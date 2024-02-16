Işıkla çalışan 'hacklenemez' bilgisayar çipi geliştirildi

Şimdi ise Pennsylvania Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yapay zekayı eğitmek için gerekli olan karmaşık matematiği gerçekleştirmek için elektrik yerine ışık dalgalarını kullanan yeni bir çip geliştirdi. Çip, bilgisayarların işlem hızını radikal bir şekilde artırırken enerji tüketimini de azaltma potansiyeline sahip.
Işıkla çalışan bilgisayar çipi
Her ne kadar 8.7 milyon çekirdekli AMD destekli Frontier süper bilgisayarı önemli araştırmalarda kullanılsa da bu sistem 22,703 kW güç tüketimine sahip Bu yüksek güç tüketimi de verimsizlikle sonuçlanıyor. Pennsylvania Üniversitesi’nden araştırmacılar ise ışık kullanarak matematiksel hesaplamalar yapabilen silikon-fotonik (SiPh) çip tasarladı.
Araştırmacılar bilinen en hızlı veri aktarım aracı olduğu için ışığı kullanırken teknolojinin yaygınlaşması ve ölçeklenebilmesi için de uzunca bir süredir hayatımızda olan silikonu kullanıyorlar. Vektör-matris çarpımlarını gerçekleştirebilecek bir çip tasarlamayı amaçlayan araştırmacılar yapay zekaya güç sağlayan sinir ağlarının geliştirilmesinde ve işleyişinde bunu kullanmak istiyorlar.
Araştırmacılar SiPh çiplerini üretmek için halihazırda ticari bir dökümhaneye başvuruda bulunmuş durumdalar. Dökümhane yalnızca piyasada mevcut olan boyutlarda çipler tasarlayabildiğinden, çip tasarımının buna göre optimize edilmesi gerekecek. Üretim konusundaki pürüzler halledilip SiPh çipleri seri üretime girdiğinde ise yapay zeka modellerini eğitmek ve sınıflandırmak için kullanılan GPU’lar ile rekabet edecekler.
Hacklenemez ama neden?
Araştırmacılar SiPh platformunun yapay zeka şirketleri tarafından kullanılan mevcut altyapıya bir eklenti olarak hizmet edebileceğini öneriyor. SiPh çipleri, daha hızlı hesaplama ve daha düşük elektrik tüketimi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda veri gizliliğinde de öne çıkıyor. Çip, birden fazla hesaplamayı paralel olarak gerçekleştirebildiğinden, hesaplamalar yapılırken bilgilerin bellekte saklanmasına gerek kalmıyor. Var olmayan bir bellek hacklenemeyeceği için veri hırsızlığı da mümkün olmuyor.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41566-024-01394-2 https://interestingengineering.com/innovation/unhackable-computer-chip-works-on-light Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.