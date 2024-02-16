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    Işıkla çalışan 'hacklenemez' bilgisayar çipi geliştirildi

    Pennsylvania Üniversitesi'ndeki araştırmacılar elektrik yerine ışık kullanan yeni bir bilgisayar çipi geliştirdi. Araştırmacılar, kullanıma hazır olan çipin hacklenemez olduğunu savunuyor.
    Işıkla çalışan 'hacklenemez' bilgisayar çipi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Neredeyse tüm ülkeler ve firmalar bugünlerde yapay zeka ve diğer araştırmalar için saniyede bir kentilyon hesaplama yapabilen exascale sınıfı süper bilgisayarlar inşa ediyor. Bundan on yıl önceye göre hesaplama gücü inanılmaz oranda artmış olsa da esasında bilgi işlem teknolojisi hala ilk olarak 1960'larda kullanılan ilkeler üzerinde çalışıyor.

    Şimdi ise Pennsylvania Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yapay zekayı eğitmek için gerekli olan karmaşık matematiği gerçekleştirmek için elektrik yerine ışık dalgalarını kullanan yeni bir çip geliştirdi. Çip, bilgisayarların işlem hızını radikal bir şekilde artırırken enerji tüketimini de azaltma potansiyeline sahip.

    Işıkla çalışan bilgisayar çipi

    Her ne kadar 8.7 milyon çekirdekli AMD destekli Frontier süper bilgisayarı önemli araştırmalarda kullanılsa da bu sistem 22,703 kW güç tüketimine sahip Bu yüksek güç tüketimi de verimsizlikle sonuçlanıyor. Pennsylvania Üniversitesi’nden araştırmacılar ise ışık kullanarak matematiksel hesaplamalar yapabilen silikon-fotonik (SiPh) çip tasarladı.

    Araştırmacılar bilinen en hızlı veri aktarım aracı olduğu için ışığı kullanırken teknolojinin yaygınlaşması ve ölçeklenebilmesi için de uzunca bir süredir hayatımızda olan silikonu kullanıyorlar. Vektör-matris çarpımlarını gerçekleştirebilecek bir çip tasarlamayı amaçlayan araştırmacılar yapay zekaya güç sağlayan sinir ağlarının geliştirilmesinde ve işleyişinde bunu kullanmak istiyorlar.

    Işıkla çalışan 'hacklenemez' bilgisayar çipi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Peki ışık bir çipte nasıl kontrol edilecek? Bunun için de dahiyane bir yaklaşım ortaya konuyor. Günümüzde kullandığımız tüm silikon plakalar sabit bir yüksekliğe sahip. Araştırmacılar ise bu sabit yükseklik yerine silikonun bazı bölgelerini daha ince yapmayı öneriyor. Yükseklikteki bu değişimler - başka herhangi bir malzeme eklenmeden - ışığın çip üzerinde yayılımının kontrol edilmesini sağlıyor.

    Araştırmacılar SiPh çiplerini üretmek için halihazırda ticari bir dökümhaneye başvuruda bulunmuş durumdalar. Dökümhane yalnızca piyasada mevcut olan boyutlarda çipler tasarlayabildiğinden, çip tasarımının buna göre optimize edilmesi gerekecek. Üretim konusundaki pürüzler halledilip SiPh çipleri seri üretime girdiğinde ise yapay zeka modellerini eğitmek ve sınıflandırmak için kullanılan GPU’lar ile rekabet edecekler.

    Hacklenemez ama neden?

    Araştırmacılar SiPh platformunun yapay zeka şirketleri tarafından kullanılan mevcut altyapıya bir eklenti olarak hizmet edebileceğini öneriyor. SiPh çipleri, daha hızlı hesaplama ve daha düşük elektrik tüketimi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda veri gizliliğinde de öne çıkıyor. Çip, birden fazla hesaplamayı paralel olarak gerçekleştirebildiğinden, hesaplamalar yapılırken bilgilerin bellekte saklanmasına gerek kalmıyor. Var olmayan bir bellek hacklenemeyeceği için veri hırsızlığı da mümkün olmuyor.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41566-024-01394-2 https://interestingengineering.com/innovation/unhackable-computer-chip-works-on-light
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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