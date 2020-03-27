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    Işın izleme destekli Control, GeForce Now kütüphanesine eklendi

    Activision Blizzard ve Bethesda gibi yayıncıların oyunlarını çekmesinin ardından kan kaybeden GeForce Now, Epic'in desteğiyle kütüphanesini zenginleştiriyor. Platforma en son Control de eklendi.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Işın izleme destekli Control, GeForce Now kütüphanesine eklendi
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    Bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now, platforma gelen yeni oyunlarla kütüphanesini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde platforma olan desteğini gündeme getiren Epic, GeForce Now hizmeti için “diğerlerinin izlediği yolu takip etmeyeceğiz.” Demiş ve yeni oyunlarla kütüphaneye katkı sağlayacaklarını duyurmuştu.

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    Bu kapsamda platforma Remedy Entertainment ve 505 Games'in elinden çıkan Control de eklendi. Birçok oyun yazarının yılın oyunu olduğunu düşündüğü Control, doğaüstü olayların konu edildiği bir aksiyon oyunu. Üçüncü şahıs kamerasından oynanan oyunun teknik anlamda en büyük artısı ise muhteşem ışın izleme efektleri. Dün itibariyle ilk DLC paketini de alan oyun, NVIDIA RTX kartı olmayıp da GeForce Now Founders paketine üye olan kullanıcıların kesinlikle denemesi gereken bir yapım.

    Işın izleme destekli Control, GeForce Now kütüphanesine eklendi
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    Platforma eklenen diğer oyunlar ise Arma 2: Operation Arrowhead, Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Dungeons 3, Headsnatchers, IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad, Jagged Alliance 2 - Wildfire ve The Guild 3 isimli yapımlar. NVIDIA yaptığı açıklamada her Perşembe yeni oyunların kütüphaneye ekleneceği bilgisini de paylaşmış.

    Activision Blizzard ve Bethesda gibi yayıncıların oyunlarını çekmesinin ardından kan kaybeden GeForce Now, Control gibi kaliteli yapımlarla üye kitlesini şüphesiz daha da artıracaktır. Ancak içeriğin hazırlandığı sırada platformun Founders seçeneğine ait kapasitenin dolmuş olmasından dolayı artık üye almadığı hatırlatmamız gerek.

    Işın izleme destekli Control, GeForce Now kütüphanesine eklendi
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    https://www.engadget.com/2020-03-27-nvidia-geforce-now-control.html?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    byJuck (by juck) 4 dk.
    NOW'ı daha uzun süre bedava test etme şansımız var mı? veya bedava kod dağıtılan bir yer/adres?
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    Krone 31 dk.
    Sonunda adam akıllı bir AAA yapım geldi.
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