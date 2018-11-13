Işın izleme teknolojisi yakın zamanda AMD ekran kartlarına gelmeyecek

Yılın başlarında Microsoft ve Nvidia başta olmak üzere bir grup teknoloji devi tarafından duyurulan Ray Tracing yeni gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi bilindiği üzere kullanıma sunuldu. Nvidia GeForce RTX ekran kartlarında bulunan ışın izleme teknolojisi uzun bir süre daha orada kalacak gibi görünüyor.

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Teknoloji ilk kez duyurulduğunda AMD yöneticileri Vega mimarisinin RT teknolojisi için uygun olduğunu duyurmuştu ancak bu olmadı. Hali hazırda hiçbir Radeon RX Vega ekran kartında RT desteği bulunmuyor.

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Yöneticiler bu hafta yeni bir açıklama yaparak tüm ekran kartları RT teknolojisini desteklemeden kullanıma sunmayacaklarını bildirdi. Yani hem alt seviye hem üst seviye ekran kartlarının tümünde bu teknolojiyi kullanıma sunmak ve ayrım yapmak istemiyor. Nvidia bilindiği üzere üst seviye kartlarında bu teknolojiyi sunuyor.

AMD’nin kararı yerinde sayılabilir ancak Nvidia karşısında hamlesini çok geç bir zamanda yapması anlamına geliyor. Bazı kaynaklar Navi mimarisinde RT teknolojisinin tam olarak destekleneceğini iddia etmişti. Bu bakımdan gelecek yıl ortalarında Navi 10 tabanlı RX 600 serisinde bu teknolojiyi görebiliriz. Sonraki yıl ise amiral gemisi seviyesinde Navi 20 mimarisi de aynı teknolojiyi kullanıma sunabilir. Bununla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız.