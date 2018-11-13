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Işın izleme teknolojisi yakın zamanda AMD ekran kartlarına gelmeyecek

AMD alt seviye ve üst seviye tüm ekran kartlarında ayrım yapmadan gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini sunmayı istiyor. Bu bakımdan uzun bir süre bekleyecek.
6 ay
4,5b
1
9
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın başlarında Microsoft ve Nvidia başta olmak üzere bir grup teknoloji devi tarafından duyurulan Ray Tracing yeni gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi bilindiği üzere kullanıma sunuldu. Nvidia GeForce RTX ekran kartlarında bulunan ışın izleme teknolojisi uzun bir süre daha orada kalacak gibi görünüyor.

Gündemde yok

Teknoloji ilk kez duyurulduğunda AMD yöneticileri Vega mimarisinin RT teknolojisi için uygun olduğunu duyurmuştu ancak bu olmadı. Hali hazırda hiçbir Radeon RX Vega ekran kartında RT desteği bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Güneşi engelleyen cam filmi klimaların performansını arttırıyor"

Yöneticiler bu hafta yeni bir açıklama yaparak tüm ekran kartları RT teknolojisini desteklemeden kullanıma sunmayacaklarını bildirdi. Yani hem alt seviye hem üst seviye ekran kartlarının tümünde bu teknolojiyi kullanıma sunmak ve ayrım yapmak istemiyor. Nvidia bilindiği üzere üst seviye kartlarında bu teknolojiyi sunuyor.

AMD’nin kararı yerinde sayılabilir ancak Nvidia karşısında hamlesini çok geç bir zamanda yapması anlamına geliyor. Bazı kaynaklar Navi mimarisinde RT teknolojisinin tam olarak destekleneceğini iddia etmişti. Bu bakımdan gelecek yıl ortalarında Navi 10 tabanlı RX 600 serisinde bu teknolojiyi görebiliriz. Sonraki yıl ise amiral gemisi seviyesinde Navi 20 mimarisi de aynı teknolojiyi kullanıma sunabilir. Bununla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız.

 

https://www.tweaktown.com/news/63812/amd-ray-tracing-until-radeon-cards/index.html Yorum Yaz
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No Way Out 6 ay en beğenilen
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-MoDeStUs- 6 ay
rtx için daha çok erken olduğunu 2000 serisiyle görmüş olduk zaten.2080 ti gibi çok kuvvetli gpu bile rtx le döküldü resmen.En azından 3000 serisi nvidia ve yeni mimari amd yi beklemek lazım.
rtx için daha çok erken olduğunu 2000 serisiyle görmüş olduk zaten.2080 ti gibi çok kuvvetli gpu bile rtx le döküldü resmen.En azından 3000 serisi nvidia ve ye...
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mamad 6 ay
Şuan Amd'nin mevcut mimarisini kullanacak bir gpuda, ray tracing için ne ek donanım konulabilir bir yapı var, ne de o ek donanımı kaldırabilecek gpu alanı. En azından Nvidia kadar eli rahat davranamayacağı belli. Tabi Nvidia yalnızca rt core koymadı, tensor core da koydu gpulara. Amd oradan kısabilir. Ama kıstığı haliyle bile gpular yine büyüyecektir. Elde edilecek performans da belli değil. Nvidia'nın ki dün ortaya çıktı; beklendiği gibi berbat.
techpowerup.com/...
Ya da çok ham diyelim. Amd bundan azını sunacaksa, hiç sunmasın daha iyi. En azından ray tracing olmadan yüksek performans alır, mutlu mesut yaşarız.
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eAkman 6 ay
Önce rakibinin seviyesinde ekran kartı yapsın da aman ray tracing i eksik kalsın. Sayelerinde kan emici bir firmanın eline kaldık.
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berkhandemirci 6 ay
Ray tracing için 3000 serisi bile çok erken 4080ti'de bile soru işaretleri olcaktır. 5nm altına inmeden yeterli sayıda transistörü gpu'yu devasa hale getirmeden yerleştirmek mümkün değil gibi duruyor. Ya yeni ve daha verimli bir yol bulacaklar yada 5nm altına inmesini bekleyeceğiz gpuların
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-MoDeStUs- 6 ay
rtx için daha çok erken olduğunu 2000 serisiyle görmüş olduk zaten.2080 ti gibi çok kuvvetli gpu bile rtx le döküldü resmen.En azından 3000 serisi nvidia ve yeni mimari amd yi beklemek lazım.
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AL3ATROS 6 ay
Görsellik oyunlarda tabi ki çok güzel ama ekran kartına binen yükde cabası, MP oyunlarda arkadaşlarımızın çoğu FPS artsın diye özellikleri açmazlardı faydası olduğunu söylerlerdi.
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No Way Out 6 ay en beğenilen
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join 6 ay
Yani işlemcim AMD mevcut ekran kartım amd monitörüm freesync destekli bi monitör, ama Ekran kartı tarafında baya geriden geliyorlar. Vega 64 bildiğin eziyet hem yaktığı kadar performans yok deli gibi güç çekip ısınıp o oranda birşeyler çıkartamıyor. AMD ye olan sempatim ekran kartı olayında Nvidia ya kayacak gibi RTX 2080 eğer ki (ki pek ummuyorum) fiyatı daha alınabilir seviyelere inerse sonraki ekran kartım o olacak...
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Winston_2010 6 ay
bence olumlu zaten performansı yuksek kart yapmakta zorlanıyolar bıde qpunun bi bölumunu buna ayırmamaları yerinde bi karar
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Manhunt Three 6 ay Winston_2010
İsteseler kaç tane yüksek seviye ekran kartı üretirler ancak fazlası ile karşılayamayacaklarını biliyorlar karşılarında Nvidia gibi bir rakip varken Amd daha çok işlemci tarafında ilerliyor. Çünkü Intel son yıllarda bir çok hata yaptı.
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