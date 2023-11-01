Perovskit güneş panelleri ticari kullanıma geçmek üzere: Gelecekte piyasayı domine edecek

Tam Boyutta Gör Günümüzde popüler olan ve piyasayı domine eden silikon güneş panellerine alternatif olarak ortaya çıkan perovskit güneş panelleri birçok avantaja sahip. Verimlilik, düşük maliyet, hafiflik ve esneklik gibi avantajlara sahip perovskit hücreler ticari kullanıma geçmeye başlıyor.

Rethink Energy danışmanlık şirketi 2026 yılında birkaç gigawatt seviyesinde perovskit panel üretim kapasitenin hizmete gireceğini belirtiyor. Bu kapasitenin sadece başlangıç olduğunu söyleyen kuruluş perovskit panellerin daha da yaygınlaşacağı görüşünde.

Yatırımlar artıyor

İlk aşamada bu teknolojide öncü olan Microquanta, UtmoLight, GCL System Integration, Caelux ve Oxford PV gibi şirketler 100 MW'lık pilot üretim hatlarını kuracaklar. 2026'dan sonra ana akım silikon panel üreticilerinin hepsinin perovskit panel üretme hedefi var.

Retihnk Energy'e göre günümüzde pazarda rekabetçi olabilecek perovskit panel üretebilecek birçok firma mevcut. İkinci jenerasyon perovskit hücreler ise silikon panelleri geride bırakarak özellikle çatı üstü kurulumlarda binaya entegre panellerin önünü açacak. Kuruluş, 2030'larda perovskit panellerin tamamen silikon panellerin yerini alacağını tahmin ediyor.

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Perovskit panellerin ticari hale gelmek üzere olduğunu ana akım firmaların yatırımlarına bakarak anlamak mümkün. Güney Kore'li firma Qcells'in perovskit pilot üretim hattı için 100 milyon dolar yatırım yapması, ABD'li First Solar'ın İsveç'li startup Evolar'ı 32 milyon dolara satın alması gibi gelişmeler bunlardan bazıları.

Başlangıçta özellikle Çinli firmalar ince film panellere yoğunlaşarak binalara entegre panellerin yaygınlaşmasını sağlayacak. Başlangıçta perovskit tek bağlantılı (single-junction) olan paneller zamanla diğer panel türleriyle birleşik olan tandem panellere evrilecek.

Diğer panel tipleriyle kombine edilebiliyor

Perovskit panellerin diğer ince film panellere göre üstünlüğü ışık absorbsiyon spekturumunun ayarlanabilir olması. Bu sebeple perovskitler diğer panel tipleriyle kombine edilebiliyorlar. Tek bağlantılı silikon paneller %29.4 teorik verimlilik limitine sahipken, perovskit-perovskit tandem paneller %43 teorik limite sahip. Hatta üç bağlantılı perovskit panellerde bu oran %50'ye kadar çıkmakta. Bu nedenle birçok firma tandem paneller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Rethink Energy'nin tahmini olabilecek en düşük senaryo. Bunun iki sebebi var. İlk olarak perovskitler maliyet olarak çok avantajlı oldukları için bir noktada bu avantajı dolayısıyla çok hızlı bir şekilde benimsenmeye başlanacak. İkincisi yine maliyet avantajı sebebiyle çok ucuza elektrik üretebileceği için hidrojen üretimi gibi farklı alanlarda kullanılarak muazzam bir talep patlaması yaşayabilir.

Diğer güneş panel tiplerinde olduğu gibi bu alanda da Çin, iç pazarının büyüklüğü sebebiyle piyasada en büyük oyuncu olacak. Ancak silikon paneller gibi piyasayı tek başına domine edemeyecek. Avrupa ve ABD de perovskit panel piyasasında önemli rol oynayacaklar.

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Perovskit güneş panelleri ticari kullanıma geçmek üzere