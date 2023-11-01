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    Perovskit güneş panelleri ticari kullanıma geçmek üzere: Gelecekte piyasayı domine edecek

    Silikon güneş panellerinin yerine geçmesi beklenen perovskit panellere olan ilgi artıyor. Çok daha ucuz ve verimli güneş panelleriyle enerji dönüşümünü hızlanacak.
    Perovskit güneş panelleri ticari kullanıma geçmek üzere Tam Boyutta Gör
    Günümüzde popüler olan ve piyasayı domine eden silikon güneş panellerine alternatif olarak ortaya çıkan perovskit güneş panelleri birçok avantaja sahip. Verimlilik, düşük maliyet, hafiflik ve esneklik gibi avantajlara sahip perovskit hücreler ticari kullanıma geçmeye başlıyor. 

    Rethink Energy danışmanlık şirketi 2026 yılında birkaç gigawatt seviyesinde perovskit panel üretim kapasitenin hizmete gireceğini belirtiyor. Bu kapasitenin sadece başlangıç olduğunu söyleyen kuruluş perovskit panellerin daha da yaygınlaşacağı görüşünde.

    Yatırımlar artıyor

    İlk aşamada bu teknolojide öncü olan Microquanta, UtmoLight, GCL System Integration, Caelux ve Oxford PV gibi şirketler 100 MW'lık pilot üretim hatlarını kuracaklar. 2026'dan sonra ana akım silikon panel üreticilerinin hepsinin perovskit panel üretme hedefi var.

    Retihnk Energy'e göre günümüzde pazarda rekabetçi olabilecek perovskit panel üretebilecek birçok firma mevcut. İkinci jenerasyon perovskit hücreler ise silikon panelleri geride bırakarak özellikle çatı üstü kurulumlarda binaya entegre panellerin önünü açacak. Kuruluş, 2030'larda perovskit panellerin tamamen silikon panellerin yerini alacağını tahmin ediyor.

    Perovskit panellerin ticari hale gelmek üzere olduğunu ana akım firmaların yatırımlarına bakarak anlamak mümkün. Güney Kore'li firma Qcells'in perovskit pilot üretim hattı için 100 milyon dolar yatırım yapması, ABD'li First Solar'ın  İsveç'li startup Evolar'ı 32 milyon dolara satın alması gibi gelişmeler bunlardan bazıları.

    Başlangıçta özellikle Çinli firmalar ince film panellere yoğunlaşarak binalara entegre panellerin yaygınlaşmasını sağlayacak. Başlangıçta perovskit tek bağlantılı (single-junction) olan paneller zamanla diğer panel türleriyle birleşik olan tandem panellere evrilecek.

    Diğer panel tipleriyle kombine edilebiliyor

    Perovskit güneş panelleri ticari kullanıma geçmek üzere
    Perovskit panellerin diğer ince film panellere göre üstünlüğü ışık absorbsiyon spekturumunun ayarlanabilir olması. Bu sebeple perovskitler diğer panel tipleriyle kombine edilebiliyorlar. Tek bağlantılı silikon paneller %29.4 teorik verimlilik limitine sahipken, perovskit-perovskit tandem paneller %43 teorik limite sahip. Hatta üç bağlantılı perovskit panellerde bu oran %50'ye kadar çıkmakta. Bu nedenle birçok firma tandem paneller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
    Perovskit güneş panelleri ticari kullanıma geçmek üzere
    Rethink Energy'nin tahmini olabilecek en düşük senaryo. Bunun iki sebebi var. İlk olarak perovskitler maliyet olarak çok avantajlı oldukları için bir noktada bu avantajı dolayısıyla çok hızlı bir şekilde benimsenmeye başlanacak. İkincisi yine maliyet avantajı sebebiyle çok ucuza elektrik üretebileceği için hidrojen üretimi gibi farklı alanlarda kullanılarak muazzam bir talep patlaması yaşayabilir.

    Diğer güneş panel tiplerinde olduğu gibi bu alanda da Çin, iç pazarının büyüklüğü sebebiyle piyasada en büyük oyuncu olacak. Ancak silikon paneller gibi piyasayı tek başına domine edemeyecek. Avrupa ve ABD de perovskit panel piyasasında önemli rol oynayacaklar. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 18 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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