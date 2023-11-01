Perovskit güneş panelleri ticari kullanıma geçmek üzere: Gelecekte piyasayı domine edecek

Rethink Energy danışmanlık şirketi 2026 yılında birkaç gigawatt seviyesinde perovskit panel üretim kapasitenin hizmete gireceğini belirtiyor. Bu kapasitenin sadece başlangıç olduğunu söyleyen kuruluş perovskit panellerin daha da yaygınlaşacağı görüşünde.
Yatırımlar artıyor
İlk aşamada bu teknolojide öncü olan Microquanta, UtmoLight, GCL System Integration, Caelux ve Oxford PV gibi şirketler 100 MW'lık pilot üretim hatlarını kuracaklar. 2026'dan sonra ana akım silikon panel üreticilerinin hepsinin perovskit panel üretme hedefi var.
Retihnk Energy'e göre günümüzde pazarda rekabetçi olabilecek perovskit panel üretebilecek birçok firma mevcut. İkinci jenerasyon perovskit hücreler ise silikon panelleri geride bırakarak özellikle çatı üstü kurulumlarda binaya entegre panellerin önünü açacak. Kuruluş, 2030'larda perovskit panellerin tamamen silikon panellerin yerini alacağını tahmin ediyor.
Perovskit panellerin ticari hale gelmek üzere olduğunu ana akım firmaların yatırımlarına bakarak anlamak mümkün. Güney Kore'li firma Qcells'in perovskit pilot üretim hattı için 100 milyon dolar yatırım yapması, ABD'li First Solar'ın İsveç'li startup Evolar'ı 32 milyon dolara satın alması gibi gelişmeler bunlardan bazıları.
Başlangıçta özellikle Çinli firmalar ince film panellere yoğunlaşarak binalara entegre panellerin yaygınlaşmasını sağlayacak. Başlangıçta perovskit tek bağlantılı (single-junction) olan paneller zamanla diğer panel türleriyle birleşik olan tandem panellere evrilecek.
Diğer panel tipleriyle kombine edilebiliyor
Diğer güneş panel tiplerinde olduğu gibi bu alanda da Çin, iç pazarının büyüklüğü sebebiyle piyasada en büyük oyuncu olacak. Ancak silikon paneller gibi piyasayı tek başına domine edemeyecek. Avrupa ve ABD de perovskit panel piyasasında önemli rol oynayacaklar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.