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    İŞKUR’dan depremzedeler için iş platformu: Yeni Umutlar

    Depremden etkilenen vatadanşların kolay iş bulabilmesi için Mersin'de İŞKUR tarafından Yeni Umutlar projesi hayata geçirildi. İş arayanlar için başvuru sayfası açıldı.
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    İŞKUR’dan depremzedeler için iş platformu: Yeni Umutlar Tam Boyutta Gör
    Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Mersin İl Müdürlüğü, depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların iş gücüne geri kazandırılması için Yeni Umutlar isimli proje başlattı. Kamu, özel sektör ve çeşitli derneklerle imzalanan protokol ile işverenlerin deprem bölgesindeki vatandaşlara istihdam sağlaması amaçlanıyor. Yaklaşık 5 bin depremzedeye Mersin'de iş imkanı sunulması hedefleniyor.

    Afet bölgelerindeki bazı vatandaşların evleri gibi işlerini de kaybettiğini anlatan Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, "Bu insanlar zaten çalışıyorken bir anda evlerini ve iş yerlerini kaybetmeleri nedeniyle işsiz de kaldıkları ve bu anlamda ihtiyaçlarının oluşacağını öngördük. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını devletimiz her şeyi ortaya koyarak zaten giderdi. Arkasından işe ihtiyaçları olacağını değerlendirdiğimiz için adını 'Yeni Umutlar' koyduğumuz projeyi hayata geçirme kararı verdik." dedi.

    Proje kapsamında, Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği (METKOSAD), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği (MODER) ile protokol imzalandı. Şu ana kadar 130 afetzedenin istihdam edildiği proje ile 5 bin depremzedeye iş fırsatı sunulması ve afetin yarattığı yaraların hızlıca sarılması planlanıyor.

    Depremzedeler ve iş verenler için iki ayrı başvuru sayfası oluşturuldu. Aşağıdaki bağlantılardan başvuru yapabilirsiniz:

    Yeni Umutlar İş Arayan Kayıt Formu

    Yeni Umutlar İş Veren Talep Formu

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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