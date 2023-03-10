İŞKUR’dan depremzedeler için iş platformu: Yeni Umutlar

Afet bölgelerindeki bazı vatandaşların evleri gibi işlerini de kaybettiğini anlatan Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, "Bu insanlar zaten çalışıyorken bir anda evlerini ve iş yerlerini kaybetmeleri nedeniyle işsiz de kaldıkları ve bu anlamda ihtiyaçlarının oluşacağını öngördük. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını devletimiz her şeyi ortaya koyarak zaten giderdi. Arkasından işe ihtiyaçları olacağını değerlendirdiğimiz için adını 'Yeni Umutlar' koyduğumuz projeyi hayata geçirme kararı verdik." dedi.
Proje kapsamında, Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği (METKOSAD), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği (MODER) ile protokol imzalandı. Şu ana kadar 130 afetzedenin istihdam edildiği proje ile 5 bin depremzedeye iş fırsatı sunulması ve afetin yarattığı yaraların hızlıca sarılması planlanıyor.
Depremzedeler ve iş verenler için iki ayrı başvuru sayfası oluşturuldu. Aşağıdaki bağlantılardan başvuru yapabilirsiniz:
Yeni Umutlar İş Arayan Kayıt Formu
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez