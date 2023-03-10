Tam Boyutta Gör Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Mersin İl Müdürlüğü, depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların iş gücüne geri kazandırılması için Yeni Umutlar isimli proje başlattı. Kamu, özel sektör ve çeşitli derneklerle imzalanan protokol ile işverenlerin deprem bölgesindeki vatandaşlara istihdam sağlaması amaçlanıyor. Yaklaşık 5 bin depremzedeye Mersin'de iş imkanı sunulması hedefleniyor.

Afet bölgelerindeki bazı vatandaşların evleri gibi işlerini de kaybettiğini anlatan Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, "Bu insanlar zaten çalışıyorken bir anda evlerini ve iş yerlerini kaybetmeleri nedeniyle işsiz de kaldıkları ve bu anlamda ihtiyaçlarının oluşacağını öngördük. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını devletimiz her şeyi ortaya koyarak zaten giderdi. Arkasından işe ihtiyaçları olacağını değerlendirdiğimiz için adını 'Yeni Umutlar' koyduğumuz projeyi hayata geçirme kararı verdik." dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu: GSM şirketlerine gereği yapılacak 1 gün önce eklendi

Proje kapsamında, Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği (METKOSAD), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği (MODER) ile protokol imzalandı. Şu ana kadar 130 afetzedenin istihdam edildiği proje ile 5 bin depremzedeye iş fırsatı sunulması ve afetin yarattığı yaraların hızlıca sarılması planlanıyor.

Depremzedeler ve iş verenler için iki ayrı başvuru sayfası oluşturuldu. Aşağıdaki bağlantılardan başvuru yapabilirsiniz:

Yeni Umutlar İş Arayan Kayıt Formu

Yeni Umutlar İş Veren Talep Formu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

İŞKUR’dan depremzedeler için iş platformu: Yeni Umutlar