İşkur ile Google’dan iş birliği: "Nasıl YouTuber olunur?" kursu

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Google Türkiye arasında şaşırtıcı bir iş birliği çok yakında başlamak üzere. Gençlerin dijital dünyadan para kazanabilmesi adına bir çalışma yürüten kurum, Youtuber yetiştirme eğitimlerine başlıyor.
“Türkiye İçin Dijital Dönüşüm Hareketi” adı verilen projeler bütünü kapsamında hayata geçirilen bu çalışma, gençlerin dijital ortamdaki becerilerini geliştirmeye odaklanacak. İlk etapta Anadolu’nun geniş bir coğrafyasını kapsayacak şekilde 6 şehirde başlatılacak olan kurslarda, dijital girişimcilik gibi konularda da eğitim verilecek.
Antalya, Bursa, Samsun, Kayser, Gaziantep ve Van şehirlerindeki eğitim merkezlerinde başlayacak olan kurslara kayıtlar alınmaya başlamış durumda. Sonraki dönemlerde talepler doğrultusunda farklı şehirleri de kapsayacak olan çalışma, uzun süreli olarak devam ettirilecek.
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Fakat burda amaç gündelik sorunlardan uzaklaşırken eğlenceli bir ortamda buluşmak ayrıca insanların medyadan uzak kendi gelirlerini oluşturma fırsatı tanırken plak şirketleri ve sanatçılar bir araya gelebiliyor youtuberlar sıradan insan olabilirler ama içerik üretmek için araştırma yapmaları gerekiyor youtuber ayrıca bir işletme modeli ve pazarlama ortamı hem iş ortakları bulmak ve sponsor ihtiyaç var ayrıca hedef kitle izleyici
( potansiyel müşteri )gerekiyor.Kendi başına aynı anda birden fazla işi bir arada yapmak gerekiyor . İyi bir kamera dışında ışık ,ses düzenlemelerini yapmak ve montaj programlarını iyi derecede kullanmak gerekiyor .Yayınlanan her video içeriğinin bir mottosu olması ve youtube topluluğu kurallarına uyması gerekiyor.Yapılan içeriğin dikkat çekici başlıklara sahip olması gerektiği durumda algoritmalara da uyması gerikiyor içerik üretme ve özgünlük çok önemli fakat artan youtuber sayısının artması rekabeti artırıyor ve taklit eserler ortaya çıkabiliyor.Youtube platformunda kanal açmak için hangi yeterliliklere sahip olunması gerektiği ele alınması gerekir bazen youtube ortamı bir çöplük olabileceği gibi insanların bilgiye ulaşabildiği sosyal medya kanalları da destekliyor her zaman kazanılmıyor son günlerde trend olmasında insanlar günlük hayatını aile yaşamınıda sergiliyor.Vlog,spor,güzellik,yemek gibi kanallarla insanların ilgi alanlarına hitap ediyor ve artık insanlar televizyon kanallarından daha çok youtube platformunda zaman geçirip iletişimi güçlendirmeye ve gündemi takip etmeye çalışıyorlar.İş kurun geleceğin mesleklerini araştırması bu alanda ve google çalışması insanlar için yeni bir iş olarak değil belki tamamen hobi olarak devam edebilir.Beklentiler ileri aşamada işletme modeline dönebilir ekip ve iş ortaklarına ihtiyaç duyulabilir.
Örneğin bu: youtu.be/...
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