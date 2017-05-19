İşkur ile Google’dan iş birliği: "Nasıl YouTuber olunur?" kursu

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Google Türkiye arasında şaşırtıcı bir iş birliği çok yakında başlamak üzere. Gençlerin dijital dünyadan para kazanabilmesi adına bir çalışma yürüten kurum, Youtuber yetiştirme eğitimlerine başlıyor.

“Türkiye İçin Dijital Dönüşüm Hareketi” adı verilen projeler bütünü kapsamında hayata geçirilen bu çalışma, gençlerin dijital ortamdaki becerilerini geliştirmeye odaklanacak. İlk etapta Anadolu’nun geniş bir coğrafyasını kapsayacak şekilde 6 şehirde başlatılacak olan kurslarda, dijital girişimcilik gibi konularda da eğitim verilecek.

Antalya, Bursa, Samsun, Kayser, Gaziantep ve Van şehirlerindeki eğitim merkezlerinde başlayacak olan kurslara kayıtlar alınmaya başlamış durumda. Sonraki dönemlerde talepler doğrultusunda farklı şehirleri de kapsayacak olan çalışma, uzun süreli olarak devam ettirilecek.