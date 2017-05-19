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İşkur ile Google’dan iş birliği: "Nasıl YouTuber olunur?" kursu

İşkur, Türkiye’de fark yaratan bir girişime imza attı. Google Türkiye ofisi ile yapılan görüşmeler ölçeğinde 6 ilde “nasıl YouTuber olunur?” kursu verilecek. İşte detaylar:
2 yıl
25,4b
1
53
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İşkur ile Google’dan iş birliği:
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Google Türkiye arasında şaşırtıcı bir iş birliği çok yakında başlamak üzere. Gençlerin dijital dünyadan para kazanabilmesi adına bir çalışma yürüten kurum, Youtuber yetiştirme eğitimlerine başlıyor.

“Türkiye İçin Dijital Dönüşüm Hareketi” adı verilen projeler bütünü kapsamında hayata geçirilen bu çalışma, gençlerin dijital ortamdaki becerilerini geliştirmeye odaklanacak. İlk etapta Anadolu’nun geniş bir coğrafyasını kapsayacak şekilde 6 şehirde başlatılacak olan kurslarda, dijital girişimcilik gibi konularda da eğitim verilecek.

Antalya, Bursa, Samsun, Kayser, Gaziantep ve Van şehirlerindeki eğitim merkezlerinde başlayacak olan kurslara kayıtlar alınmaya başlamış durumda. Sonraki dönemlerde talepler doğrultusunda farklı şehirleri de kapsayacak olan çalışma, uzun süreli olarak devam ettirilecek.


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pelerinli 2 yıl en beğenilen
Upload'ı 1 mbps vererek(!)
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Tornado of Souls 2 yıl
Barış Özcan gibiler varken enes baturu örnek göstermezler umarım.
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3qzotix 2 yıl
Iskur bug bulmus. Butun issizlere youtuber egitimi verip issiz sifatindan cikaracak. Issizlik bir anda %90 azalacak.
1 Yanıt Yanıtla +63
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1 Avatar
DH Misafiri 5 ay
Gelişen teknolojiyle insanların ilgi alanları değişiyor youtuber kavramı yenilikleri takip eden ve sosyal medya fenomeni olarak da algıllanabiliyor.
Fakat burda amaç gündelik sorunlardan uzaklaşırken eğlenceli bir ortamda buluşmak ayrıca insanların medyadan uzak kendi gelirlerini oluşturma fırsatı tanırken plak şirketleri ve sanatçılar bir araya gelebiliyor youtuberlar sıradan insan olabilirler ama içerik üretmek için araştırma yapmaları gerekiyor youtuber ayrıca bir işletme modeli ve pazarlama ortamı hem iş ortakları bulmak ve sponsor ihtiyaç var ayrıca hedef kitle izleyici
( potansiyel müşteri )gerekiyor.Kendi başına aynı anda birden fazla işi bir arada yapmak gerekiyor . İyi bir kamera dışında ışık ,ses düzenlemelerini yapmak ve montaj programlarını iyi derecede kullanmak gerekiyor .Yayınlanan her video içeriğinin bir mottosu olması ve youtube topluluğu kurallarına uyması gerekiyor.Yapılan içeriğin dikkat çekici başlıklara sahip olması gerektiği durumda algoritmalara da uyması gerikiyor içerik üretme ve özgünlük çok önemli fakat artan youtuber sayısının artması rekabeti artırıyor ve taklit eserler ortaya çıkabiliyor.Youtube platformunda kanal açmak için hangi yeterliliklere sahip olunması gerektiği ele alınması gerekir bazen youtube ortamı bir çöplük olabileceği gibi insanların bilgiye ulaşabildiği sosyal medya kanalları da destekliyor her zaman kazanılmıyor son günlerde trend olmasında insanlar günlük hayatını aile yaşamınıda sergiliyor.Vlog,spor,güzellik,yemek gibi kanallarla insanların ilgi alanlarına hitap ediyor ve artık insanlar televizyon kanallarından daha çok youtube platformunda zaman geçirip iletişimi güçlendirmeye ve gündemi takip etmeye çalışıyorlar.İş kurun geleceğin mesleklerini araştırması bu alanda ve google çalışması insanlar için yeni bir iş olarak değil belki tamamen hobi olarak devam edebilir.Beklentiler ileri aşamada işletme modeline dönebilir ekip ve iş ortaklarına ihtiyaç duyulabilir.
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aslanoto 1 yıl
Youtube vs internetde başkasının sitesine reklam üzerinden iyi kazanç olmaz, bu kadar saçma bir çözüm görmedim.
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ImPerspektif 1 yıl
'' Bulut mudur nedir oraya bir şeyler atıyorsun başka bir yerden alıyorsun. Bunlara kafa çok yormamak lazım. Yoksa çıldırırsın '' diyenlerin başbakan olduğu bir ülkede hiçbir duruma şaşırmam. Şunu kesinlikle es geçemeyeceğim. Youtube, instagram vs vs gibi sosyal medya mecralarının bıraktığı etkileri bir 10 yıl sonra çok kötü bir deneyim yaşayarak göreceğiz. Millet çıldırmış arkadaş memem nasıl açıldı, oyuncak silahla bim soydum, hemşire kıyafeti ile twerk yapan erkek gördü bu gözler arkadaş.
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firat_kilic 1 yıl
Hass... adamlara iş bulmaktan uzak bir kurum... Sen önce tüm iş başvurularını heryerden kaldırt... kendi web sitenin üzerine al ona göre database oluştur.... planla ileriyi geleceği... yapamıyorsan yardım ederim...
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Guest-45EC824A4 2 yıl
Yav ne gerek var kursa YouTube da 1 ton nasıl YouTuber olunur videosu varken.
Örneğin bu: youtu.be/...
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lexus 2 yıl
Sanki youtube da hiç işsiz yokmuş gibi zaten alayı işsiz
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Limonen 2 yıl
Ülke saklabanliklara meydan açmış gençlerde zaten iş yok
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dobrasam 2 yıl
mantıklı bir iş ama ilgisi ve hevesi olan arkadaşlara tavsiyem öncelikle tema ve konu içerik konusu karar kılıp daha sonra o içerikler hakkı bilgi sahibi olarak bu ile gitsinler içerik iyi olursa izleyici zaten hakkını veriyor ve bu youtube işini kaliteli yapan kazanıyor minecraft gibi oyun oynayan sümüklü çocuklar hariç
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sis651 2 yıl
Ülkenin İnternet çıkışları iyice yetersiz hale gelir herkes Youtube'a yüklemeye başlarsa. Ha pardon, bizim yükleme hızımız hala bir iki Mbit düzeyinde değil mi, sıkıntı olmaz yani. :D
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Paetzold 2 yıl
gecmis olsun
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