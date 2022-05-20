Mark Zuckerberg, işletmeler için WhatsApp Cloud API programını duyurdu

Dünyanın en büyük sohbet platformlarından olan WhatsApp, 2018 yılında Android için daha sonra 2019 yılında ise iOS için işletme versiyonunu duyurmuştu. İş için WhatsApp olarak adlandırılan bu yeni servis, hızlıca popülerleşti. Facebook, işletmelerin WhatsApp kullanımını özelleştirmeleri ve kolaylaştırmaları için WhatsApp Business API’ı duyurmuştu. İşletmeler için geliştirilen bu uygulama programlama arayüzü, işletmelerin yüzünü ciddi anlamda güldürmüştü. Hazır mesaj şablonları, mesajlaşma oturumları ve otomasyon araçları ile beğeni toplayan Business API, şimdi de buluta geliyor.

WhatsApp Cloud API ile işletmeler dakikalar içinde WhatsApp ile çalışmaya hazır olacak

Business API ile beğeni toplayan Meta, yeni servisini duyurdu. Meta’nın Conversations etkinliğinde Mark Zuckerberg, WhatsApp Cloud API programını duyurdu. Cloud API ile dünyanın her yerinden işletmeler, Meta’nın ücretsiz ve güvenli bulut hizmetleri aracılığıyla WhatsApp içerisinde bir varlık oluşturabilecek. Meta, Cloud API ile işletmelerin sunucu problemleri ve fiyatları ile uğraşmalarına gerek kalmayacağını ve yeni WhatsApp özelliklerinin anında entegre olacağını belirtti.

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Meta, kullanıcıların gizliliğine ise önem verildiğini belirtti ve işletmelerin, kullanıcıların izni olmadan onlarla iletişime geçemeyeceğini de ekledi. Cloud API, saniyede toplam 80 mesaj işleyebiliyor ve bunların hepsi Meta’nın güvenli sunucuları içinde gerçekleşiyor. Haziran’da tam kullanıma geçmesi beklenen program, her ayın ilk salı günü en yeni özellikler ile güncellenecek. WhatsApp Cloud API, standart API üzerine ekstra bir ücret talep etmeyecek ve sunucu işlerini Meta’nın halletmesi sebebi ile işletmelere para kazandıracak. Meta, Cloud API ve standart API’ın birlikte var olacağını ve standart API servisinin terk edilmeyeceğini belirtti.

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İşletmeler için WhatsApp yeni bir özelliğe kavuşuyor