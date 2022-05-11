WhatsApp'ta ücretli abonelik dönemi başlıyor

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WhatsApp uygulamasında 14 Mayıs 2022'den itibaren ücretli bir abonelik seçeneğinin görüneceği bildirildi. Tüm kullanıcıların, yazılımı kısıtlama olmaksızın kullanabilmesi için ücretli bir abonelik alabilecek sisteminin geleceği önceden de biliniyordu. Şimdi ise detayları ortaya çıktı.

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WhatsApp'ı kullanmak tamamen ücretsiz ve bu gerçekten de 2.4 milyardan fazla insanın bu yazılımı aktif olarak kullanmasının ana nedenlerinden biri. Ancak ön bilgilere göre 14 Mayıs'tan itibaren dünyanın en büyük iletişim platformu, kullanıcılarına ücretli bir abonelik seçeneği sunacak. Ücretli aboneliğin ne kadara mal olacağı bilinmiyor, ancak uygulamanın ayda yaklaşık 1 Dolar talep etmesi veya 10 Dolar için yıllık abonelik planı sunması kuvvetle muhtemel gösteriliyor.

Gelecekteki yeni işlevler, ücretli abonelere özel olabilir

Ücretli aboneliği tercih etmenizle birlikte, WhatsApp uygulamasını aynı anda birkaç mobil cihazda, tek bir hesapla kullanmanız mümkün olacak. Başka bir deyişle, veri senkronizasyonu ve kendi rahatınız için para ödemeniz gerekecek. Bu da işletmeler için işlerini kolaylaştırmak adına cazip bir seçenek olabilir. Ardından da zaman içinde, uygulamadaki yeni işlevlerin ve özelliklerin yalnızca ücretli aboneler tarafından kullanılabilir hale getirilebileceği belirtiliyor.

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WhatsApp'ın popülaritesi göz önüne alındığında, şirketin yalnızca ücretli abonelere, yazılımın ücretsiz sürümünde bulunmayan özellikler sunarak her yıl milyarlarca dolar kazanabilmesi çok da zor görünmüyor.

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