TikTok'tan yeni özellik: Şarkıları mırıldanarak bulabileceksiniz

Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı kesinleşmedi
Sound Search, uygulamada aradığınızı bulmanız için farklı bir yol sunuyor. Şarkı tabanlı trendlerin hızla değiştiği bir platformda bu yeni özellik sayesinde güncel trendleri bulmanız kolaylaşacak.
TikTok'taki Sound Search, bir şarkının adını şarkı söyleyerek, mırıldanarak veya çalarak bulmanızı sağlayan YouTube Music'in şarkı algılama aracına biraz benziyor. Shazam tartışmasız en ünlü şarkı tanıma aracı olsa da TikTok ve YouTube Music'in bu yeni özellikleri Shazam'da mümkün olanın ötesine geçiyor.
Çünkü şarkıları mırıldanarak veya söyleyerek tanımlamanıza olanak tanıyorlar. Oysa Shazam yalnızca gerçek şarkıyı çaldığınızda işe yarıyor. Shazam ve YouTube Music şarkı adlarını bulmanıza yardımcı olurken, TikTok'un aracı yalnızca şarkıları bulmak için değil aynı zamanda bu şarkıların kullanıldığı videoları da göstermek için tasarlandı.
Özelliğe erişiminiz varsa, uygulamada arama çubuğunuza gidip mikrofon simgesine tıklayıp Sound Search seçerek bu özelliğe ulaşabilirsiniz. Bu son özellik uygulamanın arama yeteneklerini daha da geliştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.