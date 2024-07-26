TikTok'tan yeni özellik: Şarkıları mırıldanarak bulabileceksiniz

Tam Boyutta Gör TikTok, şarkı söyleyerek, mırıldanarak veya çalarak bir ses bulmanızı sağlayan Sound Search adlı yeni bir özellik ile YouTube Music ve Shazam'a rakip olmayı hedefliyor. Şirket, bu özelliğin belirli bölgelerdeki bazı kullanıcılar için kullanılabilir olduğunu ve henüz yaygın olarak kullanılamadığını belirtti.

Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı kesinleşmedi

Sound Search, uygulamada aradığınızı bulmanız için farklı bir yol sunuyor. Şarkı tabanlı trendlerin hızla değiştiği bir platformda bu yeni özellik sayesinde güncel trendleri bulmanız kolaylaşacak.

TikTok'taki Sound Search, bir şarkının adını şarkı söyleyerek, mırıldanarak veya çalarak bulmanızı sağlayan YouTube Music'in şarkı algılama aracına biraz benziyor. Shazam tartışmasız en ünlü şarkı tanıma aracı olsa da TikTok ve YouTube Music'in bu yeni özellikleri Shazam'da mümkün olanın ötesine geçiyor.

Sony PlayStation 5, kişiselleştirilmiş 3D ses profiline kavuşuyor 1 gün önce eklendi

Çünkü şarkıları mırıldanarak veya söyleyerek tanımlamanıza olanak tanıyorlar. Oysa Shazam yalnızca gerçek şarkıyı çaldığınızda işe yarıyor. Shazam ve YouTube Music şarkı adlarını bulmanıza yardımcı olurken, TikTok'un aracı yalnızca şarkıları bulmak için değil aynı zamanda bu şarkıların kullanıldığı videoları da göstermek için tasarlandı.

Özelliğe erişiminiz varsa, uygulamada arama çubuğunuza gidip mikrofon simgesine tıklayıp Sound Search seçerek bu özelliğe ulaşabilirsiniz. Bu son özellik uygulamanın arama yeteneklerini daha da geliştiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.