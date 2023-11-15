Mercedes İsrail'den sonra Gazze'ye de yardım kararı aldı

Şirket bugün yaptığı bir açıklama ile Gazze'ye de yardım kararı aldı. Mercedes-Benz'in basın açıklaması şöyle:
"Ortadoğu’daki sivillerin akıbetinden endişe duyan Mercedes-Benz, bölgeye yönelik yaptığı insani yardımları artırıyor. Mercedes-Benz Ekim ayında hem Gazze hem de İsrail’de sivillere destek olmak amacıyla Alman Kızılhaçı ve İsrail gönüllü yardım ekibi United Hatzalah’a 1 milyon euro bağışlamıştı. Mercedes-Benz Yönetim Kurulu geçtiğimiz hafta ilk destek paketine ek olarak Gazze’ye 1 milyon euro daha insani yardım yapma kararı aldı.1 milyon euro’luk ek yardım, halen bölgede Filistinli sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerini organize etmekte olan Alman Kızıl Haçı’nın kardeş kuruluşları Filistin Kızılayı (PRCS) ve Mısır Kızılayı (ERCS) ile birlikte bölgeye ulaştırılacak".Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.