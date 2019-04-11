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İsrail'in uzay aracı Ay'a inemedi: Beresheet paramparça oldu

SpaceIL'nin geçtiğimiz şubat ayında Ay'a fırlattığı Beresheet gözlem aracı, bugün gerçekleşen iniş denemesinde başarıya ulaşamadı. 100 milyon dolarlık görev başarısızlıkla sonuçlandı.
1 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İsrailli uzay şirketi SpaceIL'nin Ay'a gönderdiği Beresheet, maalesef başarılı bir iniş gerçekleştiremedi. Geçtiğimiz hafta Ay'ın yörüngesine yerleşen uzay aracı, bugün TSİ 22.00'da yüzeye iniş yapmayı denemişti. Şirket tarafından biraz önce yapılan açıklamaya göre iniş denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

SpaceIL'nin canlı yayınında,"Uzay aracında bir problem oldu...maalesef Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştiremedik." ifadeleri kullanıldı. SpaceIL, Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçmeye çok yaklaştı ancak maalesef bunu başaramadı.

Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi), Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 22 Şubat'ta kalkışa geçmişti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan gözlem aracı Ay'ın yörüngesine geçiş yapmadan önce bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kaldı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Ay'ın yörüngesine yerleşen araç bugün de yüzeye iniş yapmayı denedi.

SpaceIL bu denemede başarıya ulaşabilseydi Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecekti. İsrail ise Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olacaktı. Daha önce yalnızca ABD, Çin ve Sovyetler Birliği yalnız uydumuza uzay araçları indirmeyi başarmıştı.

İniş denemesinin ardından konuşan İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu,"İlkinde başaramazsanız, bir kez daha deneyin." ifadelerini kullandı. Netanyahu iniş denemesini SpaceIL kontrol merkezinde canlı olarak takip etti.

Sekiz yıllık dev görev


SpaceIL, Beresheet uzay aracını Google Lunar X Prize yarışmasında yer almak amacıyla 2011 yılında geliştirmeye başlamıştı. Şirket bu yarışmanın son beş finalistinden birisi olmayı başarmıştı ancak bildiğiniz gibi Lunar X Prize, 31 Mart 2018 itibarıyla herhangi bir kazananı olmadan sona erdi.

Ayrıca Bkz. "Google'ın 30 milyon dolarlık "Ay yarışması" kazananı olmadan sona erdi"
Google'ın uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında duyurduğu Lunar X Prize, 30 milyon dolarlık bir ödüle sahipti ve belirlenen kurallara göre 10 yıl içerisinde Ay'a iniş yapmayı başarabilen ilk şirket bu ödülün sahibi olacaktı. Ancak SpaceIL de dahil olmak üzere hiçbir şirket bunu başaramadı.

Lunar X Prize yarışması sona ermiş olmasına rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam eden SpaceIL, geçtiğimiz aralık ayı itibarıyla Beresheet'in geliştirme sürecini tamamladı ve şubat ayında da uzay aracını yörüngeye gönderdi. Kalkış ücretleri de dahil olmak üzere Beresheet görevi için yaklaşık 100 milyon dolar harcama yapan şirket, İsrail'de bir "Apollo etkisi" oluşturmak ve genç beyinlere bir ilham kaynağı olmak istiyordu.

https://www.space.com/israeli-beresheet-moon-landing-attempt-fails.html Yorum Yaz
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Phantom II 1 ay en beğenilen
Konudaki yorumlar bolca kedi ciğer ilişkisine dönmüş.İstanbul'un neredeyse yarısı nüfusuna sahip ülke aya başarısız olsa da araç gönderiyor,en azından deniyor fakat 80 milyonluk Türkiye hala oyları adam akıllı sayamıyor.
Konudaki yorumlar bolca kedi ciğer ilişkisine dönmüş.İstanbul'un neredeyse yarısı nüfusuna sahip ülke aya başarısız olsa da araç gönderiyor,en azından deniyor ...
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1 Yanıt Yanıtla +64
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MustafaC53 1 ay
ohh iyi oldu..
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astegon 1 ay
beter olsunlar, oh iyi olsunlar vs vs
Müthiş tespitler gençler. Müthişsiniz...
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stridercop 1 ay
Meseleye siyasi bakamamıştım oysa. Sadece doğruya doğru yanlışa yanlış demek lazım. Bu konuyla ilgili hep yalan haber dönüyor sosyal medyada. Hem Altay ın sözünün yanlış olduğu zaten açık ancak AKP nin de hiçbir önergeye evet demediğini hatırlatayım. Örneğin Soma faciası olmadan hemen öncesinde madenler ile ilgili önergeye nasıl karşı çıkıldığını hatta bazı milletvekillerinin "yalan söylüyorsun" çıkışlarını da hatırlatayım. Sonuç olarak o parti bu parti değil bence mesele doğru veya yanlış olması. Biraz sorgulayıcı olmak lazım.
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MonitörKertenkelesi 1 ay
Türkiye hala aya roket yollayamıyor diye goygoy yapmaya gerek yok. Dünyada her ülke aynı olmak zorunda değil zengini ve fakiri, zayıfı ve güçlüsü olacaktır, aynı olsa zaten dünyanın sonu gelir. Dünya üzerinde 195 ülke ve onun da her şeye hevesli vatandaşı da kendi ülkesi de aya roket yollasın istese ay diye bir şey kalmaz. İyi ki böyle bir dua kabul olmuyor.
Ayrıca bilimin bile dine yaslanması ne acayip. Uzay aracının ismi Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi.) Ama aracın aya inememesi karşısında din ile bilim buna ne gibi bir ergüman üretir işte orası karışık.
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sericik 1 ay
Allah ayaklarına dolamış
bunların yaptığı işler insanlık adına olsa başımın üstüne
ama işgal ve dünyayı kontrol ayrıca bağımlı etme yönünde
belirtmek isterim eleştirim etnik anlamda değil siyasi-politik anlamda
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redbul_540 1 ay

Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim israil


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Askaparta 1 ay
Şit.
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DH Misafiri 1 ay
Lanetlenmiş İsrailoğullarının Ayda ne işi var.
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DH Misafiri 1 ay
Cahil dünya yörüngesinde kaç tane uydumuz var git say istersen. Paramız var gönderttik. Ha böyle çok boş beleş eleştireceğine bende bu işin neresinden tutarım dersen neden kendi imkanlarımızla uydu göndermeyelim değil mi. Vatan Din sevgisi iman meseledir.
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pspoor 1 ay DH Misafiri
Din = Vatan hainligi.
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aybey 1 ay
İtirazlar var! Bir taraf; ''öyle de böylede indik mi?'' diyola, diğer bir taraf ise ''yanlış adres girişi itirazları olsa da, inip inmediğim belli olmadan işime yarayacak bir kar olmayacağından, sus lan ne fazla seçmeni, onlar habuz için bizim evde yaşıyorlar '' diyolaaa.. Yeniden sayılsın diyolaaa...İndik mi olm, goyduk mu? diyolaa… Ama en sevdiğim; ''kenafir gözlüler bizi gıskaniyeah, o nedenle uzay aracımız göze geldi!'' diyola….
Hep bu cehape yüzünden...
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hurkus_emo 1 ay
bizde yerli otomofil ile aya gideruk hatta bilerek inmezuk!!!
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