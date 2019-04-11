İsrail'in uzay aracı Ay'a inemedi: Beresheet paramparça oldu

Sekiz yıllık dev görev

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"Google'ın 30 milyon dolarlık "Ay yarışması" kazananı olmadan sona erdi"

İsrailli uzay şirketi SpaceIL'nin Ay'a gönderdiği Beresheet, maalesef başarılı bir iniş gerçekleştiremedi. Geçtiğimiz hafta Ay'ın yörüngesine yerleşen uzay aracı, bugün TSİ 22.00'da yüzeye iniş yapmayı denemişti. Şirket tarafından biraz önce yapılan açıklamaya göre iniş denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.SpaceIL'nin canlı yayınında,"Uzay aracında bir problem oldu...maalesef Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştiremedik." ifadeleri kullanıldı. SpaceIL, Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçmeye çok yaklaştı ancak maalesef bunu başaramadı.Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi), Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 22 Şubat'ta kalkışa geçmişti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan gözlem aracı Ay'ın yörüngesine geçiş yapmadan önce bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kaldı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Ay'ın yörüngesine yerleşen araç bugün de yüzeye iniş yapmayı denedi.SpaceIL bu denemede başarıya ulaşabilseydi Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecekti. İsrail ise Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olacaktı. Daha önce yalnızca ABD, Çin ve Sovyetler Birliği yalnız uydumuza uzay araçları indirmeyi başarmıştı.İniş denemesinin ardından konuşan İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu,"İlkinde başaramazsanız, bir kez daha deneyin." ifadelerini kullandı. Netanyahu iniş denemesini SpaceIL kontrol merkezinde canlı olarak takip etti.SpaceIL, Beresheet uzay aracını Google Lunar X Prize yarışmasında yer almak amacıyla 2011 yılında geliştirmeye başlamıştı. Şirket bu yarışmanın son beş finalistinden birisi olmayı başarmıştı ancak bildiğiniz gibi Lunar X Prize, 31 Mart 2018 itibarıyla herhangi bir kazananı olmadan sona erdi.Google'ın uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında duyurduğu Lunar X Prize, 30 milyon dolarlık bir ödüle sahipti ve belirlenen kurallara göre 10 yıl içerisinde Ay'a iniş yapmayı başarabilen ilk şirket bu ödülün sahibi olacaktı. Ancak SpaceIL de dahil olmak üzere hiçbir şirket bunu başaramadı.Lunar X Prize yarışması sona ermiş olmasına rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam eden SpaceIL, geçtiğimiz aralık ayı itibarıyla Beresheet'in geliştirme sürecini tamamladı ve şubat ayında da uzay aracını yörüngeye gönderdi. Kalkış ücretleri de dahil olmak üzere Beresheet görevi için yaklaşık 100 milyon dolar harcama yapan şirket, İsrail'de bir "Apollo etkisi" oluşturmak ve genç beyinlere bir ilham kaynağı olmak istiyordu.