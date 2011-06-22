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İsrail intifada uygulamasının kaldırılması için Jobs'u uyardı

7 yıl
3,9b
1
21
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Devletler arası ve ülke içi siyasi çekişmelerin teknolojiye de yansıdığına hepimiz şahit olduk. Suriye, Mısır gibi ülkelerde iç kargaşa nedeniyle internet kullanımı engellendi veya halen engelleniyor. Bir engelleme haberi de Apple'dan geldi.
Standart olarak App Store'da yayınlanması istenmeyen uygulamalara itiraz için müşteri hizmetleri sistemi kullanılır. Ancak daha hızlı sonuç almak isteyen İsrail Kamu Diplomasi Bakanı Yuli-Yoel Edelstein, App Store'da yayınlanan ThirdIntifada uygulamasının kaldırılması için Jobs'a direk bir uyarı mektubu gönderdi.
İntifada kelimesi bilindiği gibi Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'e karşı başlattığı ayaklanmaya verilen isim. Reuters muhabiri Ari Rabinovitch bu mektuba ulaştı ve haber yaptı. Edelstein mektubunda, bu tür uygulamaların felakete yol açacak olaylara sebep olabileceğini ve Steve Jobs'un bunun bilincinde olduğunu sanmadığını belirtiyor.
Rabinovitch ayrıca bahse konu uygulamayı da incelemiş. Uygulamada haberler, editör yazıları, gelecek protestolar için bildirimler, milli şarkılar, videolar gibi içerikler bulunuyor.
İsrail hükümeti daha önce aynı grubun Facebook uygulamasını da kaldırtmıştı. Dışişleri Bakanı Danny Ayalon uygulamanın kaldırılması konusunda Apple'a güvendiklerini açıkladı. Bu konuda Apple'ın nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.

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salagil 7 yıl en beğenilen
zaten bütün Filistinli'lerin elinde de iphone vardı. hepsi gaza gelip intifada başlatacak...
2 Yanıt Yanıtla +25
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dr_pc 7 yıl
Sırf İsraile gıcıklık olsun diye uygulamayı yükledim tavsiye ederim...
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Adam Lallana 7 yıl
Gazze Best Buy yetkilisinden açıklama geldi :

Geliri binlerce dolar olan Filistinliler zaten iOSu değil doğru yolu bularak Androidi tercih ediyorlarmış.
Gazze Best Buy yetkilisinden açıklama geldi :Geliri binlerce dolar olan Filistinliler zaten iOSu değil doğru yolu bularak Androidi tercih ediyorlarmı...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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sezersunar 7 yıl
Evet, eger Turkiye App uygulamaları dısında degilse uygulamaya ulaşılamıyor.
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oRHaN07 7 yıl
komik:D
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birinsan 7 yıl
Benimde silinen mesajımda anlatmaya çalıştığım gibi.
Bu paranın gücünden öte birşey, kardeşlerin birbirini desteklemesi gibi.
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birinsan 7 yıl
Ve program kaldırıldı...
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séquestre 7 yıl
İlginç bakalım Apple ne yapacak ..
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Bukalemun 7 yıl
kopfnickerz

İlginç bakalım Apple ne yapacak ..



" iGARGAT" (iGhargad) İOS 5 ile default gelecekmiş
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Ömer3458 7 yıl
İste yahudilerin korkaklığı adamların son teknolojiyle donatılmış orduları casusluk sistemleri var ama kıçı kırık bı uygulamadan korkuyorlar. Bende indiriyorum su an.
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cosmik 7 yıl
İsrail zamanında onlara zulüm yapan avrupadaki malum devlet gibi bir devlet olma yolunda hızla ilerliyor.
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sewger 7 yıl
Tabiki kaldıracak bu dünyada israilin yaptıklarına kim karşı çıkabildiki adamlar istediği gibi yapıyor herşeyi.haksız yere adam öldürme, orantısız güç kullanma, zorbalık vs vs. bir avuç yahudi tüm dünyaya hükmediyor
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irfanmandirali 7 yıl
Aynen sirf gicigina yukledim o uygulamayi israil lan az kaldi erdoganin tokatini yemege az daha kasin bakalim sen
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dr_pc 7 yıl
Sırf İsraile gıcıklık olsun diye uygulamayı yükledim tavsiye ederim...
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napolyon94 7 yıl
gazzedeki iphone satislarini etkiliycek :p
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Fatz 7 yıl
Bakalım gerçekten kaldırılacak mı...
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salagil 7 yıl en beğenilen
zaten bütün Filistinli'lerin elinde de iphone vardı. hepsi gaza gelip intifada başlatacak...
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Capt. Awesome 7 yıl

salagil

zaten bütün Filistinli'lerin elinde de iphone vardı. hepsi gaza gelip intifada başlatacak...


Hem gülümsetti hem düşündürdü mesajın,çok iyi bir yere parmak basmışsın.
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yc#1 7 yıl

salagil

zaten bütün Filistinli'lerin elinde de iphone vardı. hepsi gaza gelip intifada başlatacak...


Adamlar iyice paranoyak oldu.
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