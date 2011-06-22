İsrail intifada uygulamasının kaldırılması için Jobs'u uyardı

Devletler arası ve ülke içi siyasi çekişmelerin teknolojiye de yansıdığına hepimiz şahit olduk. Suriye, Mısır gibi ülkelerde iç kargaşa nedeniyle internet kullanımı engellendi veya halen engelleniyor. Bir engelleme haberi de Apple'dan geldi.

Standart olarak App Store'da yayınlanması istenmeyen uygulamalara itiraz için müşteri hizmetleri sistemi kullanılır. Ancak daha hızlı sonuç almak isteyen İsrail Kamu Diplomasi Bakanı Yuli-Yoel Edelstein, App Store'da yayınlanan ThirdIntifada uygulamasının kaldırılması için Jobs'a direk bir uyarı mektubu gönderdi.

İntifada kelimesi bilindiği gibi Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'e karşı başlattığı ayaklanmaya verilen isim. Reuters muhabiri Ari Rabinovitch bu mektuba ulaştı ve haber yaptı. Edelstein mektubunda, bu tür uygulamaların felakete yol açacak olaylara sebep olabileceğini ve Steve Jobs'un bunun bilincinde olduğunu sanmadığını belirtiyor.

Rabinovitch ayrıca bahse konu uygulamayı da incelemiş. Uygulamada haberler, editör yazıları, gelecek protestolar için bildirimler, milli şarkılar, videolar gibi içerikler bulunuyor.

İsrail hükümeti daha önce aynı grubun Facebook uygulamasını da kaldırtmıştı. Dışişleri Bakanı Danny Ayalon uygulamanın kaldırılması konusunda Apple'a güvendiklerini açıkladı. Bu konuda Apple'ın nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.