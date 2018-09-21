İstanbul’da 1400 kamera trafik cezası kesiyor

İstanbul’da trafik kuralı ihlallerinin tespitinde kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi’nde (EDS) yeni bir uygulama başladı. Herhangi bir kuralı ihlal ettiği belirleyen sürücüye, diğer ihlalleri için de trafik cezası verilebilecek.

EDS’ye yakalayana diğer ihlaller için de ceza

EDS kameraları ile hız sınırı ve ışık ihlali takip ediliyor. Eğer sürücü bu kuralları ihlal ettiyse, bu esnada emniyet kemeri takmadan araç kullanmış veya telefonla konuşuyorsa birden fazla ceza kesiliyor. Motosiklet kullanıcılarının kask takıp takmadığı da kontrol ediliyor. Sürücüler hız sınırı veya ışık ihlali yapmamışsa diğer ihlallerden dolayı ceza kesilmeyecek.

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Toplam 1409 kamera ceza kesiyor

İstanbul trafiğini izleyen ve ceza kesen toplam 1409 adet kamera bulunuyor. Bunlardan 763’ü Trafik İzleme Kamerası, 455’i EDS kamerası ve 191’i Plaka Tanıma Sistemi olarak görev yapıyor.

Hız sınırını aşan veya ışık ihlali yapan sürücülerin cezalarına, diğer ihlallerin cezaları da ekleniyor. EDS’de kapsamı genişletilen yeni cezalar, sürücülere postalandı.