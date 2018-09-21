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İstanbul’da 1400 kamera trafik cezası kesiyor

İstanbul trafiğini izleyen kameralardan toplam 1409 tanesi ceza yazıyor. Ayrıca EDS'lerin kapsamı genişletildi. EDS'ler sadece hız ve ışık ihlaline değil diğer ihlallere de ceza yazıyor.
8 ay
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30
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul’da trafik kuralı ihlallerinin tespitinde kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi’nde (EDS) yeni bir uygulama başladı. Herhangi bir kuralı ihlal ettiği belirleyen sürücüye, diğer ihlalleri için de trafik cezası verilebilecek.

EDS’ye yakalayana diğer ihlaller için de ceza

EDS kameraları ile hız sınırı ve ışık ihlali takip ediliyor. Eğer sürücü bu kuralları ihlal ettiyse, bu esnada emniyet kemeri takmadan araç kullanmış veya telefonla konuşuyorsa birden fazla ceza kesiliyor. Motosiklet kullanıcılarının kask takıp takmadığı da kontrol ediliyor. Sürücüler hız sınırı veya ışık ihlali yapmamışsa diğer ihlallerden dolayı ceza kesilmeyecek.

Ayrıca Bkz. "BMC, yeni kamyon ailesi TUĞRA’yı tanıttı"

Toplam 1409 kamera ceza kesiyor

İstanbul trafiğini izleyen ve ceza kesen toplam 1409 adet kamera bulunuyor. Bunlardan 763’ü Trafik İzleme Kamerası, 455’i EDS kamerası ve 191’i Plaka Tanıma Sistemi olarak görev yapıyor.

Hız sınırını aşan veya ışık ihlali yapan sürücülerin cezalarına, diğer ihlallerin cezaları da ekleniyor. EDS’de kapsamı genişletilen yeni cezalar, sürücülere postalandı.



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Delerıum 8 ay en beğenilen
Denetimden ziyade kasada biten parayı böyle toplayacaklar..
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ymhaslaman 8 ay
Emniyet şeridini kullanan servisçilere minibüslere iettlere öho hafriyat kamyonlarına ceza yazsınlarda göreyim.
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Espa 8 ay
Yaya geçitlerinde yayaya, döner kavşağa girerken kavşak içerisindekine yol vermeyene de ceza verilmeli ve bu ciddi olarak takip edilmeli.
Beğenmediğiniz balkan ülkelerinde bile yaya geçidine adım attığın anda iki yönde de araçlar siz geçene kadar bekliyor..
Yaya geçitlerinde yayaya, döner kavşağa girerken kavşak içerisindekine yol vermeyene de ceza verilmeli ve bu ciddi olarak takip edilmeli.Beğenmediğiniz ba...
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SAY10 6 ay
sadece istanbulda değil tüm ülkede olması gerekli. çok ağır cezalar keseceksin. başka türlü adam olmaz bizim insanlar. can güvenliği için değil 5-6bin ceza gelir diye kırmızıda geçmeyecek. yapıştıracaksın direk acımayacaksın. sadece trafikte değil her konuda ağır cezaların gelmesi lazım. adamın 25 tane dosyası var hırsızlıktan hala hırsızlık yapıyor. 25 dosya ne abi ? bu sadece yakalandıkları kim bilir kaç kere hırsızlık yapmıstır eleman.
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Ekrem71.5 6 ay
siciler milleti :D
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irish 7 ay
Ben inanmıyorum ceza yazıldığına.
Ayrıca kafalar değişmeden cezalar bir işe yaramaz.
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overhead 7 ay
Kameradan ceza yazılması,sadece ceza yiyen kişide caydırıcılığa neden olur.Asıl ekip aracıyla durdurarak,koçanı göstere göstere,ifşa ederek ceza kesiceksin ki ,o sırada ordan gelen geçeni de caydıracaksın,adalet işliyor izlenimi uyandıracaksın.
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maverickss 7 ay
Trafik sorununu çözmek istiyorsanız ehliyet yasasını düzeltin ehliyet almak daha zor hale gelmeli ehliyeti alan kişi araba kullanmayı bilmeli sadece sınavı geçmek için değil yasa bu haliyle sürücü kurslarına yarıyor sanki onlar için çıkmış gibi
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musetea 7 ay
Geç kaldılar. Her yerde kasis ve EDS olmalı. En güvenlisi bu
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Kulak Misafiri 7 ay
Drone’dan ceza yiyeni gördüm. Eklerim görselini birazdan
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BekirTemel 7 ay
ülkenin %60ı istanbula bağlı zaten her anlamda
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_mp_ 7 ay
Suçlu birine daha ceza yazdıklarını görmedim. Yıllardır sabah akşam imdat şeridinden gider geliriz. Düz beyaz çizgiyi takmayız. Daha bu sabah 2 kez kırmızıda geçtik. Sıfır ceza. Kendi aracımla çıktım hemen tuzaklayıp hız cezası göndermişler. Düşük bir hızdan.
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OverClocK1ng 7 ay
Denetimler bahane, kasaya giren paracuklar şahane...
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