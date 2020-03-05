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    İstanbul Maltepe’ye Mi Store açılıyor

    İstanbul Maltepe'de bulunan Piazza AVM'ye Mi Store mağazası açılıyor. Bu Mi Store mağazası Türkiye'nin en çok ürün çeşidi bulunan Mi Store mağazası olma özelliği taşıyor. Açılışa Erdi Özüağ katılacak.
    2 hf.
    6,1b
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İstanbul Maltepe’ye Mi Store açılıyor
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    Xiaomi marka ve Xiaomi ekosistemindeki diğer marka ürünlerin Xiaomi Türkiye güvencesiyle satıldığı Mi Store mağazalarının sayısı artmaya devam ediyor. 7 Mart Cumartesi günü İstanbul Maltepe’deki Maltepe Piazza AVM’ye Mi Store mağazası açılıyor.

    Açılış töreni Cumartesi günü saat 13.00’de yapılacak. Piazza AVM’deki Mi Store mağazası, Türkiye’deki diğer mağazalarından farklı olarak Türkiye’nin en çok ürün çeşidi bulunan mağazası olma özelliği taşıyor. Türkiye’deki tüm Xiaomi ürünlerini burada deneyebileceksiniz.

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    Mağaza açılışına editörlerimizden Erdi Özüağ da katılacak. Açılış günü kendisiyle tanışma ve fotoğraf çekme fırsatı yakalayabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 10'da kullanılan ana bileşenlerin maliyeti belli oldu"

    Açılışa özel indirimler ve hediyeler sizleri bekliyor. Açılış günü alışveriş yapan 53 şanslı kişi aşağıdaki hediyelerden birine sahip olacak:

    • 1 adet Redmi 8a
    • 1 adet Redmi 8
    • 1 adet Redmi Note 8
    • 10 adet Mi Band 4
    • 20 adet Kulaklık

    Cumartesi ve Pazar günü tüm cep telefonlarında yüzde 15 indirim ve yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabilirsiniz. İndirimli ürünleden bazılarının fiyatları şöyle:

    • Redmi Note 8 64 GB: 1649,90 TL
    • Mi Band4: 169,90 TL
    • Redmi Airdots: 109,90 TL

    Detaylar için https://www.instagram.com/mistorepiazza Instagram hesabını takip edebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bluerush06 (Mehmet G) 2 hf. en beğenilen
    Mağaza açılışına editörlerimizden Erdi Özüağ da katılacak. Açılış günü kendisiyle tanışma ve fotoğraf çekme fırsatı yakalayabilirsiniz.


    Bu büyük fırsatı bizimle paylaştığınız için şükranlarımı sunuyorum.
    Mağaza açılışına editörlerimizden Erdi Özüağ da katılacak. Açılış günü kendisiyle tanışma ve fotoğraf çekme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu büyü...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    face1tr (Samet Aksuoğlu) 2 hf. bluerush06
    Geçen PTT Mi Store açılışında Erdi Özüağ 15.00'de gelecek deniyordu. Hatta açılış da 15.00 de olacaktı. Ben o saatte gittiğimde açılışın sabah gerçekleştiğini öğrendim. Elim boş - Erdisiz- döndüm.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    eyoruk 1 hf.
    Redmi airdots ne kadar acaba açılış fiyatı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    ailkayu (A.İlkay Uzunburun) 2 hf.
    Adetlerin toplamı 33 ediyor, 53 değil !!!
    Yanıtla +2
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Korona Virusu riski ile bu tur acilislar sacmaliktir hastaligi artirmaya yarar ... Sanki her giden birsey mi satin aliyor ? Potansiyel Musteriler iicn zaten yaparsin online acilis kampanyalari olur biter . Anlamsiz seyler ... Hepsi de Reseller ! Xiaomi kendisi bizzat actirmiyor. Yerli girisimciler izin istiyor ama Reseller olarak ... Haliyle birebir esit kampanyalar Reseller olmayan ideal magazalardaki gibi yok. En basit ornek : Eski Xiaomi cihazinizi getirip cuzzi bir fiyata ust modelini veya yan ust modelini satin alma Reseller olmayan magazalarda her daim vardir. Ama Turkiye'deki acilmis tum Xiaomi Magazalarinda boyle birsey yok ..

    Xiaomi in de isine geliyor . Mesuliyetleri vs azaliyor. Girisimci Yerli patronlarin da isine geliyor esneklik ile kar marjlarini korumak adina herseyi kilifina uydurabilirler veya anca seyrek pek te mattah denilecek seylerde sozde indirim ve kisa sureli yaparlar. Baska da birsey yok ! ...
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf.
    Evime 2 dk gidip bakarım
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    KoşanBalık (hazar ...) 2 hf.
    Kulakık fiyati iyi aslında. Alsammı bilemedim
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    bluerush06 (Mehmet G) 2 hf. en beğenilen
    Mağaza açılışına editörlerimizden Erdi Özüağ da katılacak. Açılış günü kendisiyle tanışma ve fotoğraf çekme fırsatı yakalayabilirsiniz.


    Bu büyük fırsatı bizimle paylaştığınız için şükranlarımı sunuyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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