İstanbul Maltepe’ye Mi Store açılıyor

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Xiaomi marka ve Xiaomi ekosistemindeki diğer marka ürünlerin Xiaomi Türkiye güvencesiyle satıldığı Mi Store mağazalarının sayısı artmaya devam ediyor. 7 Mart Cumartesi günü İstanbul Maltepe’deki Maltepe Piazza AVM’ye Mi Store mağazası açılıyor.

Açılış töreni Cumartesi günü saat 13.00’de yapılacak. Piazza AVM’deki Mi Store mağazası, Türkiye’deki diğer mağazalarından farklı olarak Türkiye’nin en çok ürün çeşidi bulunan mağazası olma özelliği taşıyor. Türkiye’deki tüm Xiaomi ürünlerini burada deneyebileceksiniz.

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Mağaza açılışına editörlerimizden Erdi Özüağ da katılacak. Açılış günü kendisiyle tanışma ve fotoğraf çekme fırsatı yakalayabilirsiniz.

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Açılışa özel indirimler ve hediyeler sizleri bekliyor. Açılış günü alışveriş yapan 53 şanslı kişi aşağıdaki hediyelerden birine sahip olacak:

1 adet Redmi 8a

1 adet Redmi 8

1 adet Redmi Note 8

10 adet Mi Band 4

20 adet Kulaklık

Cumartesi ve Pazar günü tüm cep telefonlarında yüzde 15 indirim ve yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabilirsiniz. İndirimli ürünleden bazılarının fiyatları şöyle:

Redmi Note 8 64 GB: 1649,90 TL

Mi Band4: 169,90 TL

Redmi Airdots: 109,90 TL

Detaylar için https://www.instagram.com/mistorepiazza Instagram hesabını takip edebilirsiniz.

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