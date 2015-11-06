İstanbul trafiğine Volt çözümü









Bu konuda BlaBla Car gibi popüler uygulamaların yanında yerli geliştiricilerin imzasını taşıyan uygulamalar da mevcut. Volt Mobile tarafından geliştirilen uygulama İstanbul sınırları içerisini hedefliyor.





İstanbul'da araçların yüzde 80'inin yolcusuz olduğu gerçeğinden yola çıkan uygulama aynı yöne giden yakındaki insanların bir arada yolculuk yapmasını ve ayda 400TL'ye kadar tasarruf etmesini amaçlıyor.





Facebook hesabı ile giriş yaptıktan ve telefon numaranızı doğruladıktan sonra gitmek istediğiniz güzergahı çiziyorsunuz. Uygulama daha sonra aynı yöne giden insanlarla sizi eşleştiriyor ve anlaşırsanız yolculuk paylaşımı başlıyor. Facebook profilleri ve geçmiş yolculuk sayılarına bakarak karşınızdaki insanların ne kadar güvenilir olduğuna karar verebiliyorsunuz.





Yolculuğunu paylaşanlar için her km başına Volt Mil puanlar veriliyor ve bu puanlarla çeşitli hediyeler alınabiliyor. Ayrıca uygulamada topluluklar kurarak yolculuk paylaşımlarını daha özel yapabilmeniz mümkün.











