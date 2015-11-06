Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İstanbul trafiğine Volt çözümü

Mobil cihaz kullanıcılarının yakınlardaki arkadaşları ile bir araya gelerek ortak yolculuk yapmasını sağlayan uygulamalar giderek artıyor.
3 yıl
3,1b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İstanbul trafiğine Volt çözümü



Bu konuda BlaBla Car gibi popüler uygulamaların yanında yerli geliştiricilerin imzasını taşıyan uygulamalar da mevcut. Volt Mobile tarafından geliştirilen uygulama İstanbul sınırları içerisini hedefliyor. 

İstanbul'da araçların yüzde 80'inin yolcusuz olduğu gerçeğinden yola çıkan uygulama aynı yöne giden yakındaki insanların bir arada yolculuk yapmasını ve ayda 400TL'ye kadar tasarruf etmesini amaçlıyor. 

Facebook hesabı ile giriş yaptıktan ve telefon numaranızı doğruladıktan sonra gitmek istediğiniz güzergahı çiziyorsunuz. Uygulama daha sonra aynı yöne giden insanlarla sizi eşleştiriyor ve anlaşırsanız yolculuk paylaşımı başlıyor. Facebook profilleri ve geçmiş yolculuk sayılarına bakarak karşınızdaki insanların ne kadar güvenilir olduğuna karar verebiliyorsunuz. 

Yolculuğunu paylaşanlar için her km başına Volt Mil puanlar veriliyor ve bu puanlarla çeşitli hediyeler alınabiliyor. Ayrıca uygulamada topluluklar kurarak yolculuk paylaşımlarını daha özel yapabilmeniz mümkün. 



 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatsa52 3 yıl
Arkadaşlar uygulamalar ile özel araçlarla yolcu tasima durumu mahkemeye taşınmış bir konu. Mahkemenin verdiği karar ise bunun ticaret degil masraf paylaşımı oldugu yönünde. Tabi bir istismar boyutu oluşursa o ayrı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
Arabanın dışında "Ben arabamı ticaret için kullanıyorum." yazmadığına göre kimse ispatlayamaz tabii
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Snac Twingum 3 yıl
Volt Mil kısmı olmasa aslında yapabilecekleri hiç bir şey yok.
Kazanç olarak gösterip bununla hak arayabilir ticariler, bunun dışında ıspatlanabilinir bir kazanç sağlama durumu yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 3 yıl
Korsan taksi diyenler, nasıl ispat ediyorsunuz bunu? Volt'u falan geçtim, ben birini arabama aldım, anlaştık, inmeden parasını ödedi ve gitti. Eee? Kim bilecek?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
Korsan taksi bu işi meslek edinmiş biri. Bu tür uygulamalar ise aynı yere giden kişilerin araç paylaşması. Bunlar bana göre aynı durum değil. Kanun plakasız taksicilik yapılmaz diyor ben bu kadarını biliyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 3 yıl
Korsan taksi bildiğin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IRoN 3 yıl
Maalesef kanun, şahsi araç,ticari amaç için kullanılamaz diyor. Bu konuyu nasıl çözdüler bilmiyorum ama merak eden rahatlıkla bu kanuna Google dan ulaşabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
Korsan taksilerden farkı yok. Polis durdursa ne diyecekler :D ?
Taksiciler köpürür bu uygulamaya.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl smart1978
Polisle bu durumun ne alakası var?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
Yolculuk paylaşımı metropolde trafiği önlemek için iyi bir yöntem.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3099 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, Mobil Uygulamalar ve
2 etiket daha Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Monster Abra A5 V5.2.1 inceleme videosu "GTX960M'lı en uygun fiyatlı Monster" 3 yıl 2si1 "Gücü henüz anlaşılamamış 900P" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony Xperia Z5 ailesi Türkiye'de: "İşte fiyatlar, çıkış tarihileri ve Xperia M5'in durumu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim