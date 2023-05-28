Citroen, Jumpy Spacetourer ile İBB'nin taksi dönüşüm projesinde yerini aldı

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İstanbul, işlevsiz hatların kapatılması ve hattaki araç sayısının azaltılması sonucu minibüs/dolmuşları taksiye dönüştürüyor. Bu proje ile “Geniş ve Lüks Aile Taksisi” kavramı İstanbulluların hayatına girmeye hazırlanıyor. Mevcut taksi adedine ek olarak dönüştürülecek araçlarla, taksi probleminin çözümü, taksi adedin ve engelli erişiminin de artırılması hedefleniyor.

Citroën, ileri seviyede konfor ve teknolojisine ek olarak, engelli erişimine uygun yapısıyla ön plana çıkan Jumpy Spacetourer ile bu gelişimdeki yerini alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı minibüs/dolmuşların taksiye dönüşüm projesi kapsamında İstanbul halkına hizmet etmek için gün sayan Citroën, geniş iç hacmiyle rakiplerinden ayrılan Jumpy Spacetourer ile İstanbulluların ulaşımına konfor katmak için yerini alıyor.

Citroën Jumpy Spacetourer ile yolculuk konforu artacak

Tam Boyutta Gör Her iki tarafta yer alan sürgülü kapıları ile esnek bir kullanıma sahip olan Citroën Jumpy Spacetourer, otomatik vitesle kombine edilen güçlü ve sessiz motoru, en yeni teknolojiye sahip donanım ve konfor öğeleriyle İstanbullulara fayda sağlayacak bu projede yerini alarak özellikle şehir içi ulaşımına değer kazandırmaya hazırlanıyor.

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Citroën Jumpy Spacetourer, engelli erişimine uygun ve lüks taksi kullanımına dönüştürülmeye elverişli yapısıyla İstanbulluların yeni tercihi oluyor. TSE tarafından onaylanan üstyapı çalışmaları için son derece uygun olan Citroën Jumpy Spacetourer, bu sayede aracı satın alan taksiciler için de önemli avantajlar sağlıyor.

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İstanbul'un taksileri Citroen Jumpy Spacetourer ile dönüşecek