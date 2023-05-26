Hyundai ve LG anlaştı: Pil üretimi için 4,3 milyar dolarlık tesis kuruluyor

Hyundai ve LG'den dev yatırım
Bildirilenlere göre yeni tesis, Hyundai'nin ilk fabrikasının da yer aldığı ABD Georgia Savannah bölgesinde kurulacak. İlk inşaat çalışmalarının 2023'ün ikinci yarısında başlaması beklenirken, 2025 yılına kadar faaliyete başlayacağı belirtiliyor. Tam kapasiteye ulaştığında ise her yıl 300.000 elektrikli araca eş değer, 30GHWh pil üretimi sağlanacak.
Yapılan açıklamara göre Hyundai'nin parça ve servis bölümü olan Hyundai Mobis, fabrikada üretilen pil hücrelerinin paketleme aşamasından sorumlu olacak. Bu paketler daha sonra Hyundai, Kia ve Genesis elektrikli araçlara güç verecek .Bu noktada Hyundai ve LG, ortak girişimin "bölgede istikrarlı bir pil arzı" oluşturmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ayrıca ABD pazarında artan EV talebinin de daha hızlı karşılanmasını sağlayacak.
LG ve Hyundai'nin ABD merkezli pil üretim tesislerine yatırım yapan ilk şirketler olmadığını belirtelim. Zira 2021 yılında Toyota, 3,4 milyar dolar yatırımla pil fabrikası kuracağını duyurdu. GM ve LG'nin ortak girişimi olan Ultium Cells ise EV pil tesislerinin inşası için ABD'den 2,5 milyar dolarlık bir kredi aldı. Kısa süre önce ise Ford, lityum demir fosfat pil fabrikası kurmak için 3,5 milyar dolarlık yatırımını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)