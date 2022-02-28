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    İstanbul'un yeni metrobüsleri için geri sayım başladı

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Otokar fabrikasını ziyaret ederek yeni metrobüsü test etti ve ilk 20 aracın bir hafta içerisinde İstanbul'a geleceğini belirtti. Diğer araçların yapımı da sürüyor.
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    İstanbul'un yeni metrobüsleri için geri sayım başladı
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    İBB, metrobüs hattında çalışan araçların yenilenmesi için çalışma başlatmış ve 160 adet yeni araç alımı için düğmeye basılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yeni metrobüslerin üretileceği Otokar fabrikasını ziyaret etti ve konuyla ilgili bilgiler verdi.

    Yeni metrobüslerin 100 tanesi Otokar'dan alınacak. İmamoğlu, bu araçlardan ilk 20 tanesinin bir hafta içerisinde İstanbul'a geleceğini belirtti. Diğer araçların da nisan ve mayıs aylarında geleceğini söyleyen İmamoğlu, Akia'dan alınacak 60 aracın da yapımlarının devam ettiğinin, ilerleyen aylarda filoya dahil olacağının bilgisini paylaştı.

    Yaş ortalaması 10'a yükselen metrobüsleri yenilemek için 300 araç almak üzere 90 milyon euro'luk dış kredi talebine onay çıkmamıştı. Daha sonra İETT öz kaynakları ile alım için harekete geçildi ve canlı yayınlanan ihale sonucunda 21 metre uzunluğunda 100 otobüs için Otokar'ın teklifi, 25 metrelik 60 otobüs için de Akia'nın teklifi kabul edildi.

    Yapılan açıklamaya göre Otokar'ın otobüsleri 200 yolcu kapasiteli olacak. 25 metrelik Akia otobüsler ise 280 yolcu taşıyabilecek. Otobüslerin yüzde 15 peşin ve kalanı 72 ay vade ile alındığı belirtiliyor. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı onayının gelmesi halinde alıma devam etmek istediklerinin de altını çizdi.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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