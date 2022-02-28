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    Volvo, önümüzdeki yıllarda beş yeni elektrikli araç tanıtacak

    Volvo'nun elektrifikasyon planı kapsamında üreteceği modellerden ikisi SUV, biri sedan, diğer ikisi de "aktivite aracı" olarak tanımlanan station wagon benzeri sportif modeller olacak.
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    Volvo, önümüzdeki yıllarda beş yeni elektrikli araç tanıtacak
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    İsveçli otomotiv devi Volvo'nun 2030'a kadar tamamen elektrikli olma yolunda ilerlediğini biliyoruz. Şirketin kısa vadeli planı ise en az beş adet yeni elektrikli otomobil çıkarmak olacak.

    Volvo, Miami'de Kuzey Amerika ve Güney Amerika'dan 800'e yakın bayi temsilcisinin katıldığı bir toplantı düzenledi. Şirket, bu toplantıda, ilk yeni elektrikli otomobilinin önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğini aktardı. Söz konusu modelle alakalı herhangi bir detay yok ancak XC90'ın tamamen elektrikli versiyonu olması muhtemel. Bu modelin Embla adıyla gelmesi bekleniyor. Ayrıca CX90'ın üretimi de birkaç yıl daha devam edecek.

    Automotive News'te yer alan habere göre, Volvo'nun yeni elektrikli modelleri bir büyük ve bir küçük crossover, bir sedan ve iki tane sportif station wagon benzeri modellerden oluşacak. Şirketin saydığımız son iki modeli "aktivite aracı" olarak tanımladığı belirtiliyor. Buna ek olarak iki tane de PHEV yani şarj edilebilir hibrit model göreceğiz. Bunlar da temelde S90 ve CX90 PHEV modellerinin yeniden tasarlanmış versiyonları olacak.

    Daha önce çıkan iddialara göre Volvo, CX60'ın da elektrikli versiyonu üzerinde çalışıyor. Ayrıca XC40'ın altında konumlanacak bir elektrikli model de gündemde. Şirketin elektrifikasyon planı kapsamında ABD'deki Ridgeville fabrikasında daha fazla araç üretmeye başlayacağı ve buradaki istihdamı artıracağı da gelen bilgiler arasında.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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