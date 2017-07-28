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İstanbul’da dolu, en çok sigorta şirketlerini vurdu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağmurun ardından otomobillerde ve iş yerlerinde maddi hasarlar meydana geldi. Aracında hasar bulunan vatandaş ne yapmalı? İşte detaylar:
1 yıl
31,1b
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43
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul’da dolu, en çok sigorta şirketlerini vurdu
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli dolu yağışı sonrası pek çok otomobil zarar gördü. Sadece 20 dakika süren dolu ve yağmur yağışı sonrası bir çok bölgede sel ve su baskınları oluştu. Avuç büyüklüğündeki dolular sonucunda otomobillerin camları kırıldı, kaportalarında hasar meydana geldi.
Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin yenilenebilir enerji projesine dünyanın ilk 10 şirketinden 8'i teklif verdi"

Araçların kaporta, cam ve tavanlarında meydana gelen zararlar sonucu araçlarda büyük maddi hasarlar oluştu. Bazı araçlarda 10 bin TL'yi bulan hasar meydana geldi. Bu sabah saatlerinde binlerce araç, tamir için sıraya girdi. Yoğunluk sonucu sanayide otomobil camları tükenirken, bir çok aracın tamir işlemleri bir sonraki haftaya sarktı. Camcılar meslek hayatlarının en yoğun günlerini yaşadı. Özellikle ticari araçlar, günün erken saatlerinde cam değiştirmek için oto sanayi sitelerini doldurdu. 300 TL ile 700 TL arasında taktırılan camlarda peşin paraya öncelik veriliyor. Kaskosu olanlar da cam taktıramıyor. Hem Oto Camcılar Kasko evraklarıyla uğraşmak istemiyor hem de Kasko şirketlerinin sistemlerindeki ciddi yoğunluk işi yavaşlatıyor. Peşin parası olan camını taktırıyor. Kaskosu olanlardan da peşin ödeme yapabilenlerden fatura karşılığı parasını sigorta şirketinden daha sonra tahsil etmesi isteniyor. Bu süreçte kasko şirketleri tırnaklarını yerken oto tamircileri keyifle ellerini ovuşturuyor.


Aracında Hasar Oluşanlar Ne Yapmalı?

Doğal afetten dolayı meydana gelen hasarları trafik sigortası karşılamıyor. Eğer aracınızın kaskosu bulunuyorsa sigorta poliçenizi incelemeli; yağmur, dolu ve fırtına gibi durumlara teminat verilip verilmediğine bakmalısınız. Kasko paketlerinin pek çoğunda doluya karşı teminat veriliyor. Kasko paketinizde dolu ve sele karşı teminat veriliyorsa kasko şirketiniz ile iletişime geçmeli ve tamir işlemlerini kasko şirketinin yönlendirmesine göre yapmalısınız.

İstanbul’da dolu, en çok sigorta şirketlerini vurdu
 

Kaskosu Olmayan Ne Yapacak?

Konu ile ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu altyapı sıkıntılarından dolayı oluşan sorunlarda selden dolayı zarara uğrayan kişilerin belediyeye karşı tazminat davası açma hakkı bulunduğunu ifade ediyor.

İstanbul’da dolu, en çok sigorta şirketlerini vurdu

Ağaoğlu “Kaskosu olmayan, araç sahipleri ile ruhsatlı yapılarda oturanlar zarar durumunu belgeleyip, bağlı bulundukları belediyelere başvurabilirler. Çünkü önceden meteoroloji tarafından bildirilmiş olan bu fırtına doğal afet sayılamaz. Belediyeler gerekli önlemleri almak, kentlerin altyapısını toplumun gereksinimlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu nedenle ‘Hizmet Kusuru’ nedeniyle haklarında soruşturma da yapılabilir” diyor. Ayrıca kasko şirketlerinin zararı tanzim etmekten kaçınması durumunda vatandaşların heyetlere başvurması yönünde uyarılarda bulunuyor.

İstanbul'da çekilen dolu ve sel görüntülerine galeriden ulaşabilirsiniz:

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CaBr2 1 yıl en beğenilen
Ayda yılda bir işe yarayacaklar, onda da "VURDU" oluyor.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Sigorta şirketini vurdu derken? Adamlar teminat veriyor ve karşılığında para kazanıyor. Zaten o poliçe yenilenirken fazlasıyla insanlardan talep edecekleri için bu doğa olayından sadece tüketiciler zararlı çıktı.
Sigorta şirketini vurdu derken? Adamlar teminat veriyor ve karşılığında para kazanıyor. Zaten o poliçe yenilenirken fazlasıyla insanlardan talep edecekleri içi...
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bc_ 1 yıl
Bu günler için yoklar mı? Tabii ki karşılayacaklar zararımızı.
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BAM TELİ 1 yıl
Şirketler, poliçesinde dolu klozu olmayanlara tazminat ödemezler. Bu durumda, poliçeyi iyi okumak gerekiyor.
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Guest-427C16E22 1 yıl
Ohh iyi olmuş Sigortacılarahele o expertiz için gelen yokmu sanki sigorta şirketi onun ayar oluyorum.
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LeSRiSeL 1 yıl
Oh iyi oldu derim ben bu habere sadece...vurmuş diyor birde ya donanımhaber -_-
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theasus 1 yıl
Haberin üslubu rahatsız edici.
Donanımhaber formatına uymuyor. Mesela:
"Bu süreçte kasko şirketleri tırnaklarını yerken oto tamircileri keyifle ellerini ovuşturuyor."
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Bir Sevdadır Türkiye 1 yıl
Dolu hasarı policelerde 500 lira limitli . Cok fazla değişen birşey yok
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Merdomable 1 yıl
Şu trafik sigortası kadar boş beleş bir gasp kapısı yok hiç bir halta yaramıyor.
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beyazakbil 1 yıl
Hasarlar kaskodan karşılanıp yeni kasko dönemi için fiyat teklifi geldiğinde gözler faltaşi gibi açılacak bu kesin . fiyatlar aşıri yükseltilmiş olacak .
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otodr 1 yıl beyazakbil
beyazakbil
Hasarlar kaskodan karşılanıp yeni kasko dönemi için fiyat teklifi geldiğinde gözler faltaşi gibi açılacak bu kesin . fiyatlar aşıri yükseltilmiş olacak .

İşte o zaman yağmur ve dolunun kimi vurduğu ortaya çıkacak.
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Logic_Man 1 yıl
Nasıl haber hazırlama anlayışınız var çözemedim. Sigorta şirketlerinin yapmaları gereken ana vazifesini, sanki bu vazifeden dolayı zor durumda kaldılar gibi lanse edilmiş bir başlık atılmış habere.
Zaten bu şirketlerin varoluş amacı bu. "vurdu" kelimesinin sigorta şirketleri için kullanılması tamamen anlamsız ve lüzumsuz olmuş.
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jimhendrix 1 yıl
Ne şeyime derman olacaklar o zaman? Vurmuşmuş.
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Portraitclub 1 yıl
Camcılarda başka zaman olsa iş yok diye ağlarlar, iş varken de beğenmezler gülünç
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