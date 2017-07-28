İstanbul’da dolu, en çok sigorta şirketlerini vurdu

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli dolu yağışı sonrası pek çok otomobil zarar gördü. Sadece 20 dakika süren dolu ve yağmur yağışı sonrası bir çok bölgede sel ve su baskınları oluştu. Avuç büyüklüğündeki dolular sonucunda otomobillerin camları kırıldı, kaportalarında hasar meydana geldi.

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Araçların kaporta, cam ve tavanlarında meydana gelen zararlar sonucu araçlarda büyük maddi hasarlar oluştu. Bazı araçlarda 10 bin TL'yi bulan hasar meydana geldi. Bu sabah saatlerinde binlerce araç, tamir için sıraya girdi. Yoğunluk sonucu sanayide otomobil camları tükenirken, bir çok aracın tamir işlemleri bir sonraki haftaya sarktı. Camcılar meslek hayatlarının en yoğun günlerini yaşadı. Özellikle ticari araçlar, günün erken saatlerinde cam değiştirmek için oto sanayi sitelerini doldurdu. 300 TL ile 700 TL arasında taktırılan camlarda peşin paraya öncelik veriliyor. Kaskosu olanlar da cam taktıramıyor. Hem Oto Camcılar Kasko evraklarıyla uğraşmak istemiyor hem de Kasko şirketlerinin sistemlerindeki ciddi yoğunluk işi yavaşlatıyor. Peşin parası olan camını taktırıyor. Kaskosu olanlardan da peşin ödeme yapabilenlerden fatura karşılığı parasını sigorta şirketinden daha sonra tahsil etmesi isteniyor. Bu süreçte kasko şirketleri tırnaklarını yerken oto tamircileri keyifle ellerini ovuşturuyor.





Aracında Hasar Oluşanlar Ne Yapmalı?

Doğal afetten dolayı meydana gelen hasarları trafik sigortası karşılamıyor. Eğer aracınızın kaskosu bulunuyorsa sigorta poliçenizi incelemeli; yağmur, dolu ve fırtına gibi durumlara teminat verilip verilmediğine bakmalısınız. Kasko paketlerinin pek çoğunda doluya karşı teminat veriliyor. Kasko paketinizde dolu ve sele karşı teminat veriliyorsa kasko şirketiniz ile iletişime geçmeli ve tamir işlemlerini kasko şirketinin yönlendirmesine göre yapmalısınız.

Kaskosu Olmayan Ne Yapacak?

Konu ile ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu altyapı sıkıntılarından dolayı oluşan sorunlarda selden dolayı zarara uğrayan kişilerin belediyeye karşı tazminat davası açma hakkı bulunduğunu ifade ediyor.

Ağaoğlu “Kaskosu olmayan, araç sahipleri ile ruhsatlı yapılarda oturanlar zarar durumunu belgeleyip, bağlı bulundukları belediyelere başvurabilirler. Çünkü önceden meteoroloji tarafından bildirilmiş olan bu fırtına doğal afet sayılamaz. Belediyeler gerekli önlemleri almak, kentlerin altyapısını toplumun gereksinimlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu nedenle ‘Hizmet Kusuru’ nedeniyle haklarında soruşturma da yapılabilir” diyor. Ayrıca kasko şirketlerinin zararı tanzim etmekten kaçınması durumunda vatandaşların heyetlere başvurması yönünde uyarılarda bulunuyor.

İstanbul'da çekilen dolu ve sel görüntülerine galeriden ulaşabilirsiniz: