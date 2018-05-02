İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu kara noktalar belirlendi

Trafikte kara nokta analizi yapılırken kaza sayısı, kaza tekrarı ve kaza şiddeti verilerine göre hesaplamalar yapılıyor. Sonrasında saptanan noktaların keskinleştirilmesi çalışmaları yürütülüyor. Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Türkiye genelinde kara noktaların belirlenmesi için 60 milyon lira bütçe ayrıldı.
Akıllı LED ekranlar ile buzlanma, sis, kaza, yol çalışması gibi durumlarda sürücüler bilgilendiriliyor. Belirlenen kara noktalara akıllı sistemler kurulacak ve uyarı levhalarında iyileştirmeler yapılacak. Yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlemesi, şerit düzenlemesi de yapılacak diğer çalışmalar arasında.
Paylaşılan verilere göre İstanbul’da en çok trafik kazasının meydana geldiği alan Çamlıca-Mahmutbey TEM otoyolu gişeleri arası oldu. Bu bölgede 2017 yılında 509 adet kaza gerçekleşti.
Bu alanı 459 kaza ile D-100 karayolunun Haramidere-Edirnekapı arası, 355 kaza D100 karayolunun Harem-Tuzla arasındaki bölge takip etti. İstanbul'Da 2017 yılında meydana gelen 15 bin 374 trafik kazasında 21 bin 598 kişi yaralandı, 186 kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler
|
|
Kaza yeri
|
Kaza sayısı
|
1
|
Çamlıca-Mahmutbey TEM
|
509
|
2
|
Haramidere-Edirnekapı D-100
|
459
|
3
|
Harem-Tuzla D-100
|
355
|
4
|
Edirnekapı-Uzunçayır D-100
|
346
|
5
|
Maltepe-Pendik sahil yolu
|
208
|
6
|
Büyükdere Caddesi
|
192
|
7
|
Bağdat Caddesi
|
113
|
8
|
Şile yolu
|
102
|
9
|
Hal yolu
|
93
|
10
|
Sahil Kennedy Caddesi
|
84
|
11
|
Kayışdağı Caddesi
|
82
|
12
|
Vatan Caddesi
|
82
|
13
|
Barbaros Bulvarı
|
81
|
14
|
Alemdağ Caddesi
|
79
|
15
|
Fahrettin Kerim Gökay Cad.
|
77
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