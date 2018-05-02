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İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu kara noktalar belirlendi

İstanbul'da 2017 yılında meydana gelen kazalardan yola çıkarak kazaların yoğun olduğu kara noktalar belirlendi. Kara noktalarda yol düzenlemeleri yapılacak, akıllı sistemler kullanılacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu kara noktalar belirlendi
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İstanbul’daki trafik kazalarını azaltmak ve kazalar sonucunda meydana gelen maddi/manevi kayıpların nispeten önüne geçmek için “kara nokta” çalışması yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, tarafından yapılan çalışma kapsamında 2017 yılında trafik kazalarının en yoğun yaşandığı noktalar belirlendi. Kara noktalarda yol düzenlemeleri yapılacak, akıllı sistemler kullanılacak.

Trafikte kara nokta analizi yapılırken kaza sayısı, kaza tekrarı ve kaza şiddeti verilerine göre hesaplamalar yapılıyor. Sonrasında saptanan noktaların keskinleştirilmesi çalışmaları yürütülüyor. Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Türkiye genelinde kara noktaların belirlenmesi için 60 milyon lira bütçe ayrıldı.

Akıllı LED ekranlar ile buzlanma, sis, kaza, yol çalışması gibi durumlarda sürücüler bilgilendiriliyor. Belirlenen kara noktalara akıllı sistemler kurulacak ve uyarı levhalarında iyileştirmeler yapılacak. Yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlemesi, şerit düzenlemesi de yapılacak diğer çalışmalar arasında.


Paylaşılan verilere göre İstanbul’da en çok trafik kazasının meydana geldiği alan Çamlıca-Mahmutbey TEM otoyolu gişeleri arası oldu. Bu bölgede 2017 yılında 509 adet kaza gerçekleşti.

Bu alanı 459 kaza ile D-100 karayolunun Haramidere-Edirnekapı arası, 355 kaza D100 karayolunun Harem-Tuzla arasındaki bölge takip etti. İstanbul'Da 2017 yılında meydana gelen 15 bin 374 trafik kazasında 21 bin 598 kişi yaralandı, 186 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler 

Kaza yeri

Kaza sayısı

1

Çamlıca-Mahmutbey TEM

509

2

Haramidere-Edirnekapı D-100

459

3

Harem-Tuzla D-100

355

4

Edirnekapı-Uzunçayır D-100

346

5

Maltepe-Pendik sahil yolu

208

6

Büyükdere Caddesi

192

7

Bağdat Caddesi

113

8

Şile yolu

102

9

Hal yolu

93

10

Sahil Kennedy Caddesi

84

11

Kayışdağı Caddesi

82

12

Vatan Caddesi

82

13

Barbaros Bulvarı

81

14

Alemdağ Caddesi

79

15

Fahrettin Kerim Gökay Cad.

77

https://aa.com.tr/tr Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ned_Starkk 1 yıl en beğenilen
Kara noktalar
1-Makasçılar
2-Emniyet şeridi ihlalcileri
3-Çakma modifiyeli her türlü hurda araç
4-Asker uğurlama konvoyları
5-Hafriyat kamyonları
6-Şirket araçları
7-Taksi ve dolmuşlar
8-Kural tanımaz sözde lüks araçlar
9-Çakarlı araçlar
10-Çok kaza yaşanan siyah noktalar
Kara noktalar1-Makasçılar2-Emniyet şeridi ihlalcileri3-Çakma modifiyeli her türlü hurda araç4-Asker uğurlama konvoyları5-Hafriyat kamyonl...
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AMC 1 yıl
Insanlar yolda yurumeyi bilmiyor ehliyet almak icin zeka testi sart olmali.
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D. Targaryen 1 yıl
Şile yolu 11’den sonra kendini tatmin etmek isteyen hafif ticarilerin hız pistine dönüyor.
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false6 1 yıl
Az önce Bakırköy’den Haliç’e geliyorum, Haliç’e varmadan hemen önce Eyüp/Edirnekapı ayrımından önce solda bariyerlerde çalışma yapıyor işçiler. Hafif bir viraj var ve çalışma yapılan bölgeye son 10-20 metre kala dubaları dizmişler, ışıklandırma çok zayıf. Virajı döner dönmez görülebiliyor uyarı.
Son anda sağı kontrol edip, ani şerit değiştirip, dörtlüleri yaktım. Şansıma sağ şeritten bi araç hızlı geçti, hemen ardından kırabildim.
Geçerken hızlı hızlı kornaya bastım, garip garip baktı herifler. Güzelce andım o süper zeka arkadaşları. Lan çevreyolunda gece yarısı herkes oldukça seri gidiyorken son saniyeye uyarı mı konulur? Hangi süper zeka akıl ediyor bunu? Çarpıp birine veya kendine zarar versen al başına belayı, senelerce uğraş dur. Bunu yapanlarda suç aranmaz ama.
Bunun aynısı 2. köprüde eskiden ek şerit verilirken vardı. Hız sınırı 120, karşı şeride ek şerit için dubayı öyle bir yere koyuyorlar ki ya ani fren yapıp sıfır duruyorsun ya da sağ şeritte araba yoksa hızlıca kontrol edip tam o an kırman gerekiyor.
İtalya’da otobüsle seyahat ederken bi yerde defalarca uzun uzun uyarılar, levhalar, ışıklı yönlendirmeler vs vs gördüm, dedim herhalde yol yarıldı, millet içine düştü. Taa bilmem kaç km ötede en sağ şeritte her tarafı kapatılmış, uyarılar, levhalar türlü türlü önlemler 3 tane işçi 5 kilo kum topluyor. Zannedersin tüm yol kapalı, büyük bir olay var.
Daha yazacak çok şey var ama buraya sığmaz, iyice asabım bozulur.
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lordplanett 1 yıl
km başına düşen kaza oranı ve ortalama seyir hızları dahil edilse sanırım bağdat caddesi fark atar hepsine. En düşük hızda en az mesafede en çok kaza. Şimdi böyle bakınca da yeteneksiz, trafik özürlüsü, vs vs saydırdığımız sürücüler mi daha fazla burada yoksa çok iyi bildiğini zannedenler mi?
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alpabi 1 yıl
Bende Türkiye'deki trafiğin en önemli nedenlerini sıralayayım.
1- Bulunduğu şeride uygun hızda gitmeyen sürücüler. Sağ şerit boş, orta şeritdeki araçlar sağa nedense bir türlü geçmez. Sol şeritte kendisini Ferrari sananlarla doludur.
2- Sağ şeridi kamyonlar ve tırlar için yapıldığını sananlar.
3- En sol şeritte sağındaki araçla aynı hızda gidip yolu tıkayanlar.
4- En sol şeritte 80 km hız ile gidenler.
5- Selekter ve korna ile kendilerinden yol istenildiği halde sağa geçmeyenler ve sağ taraflarından onlarca araç kendilerini gewçip önlerine kırdığında sinirlenenler.
6- En sağda 80 - 90 km ile gittiğim halde arkama dayanıp selektör korna ile taciz edenler.
7- Kırmızı da dururken arkamdan korna, selektör ile geçmem için beni zorlayanlar.
8- Yolda trafik akışını bilinçli olarak yavaşlatarak arkadaki halk otobüsünün ya da minibüsün yolcularını toplamaya çalışan minibüs yada otobüsler. Hatta aynı dolmuş ve otobüsler belirlenen zamanda hedeflerine ulaşmak için yolun sonuna doğru kırmızıda geçip insanların üzerine sürerler.
9-Emniyet şeridini babasının malı zanneden çakarlı çakarsız tüm araba ve motosikletler.
.....
Yazdıkça aklıma yeni şeyler gelmekte. bu liste bitmez :)
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deathscythe 1 yıl
İstanbul'da en çok kaza kesinlikle eds noktalarına yakın yerlerde gerçekleşmekte ; eds nin farkına geç varıp aniden fren basanlar sayesinde hem fren dalgası denilen hadise oluşmakta ki trafiği mahvetmekte hem de ani frenler sayesinde kazalara sebebiyet vermekte. EDS nin saçma sapan hız limiti sayesinde trafik olmayan zamanlarda da trafik yaratmayı başardılar. Takip mesafesi kavramının gereksiz frenlemeyi önlemek ve trafiğin akıcılığını arttırmak için olduğunun bilincine asla varamıyacak sürücülerden oluşan bir topluluğa bir de eds ile 82 km hız limiti verip daha da beter bir hale sokarak zaten rezil haldeki trafiği daha da beter hale getirdiler, o limtin 90 a çıkması bile şu trafiği rahatlatacaktır.
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ilteris_ 1 yıl deathscythe
kesinlikle sürücüler fren dalgasının etkisini anlayıp çözümün takip mesafesini korumak olduğunun farkına varsalar trafik yoğunluğu ve kazalar farkedilir ölçüde azalır. öndekinin kıçına yapışıp ilk fırsatta sollayarak gideceği yere 10sn erken varmaya çalışanlar yüzünden trafik bu halde.
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Bay Robot 1 yıl
Direkt alıntı yapmak yerine biraz uğraşsanız haber/içerik üretmek için moderatörler?
Mesela haritada gösterebilirdiniz en azından yerleri...
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MustafaC53 1 yıl
Alemdağ Caddesinde minübüscülerin %90 ı kırmızı ışıkta geçiyorlar.
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ufuk-34JD58 1 yıl MustafaC53
minibüsçüler ışıkta durmazki zaten,bu kural onlar için değil.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
hergün 3-4 kazanın olduğu d100 karayolu neden yok? bir ben mi görüyorum o kazaları.
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jitemci 1 yıl Piêr Dé Sans
nerde oturuyosunuz nerden nereye gidip geliyosunuz kısaca ist. trafiğinin
kanunlar haricinde raconları vardır ve herkes istesede istemesede uymak zorundadır racona
aksi durum pu konunun açılmasıdır işte
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EĞİNLİ 1 yıl
Herkes bir sıralama yapmış,katıldıklarım falan var ama en önemli suçlu yazılmamış.
1.)TRAFİK POLİSLERİ
Hala taksimde 5 arabalık Taksi durağına 55 araba giriyor ise bir kenarda bekleyin,polis gelip atıyorum okadar arabanın içinde 18. evraklarını neden alır?
Yada hani şu sosyete mekanları var ya barlar discolar oradan çıkanlar genelde hangi istikameti kullanır yada özellikle o gün bazı özel müşterilerin arabalarını VALELER NEREYE KADAR GÖTÜRÜR,Kazaları sıfıra indiremeyiz mutlaka bir embesil veya teknik bir arıza yada altındaki hurdaya bakmadan yola çıkanlar olacaktır,ancak polis asli görevini BİLEREK Yaparsa.
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Kerim5100 1 yıl
Ne ilginç
Hepsi de uzun yol/cadde hız kasılan yerler :D
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