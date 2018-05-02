İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu kara noktalar belirlendi

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İstanbul’daki trafik kazalarını azaltmak ve kazalar sonucunda meydana gelen maddi/manevi kayıpların nispeten önüne geçmek için “kara nokta” çalışması yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, tarafından yapılan çalışma kapsamında 2017 yılında trafik kazalarının en yoğun yaşandığı noktalar belirlendi. Kara noktalarda yol düzenlemeleri yapılacak, akıllı sistemler kullanılacak.

Trafikte kara nokta analizi yapılırken kaza sayısı, kaza tekrarı ve kaza şiddeti verilerine göre hesaplamalar yapılıyor. Sonrasında saptanan noktaların keskinleştirilmesi çalışmaları yürütülüyor. Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Türkiye genelinde kara noktaların belirlenmesi için 60 milyon lira bütçe ayrıldı.

Akıllı LED ekranlar ile buzlanma, sis, kaza, yol çalışması gibi durumlarda sürücüler bilgilendiriliyor. Belirlenen kara noktalara akıllı sistemler kurulacak ve uyarı levhalarında iyileştirmeler yapılacak. Yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlemesi, şerit düzenlemesi de yapılacak diğer çalışmalar arasında.





Paylaşılan verilere göre İstanbul’da en çok trafik kazasının meydana geldiği alan Çamlıca-Mahmutbey TEM otoyolu gişeleri arası oldu. Bu bölgede 2017 yılında 509 adet kaza gerçekleşti.

Bu alanı 459 kaza ile D-100 karayolunun Haramidere-Edirnekapı arası, 355 kaza D100 karayolunun Harem-Tuzla arasındaki bölge takip etti. İstanbul'Da 2017 yılında meydana gelen 15 bin 374 trafik kazasında 21 bin 598 kişi yaralandı, 186 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler



Kaza yeri Kaza sayısı 1 Çamlıca-Mahmutbey TEM 509 2 Haramidere-Edirnekapı D-100 459 3 Harem-Tuzla D-100 355 4 Edirnekapı-Uzunçayır D-100 346 5 Maltepe-Pendik sahil yolu 208 6 Büyükdere Caddesi 192 7 Bağdat Caddesi 113 8 Şile yolu 102 9 Hal yolu 93 10 Sahil Kennedy Caddesi 84 11 Kayışdağı Caddesi 82 12 Vatan Caddesi 82 13 Barbaros Bulvarı 81 14 Alemdağ Caddesi 79 15 Fahrettin Kerim Gökay Cad. 77

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