Otomotivde tüm zamanların haziran ayı satış rekoru kırıldı

Tam Boyutta Gör Otomotivde beklenen oldu ve satışlarda yeni bir rekora imza atıldı. Haziran ayında 110.861 adet sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,5 büyüme anlamına gelirken aynı zamanda tüm zamanların en iyi haziran ayı sonucu olarak kayıtlara geçti.

Dokuz günlük bayram tatiline rağmen haziran ayında 89.833 adet sıfır otomobil satıldı. Bu da 2022'nin haziran ayında göre yüzde 40,1 artış yaşandığını gösteriyor. Aynı dönemde 21.028 adet olarak kayıtlara geçen hafif ticari araç satışları ise geçen yıla göre yüzde 27,3 büyüme kaydetti.

2023'ün Ocak-Haziran dönemine baktığımızda ise toplam 555.867 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldığını görmekteyiz. Bir önceki yılın ilk yarısına göre satışlar yüzde 55,3 artmış. Söz konusu dönemde 429.870 adet sıfır otomobil satılırken hafif ticari araç pazarı da 125.997 adet olmuş.

Gövde tipi olarak SUV'lar liderliği bırakmıyor

Tam Boyutta Gör Satışlar gövde tipine göre değerlendirildiğinde SUV'ların liderliği sürüyor. 197.425 adet ve yüzde 45,9 payla ilk sırada yer alan SUV'ları 125.185 adet ve 29,1 pay ile sedan otomobiller takip ediyor. Hatchback'ler ise 97.529 adetle satışlardan yüzde 22,7 pay almış durumda.

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Otomobil pazarında benzinli otomobil satışları 296.079 adetle neredeyse yüzde 70 paya ulaştı. Dizel otomobillerle (%16,9) hibrit otomobiller (%10,2) arasındaki makas daralmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil satışları ise 12.792 adetle toplam satışlar arasında yüzde 3 paya sahip.

Togg, satış adetlerini henüz açıklamadı

Şunu da belirtmekte fayda var ki yukarıda belirtilen satış adetlerine Togg dahil değil. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin'in açıklamasına göre Togg henüz haziran ayına ilişkin satış adetlerini açıklamadı. Markanın bununla ilgili verileri daha sonra göndereceği belirtiliyor.

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Otomotivde tüm zamanların haziran ayı satış rekoru kırıldı