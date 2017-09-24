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İşte ABD ordusunun yeni oyuncağı "Drone katili lazer"

ABD ordusunun en büyük silah tedarikçisi Lockheed Martin, yeni nesil lazer silahı ATHENA'nın deneme atışlarına ait yeni bir video yayınladı. İşte ATHENA'nın drone avladığı görüntüler:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,5b
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19
Savunma Sanayi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya savunma sanayisinin en büyük isimlerinden Lockheed Martin, ABD ordusu için geliştirdiği yeni lazer sistemine ait ilginç bir video yayınladı. Yayınlanan bu görüntelerde 30 kilowatt gücündeki ATHENA (Advanced Test High Energy Asset) isimli yeni nesil lazer silahının 5 insansız hava aracını yakarak yere düşürdüğü görülüyor.


Lockheed Martin'in çok uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ATHENA, gücünü bir Rolls Royce turbo jeneratöründen alan taşınabilir, modüler ve ucuz maliyetli yeni nesil bir lazer silahı. Zırhlı araçlara, helikopterlere veya botlara kolayca monte edilebilen ATHENA, ayrıca modüler yapısı sayesinde de hem herhangi bir arıza durumunda kolayca tamir edilebiliyor hem de fazladan modül eklenerek atış gücü artırılabiliyor. Böylece hali hazırda 30kW gücünde atış yapabilen baz modelin gücü modül değişimi ile 120kW seviyesine kadar çıkarılabiliyor.

ABD'nin New Mexico eyaletinde gerçekleştirilen deneme atışlarından oldukça başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Lockheed Martin yetkilisi Keoki Jackson, "Lazer silah sistemlerimizin arkasındaki teknolojimiz zamanla olgunlaşmaya devam ediyor. Her geçen gün biraz daha etkili hale gelen bu silahlar, komplike tehditlere karşı askerlerimize uzak mesafeden gelişmiş koruma sağlayacak." sözlerini kullanıyor.

Görünmez, sessiz, ucuz ve etkili yapılarıyla lazer silahları geleceğin en önemli savunma sistemlerinden birisi olarak gösteriliyor. Bu alandaki en gelişmiş örneklerden birisi olan ATHENA henüz ABD ordusundaki yerini almamış olsa da Lockheed Martin, artık son aşamalarda olduklarını ve silahların çok yakında teslim edileceğini belirtiyor. Bakalım bu yeni silah sistemlerinin etkisi nasıl olacak. 

http://www.popularmechanics.co.za/videos/athena-laser-gun/ Yorum Yaz
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mementopolis 2 yıl en beğenilen OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Bizimkiler de hala hoşaf ile uğraşsın.

Ne kadar Argo Söylezem Az Sana...

daha az önce "Nefer" isimli haberi okuyordum. Sen Hosaf'la yoluna devam et... he canim he he ...

donanimhaber.com/...
OnLiNe MaNaGeRBizimkiler de hala hoşaf ile uğraşsın.Ne kadar Argo Söylezem Az Sana...daha az önce "Nefer" ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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aspirin_00 2 yıl
şimdi yanlış anlamadıysam 5 droneyi lazerlediler ama ben olsam o droneleri komple alüminyumla folyo vss len kaplasam bakalım ne kadar etkili olur. farklı materyal ve farklı dronelar kullanılmamış...
şimdi yanlış anlamadıysam 5 droneyi lazerlediler ama ben olsam o droneleri komple alüminyumla folyo vss len kaplasam bakalım ne kadar etkili olur. farklı matery...
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DH Misafiri 2 yıl
Kesin Holywood kurgusudur. Amerikalılar bizim piyade tüfeğimizin planını çalmaya çalıştı unuttunuz mu? Daha adamlar bizim piyade tüfeğinin peşinde koşuyorlar tutmuşlar birde lazer ile vuruş yapıyorlarmış. Çok kıskanıyorlar bizi.
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FIRAT_G_ 2 yıl
Basit gibi görünse de çok iyi iş görebilecek bir sisteme benziyor. Barutlu mermili hava savunma sisteminden daha etkili olabilir çünkü ışık hızı faktörü var. Lakin havanın durumu nemli bulutlu yada pis olması bu silahı el fenerine çevirir hiç bir halta da yaramayabilir.
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xamaximax 2 yıl
çoğu filmde gösteriyorlardı bunu demekki yapmışlar bunu şimdi tanıtıyorlarsa bunun b757 dusuren versiyonu kesin vardır
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Biz fizanla uğraşalım daha dinle minle olmuyor işte elin oğlu geliştikçe gelişiyor.Bizde bunların kullanmadıklarını satın almakla meşgulüz ah ah iyi uyutuluyor ülke.
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tobepeople 2 yıl
Bunun gelişmiş bir versiyonu olup istediği uçağı düşüremeyeceğini kim ispat edebilir ki çok tehlikeli bir şey bence misal adam gıcık oldu diye herhangi bir devletin başkanını bu metodla öldürebilir içindekilerle birlikte ayrıca kara kutu ile tespit de edilemez..
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WarSaw 2 yıl
peki ya materyal olarak lazeri yansıtıcılı veya yanmaz maddeden üretilirse nasıl avlayacak. lazer deyince bir anda yakıp kavuruyor zannediyor insan meğer küçücük kanadını yakıp kontrolden çıkmasına yetecek kadar gücü varmış. peh.
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hanahmet 2 yıl
Öyle bir kemikaze drone yapılır ki kalkar drone katili dedikleri ATHENA'yı vurarak intihar eder. Yapılmayacak şey değil.
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OnLiNe MaNaGeR 2 yıl
Bizimkiler de hala hoşaf ile uğraşsın.
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mementopolis 2 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Bizimkiler de hala hoşaf ile uğraşsın.

Ne kadar Argo Söylezem Az Sana...

daha az önce "Nefer" isimli haberi okuyordum. Sen Hosaf'la yoluna devam et... he canim he he ...

donanimhaber.com/...
2 Yanıt Yanıtla +7
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aspirin_00 2 yıl
şimdi yanlış anlamadıysam 5 droneyi lazerlediler ama ben olsam o droneleri komple alüminyumla folyo vss len kaplasam bakalım ne kadar etkili olur. farklı materyal ve farklı dronelar kullanılmamış...
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alemburda34 2 yıl aspirin_00
aspirin_00
şimdi yanlış anlamadıysam 5 droneyi lazerlediler ama ben olsam o droneleri komple alüminyumla folyo vss len kaplasam bakalım ne kadar etkili olur. farklı materyal ve farklı dronelar kullanılmamış...

Aynen bende bunu dusundum hatta dis frekanslardan vs etkilenmeyecek sekilde kapla ver kordinati bagla bombayi al sana ucuz yollu kamikaze drone ayni sekilde gozuntuyu al ve gel seklindede programlanabilir.
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mladenbmv 2 yıl
hemen bizde çalışmaya başlamalıyız bu sisteme karşı aselsan ve karayel anja bunlardan etkilenmiycek bir sistem yapmamız gerek yarın öbür gün bu silahları bunlar pkk ya verir ve bize karşı kullanırlar.
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl mladenbmv
mladenbmv
hemen bizde çalışmaya başlamalıyız bu sisteme karşı aselsan ve karayel anja bunlardan etkilenmiycek bir sistem yapmamız gerek yarın öbür gün bu silahları bunlar pkk ya verir ve bize karşı kullanırlar.

Hocam forumda videosu da vardı . ASELSAN'ında "LSS" adlı çalışması var . Geliştirme aşamasında sanırım
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