İşte ABD ordusunun yeni oyuncağı "Drone katili lazer"

Dünya savunma sanayisinin en büyük isimlerinden Lockheed Martin, ABD ordusu için geliştirdiği yeni lazer sistemine ait ilginç bir video yayınladı. Yayınlanan bu görüntelerde 30 kilowatt gücündeki ATHENA (Advanced Test High Energy Asset) isimli yeni nesil lazer silahının 5 insansız hava aracını yakarak yere düşürdüğü görülüyor.
Lockheed Martin'in çok uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ATHENA, gücünü bir Rolls Royce turbo jeneratöründen alan taşınabilir, modüler ve ucuz maliyetli yeni nesil bir lazer silahı. Zırhlı araçlara, helikopterlere veya botlara kolayca monte edilebilen ATHENA, ayrıca modüler yapısı sayesinde de hem herhangi bir arıza durumunda kolayca tamir edilebiliyor hem de fazladan modül eklenerek atış gücü artırılabiliyor. Böylece hali hazırda 30kW gücünde atış yapabilen baz modelin gücü modül değişimi ile 120kW seviyesine kadar çıkarılabiliyor.
ABD'nin New Mexico eyaletinde gerçekleştirilen deneme atışlarından oldukça başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Lockheed Martin yetkilisi Keoki Jackson, "Lazer silah sistemlerimizin arkasındaki teknolojimiz zamanla olgunlaşmaya devam ediyor. Her geçen gün biraz daha etkili hale gelen bu silahlar, komplike tehditlere karşı askerlerimize uzak mesafeden gelişmiş koruma sağlayacak." sözlerini kullanıyor.
Görünmez, sessiz, ucuz ve etkili yapılarıyla lazer silahları geleceğin en önemli savunma sistemlerinden birisi olarak gösteriliyor. Bu alandaki en gelişmiş örneklerden birisi olan ATHENA henüz ABD ordusundaki yerini almamış olsa da Lockheed Martin, artık son aşamalarda olduklarını ve silahların çok yakında teslim edileceğini belirtiyor. Bakalım bu yeni silah sistemlerinin etkisi nasıl olacak.
Lockheed Martin'in çok uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ATHENA, gücünü bir Rolls Royce turbo jeneratöründen alan taşınabilir, modüler ve ucuz maliyetli yeni nesil bir lazer silahı. Zırhlı araçlara, helikopterlere veya botlara kolayca monte edilebilen ATHENA, ayrıca modüler yapısı sayesinde de hem herhangi bir arıza durumunda kolayca tamir edilebiliyor hem de fazladan modül eklenerek atış gücü artırılabiliyor. Böylece hali hazırda 30kW gücünde atış yapabilen baz modelin gücü modül değişimi ile 120kW seviyesine kadar çıkarılabiliyor.
ABD'nin New Mexico eyaletinde gerçekleştirilen deneme atışlarından oldukça başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Lockheed Martin yetkilisi Keoki Jackson, "Lazer silah sistemlerimizin arkasındaki teknolojimiz zamanla olgunlaşmaya devam ediyor. Her geçen gün biraz daha etkili hale gelen bu silahlar, komplike tehditlere karşı askerlerimize uzak mesafeden gelişmiş koruma sağlayacak." sözlerini kullanıyor.
Görünmez, sessiz, ucuz ve etkili yapılarıyla lazer silahları geleceğin en önemli savunma sistemlerinden birisi olarak gösteriliyor. Bu alandaki en gelişmiş örneklerden birisi olan ATHENA henüz ABD ordusundaki yerini almamış olsa da Lockheed Martin, artık son aşamalarda olduklarını ve silahların çok yakında teslim edileceğini belirtiyor. Bakalım bu yeni silah sistemlerinin etkisi nasıl olacak.
http://www.popularmechanics.co.za/videos/athena-laser-gun/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne kadar Argo Söylezem Az Sana...
daha az önce "Nefer" isimli haberi okuyordum. Sen Hosaf'la yoluna devam et... he canim he he ...
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