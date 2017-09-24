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"Modern" uzay yarışından onlar da var: Avustralya Uzay Ajansı kuruluyor

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Bitcoin için önemli hafta: Çin bitcoin pazarından çekiliyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eSpor turnuvası düzenlenecek

2 yıl

Labirent benzeri çip ile kanser hücreleri tespit edilebilir

2 yıl

Veri tasarruflu Twitter Lite test sürecine başladı

2 yıl

Zuckerberg açıkladı: Facebook hisseleri satışa çıkacak

2 yıl

Yeni algoritmalar ile robotların yürüme kabiliyeti geliştirilebilir

2 yıl

Turkcell’den her şeyi internete taşıyan yepyeni bir hizmet: Lifecell

2 yıl

Nokia 9 göründü: Kavisli ekran, çift kamera, kablosuz şarj

2 yıl

THK her uçak biletinden 50 kuruş istiyor

2 yıl

AMD Radeon RX 500 ekran kartlarının yerini Vega 11 alabilir

2 yıl

G.Skill’den AMD Ryzen ve Threadripper işlemciler için DDR4 bellek kitleri

2 yıl

Microsoft ve Facebook’tan dev denizaltı kablo atağı

2 yıl

Super Mario Run güncellemesi yeni karakter ve yüzde 50 indirim getiriyor

2 yıl

Intel Coffee Lake masaüstü işlemciler karşınızda

2 yıl

Güncelleme: Apple; macOS High Sierra'yı yayınladı. İndirebilirsiniz.

2 yıl

It, The Exorcist'in 44 yıllık rekorunu kırmayı başardı

2 yıl

Yandex Browser'ın yeni güvenlik önlemlerini değerlendirdik, diğerleriyle hız testi yaptık!

2 yıl

Anöploid embriyodan sağlıklı birey gelişebilir mi? Bir başarı hikayesi

2 yıl

Beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimi 30 Eylül’de sona erecek

2 yıl

GÖRÜNTÜLENEN İşte ABD ordusunun yeni oyuncağı "Drone katili lazer"

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Beş büyük petrol şirketi iklim değişikliğine yol açmakla suçlanıyor

2 yıl

Nintendo hesaplarına iki adımlı doğrulama geldi

2 yıl

Asus ZenFone 4 serisinden beklenti yüksek, Zenfone 5 ise Mart 2018’de

2 yıl

Tıbbi veriler blockchain ile kayıt altına alınabilir

2 yıl

Rambus sektörün ilk çalışan DDR5 DIMM modülünü geliştirdi

2 yıl

ASELSAN'ın uzaktan kumandalı silah sistemi Nefer'e talipler var

2 yıl

Çin'deki robot diş operasyonunu başarıyla tamamladı

2 yıl

Bose’den Google Assistant destekli kulaklık

2 yıl

Plüton kâşifi New Horizons uykusundan uyandı: İşte yeni hedefi

2 yıl

Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler paylaşıldı

2 yıl

Core i7-8700K ile 5 GHz ve üstü için delid gerekebilir

2 yıl

İşte Elon Musk'ın çılgın "uzaydan internet" projesi için seçtiği isim

2 yıl

Honda Türkiye Başkanı açıkladı: Elektrikli Honda modelleri Türkiye'de üretilebilir

2 yıl

Uber, lisans iptaline karşı 500.000 imza topladı

2 yıl

Eski LG kullanıcıları V30 alır mı? Kronik sıkıntılar ve deneyimlerim

2 yıl

Imagination Technologies de Çinlilere satıldı

2 yıl

Go Klavye, Android kullanıcılarının kimlik bilgilerini sızdırıyor iddiası

2 yıl

AMD gelecek yıl 12nm sürecine geçiş yapıyor

2 yıl

Safari'deki güvenlik açıkları rakiplerini geride bıraktı

2 yıl

Girişim destekleme programı Y Combinator blockchaini araştırıyor

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