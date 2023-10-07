Microsoft, kendi yapay zeka işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, kendi yapay zeka işlemcilerini üretme planlarını açıklamaya yaklaşıyor olabilir. Ortaya çıkan yeni rapor, açıklamanın Microsoft'un Ignite 2023 geliştirici konferansının bir parçası olarak gerçekleştirilebileceğini iddia ediyor. Ancak henüz bu yapay zeka çipiyle ilgili ayrıntılar açıklanmış değil.

Microsoft’un yapay zeka işlemcisi

Geliştiriciler, BT uzmanları ve yöneticiler için düzenlenen Ignite konferansı 14-17 Kasım tarihleri arasında Seattle'da gerçekleştirilecek. Microsoft, özellikle CEO Satya Nadella ve diğer önemli şirket yöneticilerinin yer alacağı açılış konuşması sırasında, bir dizi önemli ürün duyurular yapacak. Microsoft’un ve konferansın genel olarak yapay zeka platformlarına yönelik olması bekleniyor.

ChatGPT sahibi OpenAI kendi yapay zeka çiplerini geliştirebilir 1 gün önce eklendi

Microsoft şu anda üretken sohbet robotu Bing Sohbet, metinden görüntü üreten Bing Image Creator ve yapay zekalı Copilot sanal asistan hizmetlerine güç sağlamak için Nvidia’nın H100 GPU’larını kullanıyor. Microsoft ve diğer üretken yapay zeka şirketleri geçtiğimiz yıl Nvidia’dan onbinlerce GPU satın aldı ve bu da Nvidia’yı 1 trilyon dolarlık bir şirket haline getirdi. Ancak yeni rapor, Microsoft'un kendi yapay zeka işlemcilerini üretmesi halinde Nvidia’nın çiplerine bu kadar güvenmek zorunda kalmayacağını söylüyor. Bu da Nvidia’nın gelirlerinin ilerleyen dönemlerde düşmesine neden olabilir.

AMD ile ortaklık?

Nisan ayında Microsoft'un Athena kod adı altında bu yeni yapay zeka çipini geliştirdiği bildirilmişti. O dönemde çipin 2019'dan beri geliştirilmekte olduğu ve o sırada proje üzerinde yaklaşık 300 ekip üyesinin çalıştığı da aktarılmıştı. Mayıs ayında doğrulanmayan bir başka haberde de Microsoft'un Nvidia’nın ana rakibi AMD ile Athena çipini birlikte geliştirmelerine yardımcı olacak bir ortaklık kurduğu iddia edilmişti. Haberde ayrıca Microsoft'un kendi yapay zeka çipini üretebilmesi için AMD'ye mali destek sağladığı da iddia ediliyor.

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