Microsoft, kendi yapay zeka işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor

Microsoft’un yapay zeka işlemcisi
Geliştiriciler, BT uzmanları ve yöneticiler için düzenlenen Ignite konferansı 14-17 Kasım tarihleri arasında Seattle'da gerçekleştirilecek. Microsoft, özellikle CEO Satya Nadella ve diğer önemli şirket yöneticilerinin yer alacağı açılış konuşması sırasında, bir dizi önemli ürün duyurular yapacak. Microsoft’un ve konferansın genel olarak yapay zeka platformlarına yönelik olması bekleniyor.
Microsoft şu anda üretken sohbet robotu Bing Sohbet, metinden görüntü üreten Bing Image Creator ve yapay zekalı Copilot sanal asistan hizmetlerine güç sağlamak için Nvidia’nın H100 GPU’larını kullanıyor. Microsoft ve diğer üretken yapay zeka şirketleri geçtiğimiz yıl Nvidia’dan onbinlerce GPU satın aldı ve bu da Nvidia’yı 1 trilyon dolarlık bir şirket haline getirdi. Ancak yeni rapor, Microsoft'un kendi yapay zeka işlemcilerini üretmesi halinde Nvidia’nın çiplerine bu kadar güvenmek zorunda kalmayacağını söylüyor. Bu da Nvidia’nın gelirlerinin ilerleyen dönemlerde düşmesine neden olabilir.
AMD ile ortaklık?
Nisan ayında Microsoft'un Athena kod adı altında bu yeni yapay zeka çipini geliştirdiği bildirilmişti. O dönemde çipin 2019'dan beri geliştirilmekte olduğu ve o sırada proje üzerinde yaklaşık 300 ekip üyesinin çalıştığı da aktarılmıştı. Mayıs ayında doğrulanmayan bir başka haberde de Microsoft'un Nvidia’nın ana rakibi AMD ile Athena çipini birlikte geliştirmelerine yardımcı olacak bir ortaklık kurduğu iddia edilmişti. Haberde ayrıca Microsoft'un kendi yapay zeka çipini üretebilmesi için AMD'ye mali destek sağladığı da iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.