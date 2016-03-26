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İşte 'Ay Köyü'nün tüm detayları

ESA, NASA, Roscosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi Ay'a kurulacak olan üs için güçlerini birleştiriyorlar. Avrupa Uzay Ajansı yetkilisi Johann-Dietrich Woerner Ay Köyü'nün detaylarını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
1
28
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ESA'nın Ay'a köy kurma planlarının olduğu yaklaşık 2 aydır biliniyordu. Avrupa Uzay Ajansı'nın resmi YouTube adresinden yayımladığı "Ay Köyü" isimli yeni video bu planların detayına iniyor.

ESA yetkilisi Johann-Dietrich Woerner'in açıkladığı bilgilere göre Ay Köyü için NASA, ESA, Roscosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi güçlerini birleştirecekler. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bir Ay üssü kurmak isteyen uzay ajansları bu üssü özellikle bilimsel çalışmalar için kullanacaklar. Woerner ayrıca Ay Köyü'nün bilimsel çalışmaların yanında turistik bir tatil noktası dahi olabileceğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük uzay ajanslarını bir hayali gerçekleştirmek uğruna bir araya getiren Ay Köyü Ay'ın karanlık tarafına inşaa edilecek. Kozmik radyasyonlar ve ekstrem sıcaklıkların etkisini minimize etmek istediklerini belirten Woerner karanlık tarafta yer alan güney kutbunu özellikle seçtiklerini söyledi.

Woerner bu planın erken dönemleri için çok büyük bütçeler gerekmediğini belirtiyor. Zaten hali hazırda birçok ülkenin Ay'ın yüzeyine araç indirmeyi planladığını söyleyen Woerner bu araçlarla planlarına başlayabileceklerini ifade etti.

Ay'a kurulacak yeni üssün aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da yerini alabileceği düşünülüyor. 2000 yılından bu yana kesintisiz olarak mürettebat barındıran Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görev süresi 2020'den 2024'e kadar uzatılmıştı.

ESA'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı video için alttaki pencereyi kullanabilirsiniz. 

http://www.cnbc.com/2016/03/23/holidays-on-the-moon-time-to-pack-your-bags.html Yorum Yaz
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crimsonica 3 yıl en beğenilen
Muhtar kim olacak :D
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neronidas 3 yıl 001ATB
001ATB
mementopolis
Nükleer Santral da kurarlar simdi :D , biz geri kaldik. Ülkelerin cok fazla nüfüslu olmasindan midir nedir bilmiyorum. Bizim ülkeninde bu Tür Hobbylere ihtiyaci var.

ooo dindar nesil yetişiyor ya kardeşim,o nesil dünyaya çok faydalı olacak ya,olurmu hiç öyle deme,şu an ülke olarak büyük bir proje gerçekleştiriyoruz bundan büyük bir hobby görmedim ben.

sizin gibi derdi tasası din düşmanlığı olanların olduğu bir ülkede zaten başka birşey beklenemez din düşmanlığı yapacağınıza bilimsel çalışmalar yapsanız ya
001ATBmementopolisNükleer Santral da kurarlar simdi :D , biz geri kaldik. Ülkelerin cok fazla nüfüslu olmasindan midir ned...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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aspirin_00 3 yıl
rahatlık batmasına en güzel örnek....
1 Yanıt Yanıtla +12
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BiilimAdamı 3 yıl
amerika ve rusya türkiyeyi istiyor türkleride bu yaptıkları aydaki köye koycaklar amaç bu aslında kimse anlamıyor
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astralll 3 yıl
Hayat ayda başlasaydı bu sefer dünyaya gitmek için kıçlarını yırtarlardı :)
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GetSomeRest 3 yıl
Türkiye de bomba patlayınca "bu ülkeden defolup gitmek" başlığında toplananlar için mükemmel bir yer olur, artık avrupada da huzur kalmadığına göre..
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emir kustirika 3 yıl
mladenbmv
yıl 1960 aya insan ayağı bastı.yıl 2016 aya bu tarihten sonra giden başka insan yok o zamanki teknoloji ya daha üstünmüş şu ankinden yada o zamanki mühendisler daha zekiymiş şimdikinden aradan 50 yıl geçmiş ve ilerleme hiç olmamış.

50 yıl önce gerçekleşen olay maliyet çok fazla olduğu için soğuk savaşın bitişiyle birlikte amerika konuya olan ilgisini kaybetti ve fonu kesti olay budur
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mladenbmv 3 yıl
yıl 1960 aya insan ayağı bastı.yıl 2016 aya bu tarihten sonra giden başka insan yok o zamanki teknoloji ya daha üstünmüş şu ankinden yada o zamanki mühendisler daha zekiymiş şimdikinden aradan 50 yıl geçmiş ve ilerleme hiç olmamış.
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saruman_me 3 yıl
köyün girişine bir put diker her ay bayramın da geçer karşısına 1 dk alekta movik movik
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Mr. Jingles 3 yıl
Gece olduğunda aydan dünyanın fotoğrafını çekip selfie atanları görürsek hiç şaşırmam.
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001ATB 3 yıl
neronidas
001ATB
mementopolisNükleer Santral da kurarlar simdi :D , biz geri kaldik. Ülkelerin cok fazla nüfüslu olmasindan midir nedir bilmiyorum. Bizim ülkeninde bu Tür Hobbylere ihtiyaci var.
ooo dindar nesil yetişiyor ya kardeşim,o nesil dünyaya çok faydalı olacak ya,olurmu hiç öyle deme,şu an ülke olarak büyük bir proje gerçekleştiriyoruz bundan büyük bir hobby görmedim ben.
sizin gibi derdi tasası din düşmanlığı olanların olduğu bir ülkede zaten başka birşey beklenemez din düşmanlığı yapacağınıza bilimsel çalışmalar yapsanız ya

Din insanın Allah ile arasında olan ve insanın en az mahremiyeti kadar gizli kalması gereken bir durumdur.Saf din böyle yaşanır.Bu durumu aşan her konu din olmaktan çıkıp ticarete başlamış demektir.Benim Allaha vereceğim hesaptan sen sorumlu değilsin sonuçta değil mi kardeşim.Allah herkese vücudunun üzerinde taşıdığı muazzam bir organ vermiş ve seni bu organ ile birlikte bazı şeylerden sorumlu kılmış.Yani şahsın kendisi için başkasını sorumlu tutmamış.Ben burada dine karşı kötü bir söylemde bulunmamış olup(ki bunu asla yapmam) devlet işlerinde,devletin politikasında din öğesinden farklı konuların yer alması gerektiğini belirtmek istedim.Ama sen buna rağmen beni din düşmanı ilan ettin.Kendince doğru olabilir bu düşüncen.
Ayrıca örnek verecek olursam Japonya resmi bir dine sahip olmayan ve hiçbir şekilde devlet kurumlarında din öğesi barındırmayan bir ülke olarak teknolojik açıdan dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındadır.Yani demek ki ülkenin gelişmişliği dindarlıkla veya dindar bir nesil yetişmesi ile bağlantılı değilmiş değil mi?
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asosyal mühendis 3 yıl
Teleskopla bakıp hepsini dikizleyeceğim hahaha
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mcrew 3 yıl
çevreciler bu konuda ne diyecek acaba
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EnemyDestroyeD 3 yıl
dinyanın anasını s*****z sıra aya geldi :)
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