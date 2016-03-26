İşte 'Ay Köyü'nün tüm detayları

ESA'nın Ay'a köy kurma planlarının olduğu yaklaşık 2 aydır biliniyordu. Avrupa Uzay Ajansı'nın resmi YouTube adresinden yayımladığı "Ay Köyü" isimli yeni video bu planların detayına iniyor.



ESA yetkilisi Johann-Dietrich Woerner'in açıkladığı bilgilere göre Ay Köyü için NASA, ESA, Roscosmos ve Çin Ulusal Uzay İdaresi güçlerini birleştirecekler. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bir Ay üssü kurmak isteyen uzay ajansları bu üssü özellikle bilimsel çalışmalar için kullanacaklar. Woerner ayrıca Ay Köyü'nün bilimsel çalışmaların yanında turistik bir tatil noktası dahi olabileceğini belirtiyor.



Dünyanın en büyük uzay ajanslarını bir hayali gerçekleştirmek uğruna bir araya getiren Ay Köyü Ay'ın karanlık tarafına inşaa edilecek. Kozmik radyasyonlar ve ekstrem sıcaklıkların etkisini minimize etmek istediklerini belirten Woerner karanlık tarafta yer alan güney kutbunu özellikle seçtiklerini söyledi.



Woerner bu planın erken dönemleri için çok büyük bütçeler gerekmediğini belirtiyor. Zaten hali hazırda birçok ülkenin Ay'ın yüzeyine araç indirmeyi planladığını söyleyen Woerner bu araçlarla planlarına başlayabileceklerini ifade etti.



Ay'a kurulacak yeni üssün aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da yerini alabileceği düşünülüyor. 2000 yılından bu yana kesintisiz olarak mürettebat barındıran Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görev süresi 2020'den 2024'e kadar uzatılmıştı.



ESA'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı video için alttaki pencereyi kullanabilirsiniz.

http://www.cnbc.com/2016/03/23/holidays-on-the-moon-time-to-pack-your-bags.html