İşte GeForce GTX 460'ın lansman fiyatları

12 Temmuz'da lanse edilecek GeForce GTX 460, iki farklı bellek konfigürasyonuyla satışa sunulacak. Her ikisi de 336x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli yeni GTX 460 versiyonlarından ilki 192-Bit bellek veri yolu desteği ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, diğeri ise 256-Bit bellek veri yolu desteği ile 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Grafik işlem birimleri 675MHz, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapacak GeForce GTX 460 versiyonları, ATi Radeon HD 5830'a rakip olarak konumlandırılıyorlar. Nvidia tarafından "oyuncular için hazırladığı en iyi GPU" olarak tanıtılan GeForce GTX 460'ın fiyatları da şekilleniyor. Hatırlanacağı üzere GeForce GTX 460'ın fiyatıyla ilgili olarak 192-bit olan modelin 200$, 256-bit olan modelin ise 230$'ın altında olacağını belirtmiştik.

Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 460'ın 192-bit bellek veri yolu desteğinse sahip olan modeli 199$, 256-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olan modeli ise 229$ seviyesinden lanse edilecek. Nvidia'ya yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre GeForce GTX 460'a büyük önem veren firma, lansman tarihiyle eş zamanlı olarak yüksek adetlerde kartı pazara sunacak. GeForce GTX 460'la ilgili olarak henüz Türkiye satış fiyatını açıklayan bir firma olmadı ama tahminler 192-bit olan modelin 230$, 256-bit olan modelin ise 250-260$ civarında bir fiyatlandırma ile gireceği yönünde.