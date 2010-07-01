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İşte GeForce GTX 460'ın lansman fiyatları

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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12 Temmuz'da lanse edilecek GeForce GTX 460, iki farklı bellek konfigürasyonuyla satışa sunulacak. Her ikisi de 336x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli yeni GTX 460 versiyonlarından ilki 192-Bit bellek veri yolu desteği ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, diğeri ise 256-Bit bellek veri yolu desteği ile 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Grafik işlem birimleri 675MHz, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapacak GeForce GTX 460 versiyonları, ATi Radeon HD 5830'a rakip olarak konumlandırılıyorlar. Nvidia tarafından "oyuncular için hazırladığı en iyi GPU" olarak tanıtılan GeForce GTX 460'ın fiyatları da şekilleniyor. Hatırlanacağı üzere GeForce GTX 460'ın fiyatıyla ilgili olarak 192-bit olan modelin 200$, 256-bit olan modelin ise 230$'ın altında olacağını belirtmiştik.

Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 460'ın 192-bit bellek veri yolu desteğinse sahip olan modeli 199$, 256-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olan modeli ise 229$ seviyesinden lanse edilecek. Nvidia'ya yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre GeForce GTX 460'a büyük önem veren firma, lansman tarihiyle eş zamanlı olarak yüksek adetlerde kartı pazara sunacak. GeForce GTX 460'la ilgili olarak henüz Türkiye satış fiyatını açıklayan bir firma olmadı ama tahminler 192-bit olan modelin 230$, 256-bit olan modelin ise 250-260$ civarında bir fiyatlandırma ile gireceği yönünde.


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Lacano 8 yıl
Kart çıksın da bakarız nasıl bir şeymiş .Forumda bazı arkadaşlar bu kartı 5850 yerine önereceklerdir
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Slayer_ 8 yıl
Bu fan tasarımını neden gtx 470&480' de kullanmıyorlar
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mehmetgirgin 8 yıl
çok klasik bi tasarım değil mi
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DH Misafiri 8 yıl
Tşkür ederim Source
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar 5770 ın tam adını veririmisiniz.
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ALBAY 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar 5770 ın tam adını veririmisiniz.


Tam adı derken?
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Source 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar 5770 ın tam adını veririmisiniz.


ATI Radeon HD 5770.
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vidoko 8 yıl
nvidia bu ürünlerinde ısınma sorununu birazdaha aşağı çekmiş durum da heralde..ama fiyat konusunda hala inat ediyor..
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sadtneverdie 8 yıl
testleride görelim sonra pamuk eller cebe
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real_kuru 8 yıl
ATI 11 milyonun üzerinde GPU sattı, bu saatten sonra her türlü agresif fiyatlandırmaya gidebilecek durumu var. Hiç şans tanımıyorum...
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robinhoof 8 yıl
evet belirttiler. font=56 falan olması lazım orada kaçıranlar olabilir.
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heatblast 8 yıl
192 bit olan model 400 tl'den az olmalı 256 bit olan modelde 450'den az bir fiyata sahip olması lağzım satması için
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mavizaman 8 yıl
5770e rakip değil.
400den aşağı girmez bu fiyatlandırmayla 192bitliği bile.
5770 300den başlıyor.
gts450 sanırım asıl 5770 rakibi o da ortalarda yok.
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annihilator 8 yıl
Adamlar belirtmişti.
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