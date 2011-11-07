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İşte HTC Edge: Dört çekirdekli (Tegra 3) ilk telefonla tanışın!

7 yıl
27,3b
1
253
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus dünyanın dört çekirdekli işlemciye sahip ilk tableti olarak Transformer II ya da diğer adıyla Transformer Prime'ı 9 Kasım'da lanse etmesi ve takip eden süreçte pazara sunması bekleniyor. Nvidia'nın Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu kullanan yeni tablete ait detayların şekillenmesinden sonra gözler akıllı telefon üreticilerine çevrilmiş durumda zira dört çekirdekli işlemci kullanan ilk telefonun hangi üretici tarafından pazara sunulacağı henüz bilinmiyor. Yakın zamanda Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu'nun dört çekirdekli telefonlar üzerinde çalıştığı uzunca bir süredir speküle ediliyor olsa da gün ışığına çıkan bazı yeni detaylara göre dört çekirdekli işlemci kullanan ilk telefon HTC tarafından pazara sunulabilir.
HTC'nin ilk görüntüsü sızdırılan Edge kod adlı yeni telefonu, Nvidia'nın Tegra 3 platformundan güç alıyor. Tegra 3 AP30 işlemcisinin kullanıldığı telefon, HTC adına da bir ilk olma özelliğine sahip. Bilindiği üzere Tayvan merkezli üretici, akıllı telefon ve tabletlerinde aynı zamanda şirketin hissedarı olan Qualcomm'un uygulama işlemcilerini kullanıyor ancak Qualcomm'un 2012'nin ikinci yarısından önce dört çekirdekli işlemci sunması açıkçası pek beklenmiyor.
İşte bu noktadan hareketle "çekirdek meydan şavaları"nda geri kalmak istemeyen HTC'nin, Edge modelinde Tegra 3 platformuna yer vermiş olabileceği üzerinde duruluyor. Bu önemli çünkü Ocak ayında CES 2012 ve Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi 2012'de pek çok telefon üreticisinin dört çekirdekli yeni telefonlarını lanse etmesi bekleniyor. 
HTC Edge'in detaylarına dönecek olursak, 4.7-inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olan 10mm+ kalınlığındaki telefonun görünüm olarak Rezound/Vigor ile benzer olduğunu söyleyebiliriz. Tegra 3 AP30 uygulama işlemcisine ek olarak 1GB RAM ve arka aydınlatma özelliğine sahip 28MM f/2.2 lensli 8MP kamera ile donatılan telefonda işlemci çalışma frekansının ise 1.5GHz olacağı ifade ediliyor. Dahili depolama kapasitesinin 32GB olacağı konuşulan HTC Edge'te Bluetooth 4.0 desteği de sunulacak. 
Yeni nesil HTC telefonlarında görmeye başladığımız Beats Audio ses teknolojisi ile donatılan ve özel kulaklık ile gelmesi beklenen Android işletim sistemli telefonda, HTC'nin yeni veya geliştirilmiş içerik servislerine de yer vermesi bekleniyor ki bunlar arasında HTC Listen müzik mağazası, HTC Read kitap mağazası, ve HTC Play oyun mağazası ile HTC Watch film mağazası da yer alıyor. HTC'nin yeni nesil akıllı telefonları için HD çözünürlükte film servisi sunmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında. Android 4.0+ işletim sistemini kullanması ve HTC Sense 4.0 arayüzü ile gelmesi beklenen yeni telefonun birinci ya da ikinci çeyrekte çıkması bekleniyor.

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parsan 7 yıl en beğenilen
Kullanma amaçlı değil alıp bunu besleyeceksin evde
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Rocky Balboa® 7 yıl
Htc'nin bu haftaki telefonunuda görmüş olduk
1 Yanıt Yanıtla +72
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
Daha astronomik bir donanım olamazdı herhalde kesinlikle gereksiz !!! görende çift çekirdeğin yetmediği oyunlar,programlar doldu taştı da 4 çekirdek gerekli sanacak..Önce siz çift çekirdek ile 2 gün pil ömrü sunmayı becerinde dört çekirdek için yanımızda 2-3 yedek pil taşımayalım...
Daha astronomik bir donanım olamazdı herhalde kesinlikle gereksiz !!! görende çift çekirdeğin yetmediği oyunlar,programlar doldu taştı da 4 çekirdek gerekli sa...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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TheOnu 7 yıl
bu cihaza telefon demek hakaret olur. bu akıllı şey... buna bir isimde bulmak gerekir şimdi :)
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vyc 7 yıl
Tasarimi biraz degistir be htc hepsi birbirinin ayni telefonlar ahizesi uzun telefonlar cok itici gozukuyor.
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YGA 7 yıl
Cep telefonundan tablete doğru yol alıyorlar.Telefon tablet karışık servis.
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RAN7843 7 yıl
ben bu telefonu anladım güzel ama soru işaretleri var mesala kamerasında f değeri kaç 4G desteği sunacakmı ben almanyada yaşıyorum mesala burda yavaş yavaş hizmete girmeye başladı yani tabletlerle birlikte yani tahminen 2013 başına kadarda yaygınlaşacak bu önemli yani 3G nin verdiği en hızlısının 4G nin en yavaşı 6 kat daha hızlı buda benim alacağım telefonun kriteri için önemli sonra reklamlarda görürüz 4G le tanışın yani dışarı para atacak kadar zengin değilimmm Apple bu konuda iyi kullanıcı dostu tüm dünyaya 4G destekli satıyor yanı demiyor avrupada yada asyada 4G desteği yok buraya göndermeyim özel cihaz yapayımm çıkınca kullanırsınız diyip herkeze eşit imkanları sunuyor diğer firmalarda ülkeye özel cihaz çıkarıp sonradan yeni pazar oluşturuyorlar buda kötü Apple ın kısıtlamaları olmasa birde ekran büyük olsa vallla bir saniye düşünmem gider alırım ama oda hertarafını kısıtlıyorrr mesala tatile gittim arkadaşıma bir fotoraf gönderecem şansın yokkk gönderemessin diyor ........... htc kaliteli marka
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BlackBerryWolf 7 yıl
htc donanımı ve yazılımı yettiği sürece bu telefonu çok iyi destekler 4 çekirdek hele bide HSDPA 21 MPBs ise bu telefon uçar ama en az 2500 mAh 3000 mAh batarya lazım şarjı su gibi içer 4 çekirdek
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ATOM ANT 7 yıl
hangi tuşlar kaldıracaktılar
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Herkes sense arayüzünden dolayı yok şöle kasıyo yok böyle kasıyo diyip duruyodu , alın size işlemci . Piyasada zorluycak program yokmuş , adam belki oyununu oynarken kendi müziğini dinleyip arada mesaj atıcak. Kime göre neye göre gereksiz !!!!
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spitzer 7 yıl
her ay telefon çıktıkça elindeki telefona güncelleme gelecek diye bekle sonra tüketici kardeş. saçmalık.
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osanus 7 yıl
hangi akıllı telefonu alacam karararını verdiğim gün ışınlancaz!!!!!
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RAN7843 7 yıl
Öncelikle tüm forumu okuyorum mümkün olduğunca çok arkadaşımız bilinçsizce yorum yazmış kimileridi gerçekten bilinçli 4 çekirdek çok arkadaşımıza göre gereksiz görülmüş batarya süresi işlem ya arkadaşlar 40nm biri diğeri 28 nm sadece onla bitmiyor bu s4 işlemcilerle birlikte daha ıyı kamera yeteneği doğrudan rus uydularına bağlanabilme usb 3 desteği az enerji gideri ve bir çok özellik geliyor bizlerin insan oğlunun rahatlığı için siz gereksiz derseniz mılyonlarca o işten ekmeğini çıkartan kişilere saygısızlık yapmış olursunuz her kezin evinde çocukları beklıyor baba bana getırdı diye umarımkı sızde çocukken beklemişsizdir bana katılır veya katılmazsanız orası sızın düşünceniz onada saygı duyarımm
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ataberk36ex 7 yıl
quzman
Böyle iddialı bi telefon icin Desire HDnin makyajlanmış hali gibi bir tasarım olmamış sanki .Dört çekirdek konusu ise biraz hızlı oldu gibi ...

madem öyle daha güzelini sen yapaydın ya koca cihaz büyük olmasın diye daha ne yapacaklardı kuç böcekmi koyacaklardı
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MaSSive 7 yıl
Batarya standby sürelerini düzeltsin ilk önce HTC.
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musti545 7 yıl MaSSive
MaSSive
Batarya standby sürelerini düzeltsin ilk önce HTC.

dostum bir haber okudum bu motorola 3300 mah lik batarya yapmış..belki htc edge e de yaparlar 3300 mah batarya
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xLmNt13 7 yıl
önümüzdeki yıla alırım 4 çekirdekli telefon :). desire z edare ediyor şimdilik
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