İşte HTC Edge: Dört çekirdekli (Tegra 3) ilk telefonla tanışın!

Asus dünyanın dört çekirdekli işlemciye sahip ilk tableti olarak Transformer II ya da diğer adıyla Transformer Prime'ı 9 Kasım'da lanse etmesi ve takip eden süreçte pazara sunması bekleniyor. Nvidia'nın Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu kullanan yeni tablete ait detayların şekillenmesinden sonra gözler akıllı telefon üreticilerine çevrilmiş durumda zira dört çekirdekli işlemci kullanan ilk telefonun hangi üretici tarafından pazara sunulacağı henüz bilinmiyor. Yakın zamanda Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu'nun dört çekirdekli telefonlar üzerinde çalıştığı uzunca bir süredir speküle ediliyor olsa da gün ışığına çıkan bazı yeni detaylara göre dört çekirdekli işlemci kullanan ilk telefon HTC tarafından pazara sunulabilir.

HTC'nin ilk görüntüsü sızdırılan Edge kod adlı yeni telefonu, Nvidia'nın Tegra 3 platformundan güç alıyor. Tegra 3 AP30 işlemcisinin kullanıldığı telefon, HTC adına da bir ilk olma özelliğine sahip. Bilindiği üzere Tayvan merkezli üretici, akıllı telefon ve tabletlerinde aynı zamanda şirketin hissedarı olan Qualcomm'un uygulama işlemcilerini kullanıyor ancak Qualcomm'un 2012'nin ikinci yarısından önce dört çekirdekli işlemci sunması açıkçası pek beklenmiyor.

İşte bu noktadan hareketle "çekirdek meydan şavaları"nda geri kalmak istemeyen HTC'nin, Edge modelinde Tegra 3 platformuna yer vermiş olabileceği üzerinde duruluyor. Bu önemli çünkü Ocak ayında CES 2012 ve Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi 2012'de pek çok telefon üreticisinin dört çekirdekli yeni telefonlarını lanse etmesi bekleniyor.

HTC Edge'in detaylarına dönecek olursak, 4.7-inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olan 10mm+ kalınlığındaki telefonun görünüm olarak Rezound/Vigor ile benzer olduğunu söyleyebiliriz. Tegra 3 AP30 uygulama işlemcisine ek olarak 1GB RAM ve arka aydınlatma özelliğine sahip 28MM f/2.2 lensli 8MP kamera ile donatılan telefonda işlemci çalışma frekansının ise 1.5GHz olacağı ifade ediliyor. Dahili depolama kapasitesinin 32GB olacağı konuşulan HTC Edge'te Bluetooth 4.0 desteği de sunulacak.

Yeni nesil HTC telefonlarında görmeye başladığımız Beats Audio ses teknolojisi ile donatılan ve özel kulaklık ile gelmesi beklenen Android işletim sistemli telefonda, HTC'nin yeni veya geliştirilmiş içerik servislerine de yer vermesi bekleniyor ki bunlar arasında HTC Listen müzik mağazası, HTC Read kitap mağazası, ve HTC Play oyun mağazası ile HTC Watch film mağazası da yer alıyor. HTC'nin yeni nesil akıllı telefonları için HD çözünürlükte film servisi sunmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında. Android 4.0+ işletim sistemini kullanması ve HTC Sense 4.0 arayüzü ile gelmesi beklenen yeni telefonun birinci ya da ikinci çeyrekte çıkması bekleniyor.