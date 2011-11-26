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İşte HTC'nin en ince akıllı telefonu; Ville

7 yıl
42,7b
1
44
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Şubat ayında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi, yeni nesil akıllı telefonların gövde gösterisi yapacağı görkemli bir etkinlik olacak gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre akıllı telefon üreticileri üzerinde çalıştıkları yeni modellerinin lansmanı için bu fuarı bekliyorlar. Onlardan biri olan HTC, kapalı kapılar ardında üst seviye telefon segmentine yönelik çok sayıda yeni model üzerinde çalışıyor. Son çeyrek satış beklentilerini aşağı çeken firma için kimi analistler, ürün gamının zenginleştirilmesi gerektiğini yorumunu yapıyorlar.
Haberimize konuk olan Ville modeli, HTC'nin ürettiği en ince tasarımlı akıllı telefon modeli olacak gibi görünüyor. HTC Ville dünyanın en ince akıllı telefonu olmayacak ancak 8.49mm olan kalınlığı ile iPhone 4S'in önünde yer alacak. Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisini kullanması beklenen telefonun 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelmesi muhtemel görünüyor. 1080p çözünürlüğünde 8MP kamera ile gelecek telefonda, HTC'nin şu anki telefonlarına göre daha yüksek kaliteli lense yer verileceği ifade ediliyor. 
Beats Audio ses teknolojisi ve Sense 4.0 arayüzünü kullanacak olan HTC Ville'in yazılım tarafını ise Android 4.0 Ice Cream Sanwich karşılayacak. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ndeki lansmanın ardından Nisan ayı gibi şatışa sunulması beklenen Ville için hangi fiyat seviyesinden sunulacağını kestirmek zor olsa da sahip olduğu konfigürasyon dikkate alındığında çokta ucuz olmayacağı söylenebilir.  

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istanbulsm 7 yıl en beğenilen
orhan azeri
E zaten galaxy s2 de 8.49 mm

HTC markasına ait en ince telefon...
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erci501 7 yıl
4.3 inç cepte gayet rahat taşınıyor. nasıl cebiniz var anlamadım.
telefon gayet güzel beğendim...
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
Telefon her anlamda çok iyi. HTC Türkiye'de de çok büyük yatırımlar yapıyor, dünyada da çok büyüyor. Androidin önü alınamıyor ios rekabet edemeyecek bu gidişle. Windows phone iyi çalışmalarla geliyor ama en az 3 senesi var Android gibi olmak için. HTC Windows ile zaten yıllardır çalışıyor, o modelleri de ilk Htc getircek gibi.
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cssbaycelebi 7 yıl
hd ekranlı olmaması handikap
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Nymphadora 7 yıl
Sevimli olmuş ama yazılım nolcek merak ediyorum
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merlinsonnak 7 yıl
HTC benim için güzel bir marka ve bu modelde bayağı kullanışlı olur sanırsam.. +++
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Referansa 7 yıl
Teknoloji ne kadar çabuk ilerliyor:)
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hattoriy 7 yıl
süper amolede geçmekte çok geç kaldılar,samoled kullanıcısı olarak sahsen slcd tüplü televizyon gibi geliyodu,HTC samoled+beats audio ile çok daha satar kanısındayım,arkadaşşımda htc xe vardı beats audio telefonun ses performansını muaazzam derecede arttırmış
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Miyamoto Musashi 7 yıl
myemperor26
kaansamEğer ön yüz böyle ise gerçekten mükemmel olmuş kasada umarım htc nin önceki telefonları gibi kaliteli olur (wildfire s hariç onun konumu farklı) Htc desire hd kullananan birisiyim bir arkadaşım benden 6 ay sonra samsung s2 aldı şu anda telefonun folloş gibi htc desire hd de ise en ufak bir deformasyon yok. Tabi kullanım farketsede s2 nin kasa kalitesi ortada. Bu HTC nin son telofonu için söyleyebileceğim tek şey ciks olmuş.
Wildfire s için ne demek istediniz anlamadım

Arka kapağı plastik ve elinize aldğınızda diğer modellerdeki gibi bir sağlam tutuş yok ( şimdi bunda nedemek istedin dersin off) malzeme kalitesi kısaca wildifire s samsung kalitesine daha yakın :))) yoksa cihaz iyi cihaza fiyat performans olarak diyecek bişeyim yok
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Proph 7 yıl Miyamoto Musashi
kaansam
myemperor26
Orijinalden alıntı: kaansamEğer ön yüz böyle ise gerçekten mükemmel olmuş kasada umarım htc nin önceki telefonları gibi kaliteli olur (wildfire s hariç onun konumu farklı) Htc desire hd kullananan birisiyim bir arkadaşım benden 6 ay sonra samsung s2 aldı şu anda telefonun folloş gibi htc desire hd de ise en ufak bir deformasyon yok. Tabi kullanım farketsede s2 nin kasa kalitesi ortada. Bu HTC nin son telofonu için söyleyebileceğim tek şey ciks olmuş.
Wildfire s için ne demek istediniz anlamadım

Arka kapağı plastik ve elinize aldğınızda diğer modellerdeki gibi bir sağlam tutuş yok ( şimdi bunda nedemek istedin dersin off) malzeme kalitesi kısaca wildifire s samsung kalitesine daha yakın :))) yoksa cihaz iyi cihaza fiyat performans olarak diyecek bişeyim yok

Ne demek istediniz :) Aciklama icin tskkur edrm
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Eğer ön yüz böyle ise gerçekten mükemmel olmuş kasada umarım htc nin önceki telefonları gibi kaliteli olur (wildfire s hariç onun konumu farklı) Htc desire hd kullananan birisiyim bir arkadaşım benden 6 ay sonra samsung s2 aldı şu anda telefonun folloş gibi htc desire hd de ise en ufak bir deformasyon yok. Tabi kullanım farketsede s2 nin kasa kalitesi ortada. Bu HTC nin son telofonu için söyleyebileceğim tek şey "ciks" olmuş.
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Proph 7 yıl

kaansam
Eğer ön yüz böyle ise gerçekten mükemmel olmuş kasada umarım htc nin önceki telefonları gibi kaliteli olur (wildfire s hariç onun konumu farklı) Htc desire hd kullananan birisiyim bir arkadaşım benden 6 ay sonra samsung s2 aldı şu anda telefonun folloş gibi htc desire hd de ise en ufak bir deformasyon yok. Tabi kullanım farketsede s2 nin kasa kalitesi ortada. Bu HTC nin son telofonu için söyleyebileceğim tek şey "ciks" olmuş.

Wildfire s için ne demek istediniz anlamadım
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Akbabus 7 yıl
HTC nin bu haftaki telefonunu da öğrenmiş olduk.
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bcans 7 yıl
bu saatten sonra super amoled plus varken super amoledli makine alınmaz.tasarım 10 numara o ayrı
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K_Spartakus 7 yıl
htc rakiplerini ezip geçtiği gibi bu gidişle rakiplerini dikiz aynasından izlemeye başlayacak .
yeni modeli beğendim :)
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Master-Fİ 7 yıl
Super amoled kullanılması iyi olur.Samsunglardan geri kaldığı tek nokta buydu.
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Dark Shade 7 yıl
htc ye yakışır bir tasarım olmuş...
tasarım işini 1 adım öteye taşımış htc...
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