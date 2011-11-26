İşte HTC'nin en ince akıllı telefonu; Ville

Şubat ayında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi, yeni nesil akıllı telefonların gövde gösterisi yapacağı görkemli bir etkinlik olacak gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre akıllı telefon üreticileri üzerinde çalıştıkları yeni modellerinin lansmanı için bu fuarı bekliyorlar. Onlardan biri olan HTC, kapalı kapılar ardında üst seviye telefon segmentine yönelik çok sayıda yeni model üzerinde çalışıyor. Son çeyrek satış beklentilerini aşağı çeken firma için kimi analistler, ürün gamının zenginleştirilmesi gerektiğini yorumunu yapıyorlar.

Haberimize konuk olan Ville modeli, HTC'nin ürettiği en ince tasarımlı akıllı telefon modeli olacak gibi görünüyor. HTC Ville dünyanın en ince akıllı telefonu olmayacak ancak 8.49mm olan kalınlığı ile iPhone 4S'in önünde yer alacak. Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisini kullanması beklenen telefonun 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelmesi muhtemel görünüyor. 1080p çözünürlüğünde 8MP kamera ile gelecek telefonda, HTC'nin şu anki telefonlarına göre daha yüksek kaliteli lense yer verileceği ifade ediliyor.

Beats Audio ses teknolojisi ve Sense 4.0 arayüzünü kullanacak olan HTC Ville'in yazılım tarafını ise Android 4.0 Ice Cream Sanwich karşılayacak. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'ndeki lansmanın ardından Nisan ayı gibi şatışa sunulması beklenen Ville için hangi fiyat seviyesinden sunulacağını kestirmek zor olsa da sahip olduğu konfigürasyon dikkate alındığında çokta ucuz olmayacağı söylenebilir.