İşte LG G3'ün ilk videosu: Süper telefonun öne çıkan özellikleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG G3 için hazırlanan ilk video yayınlandı. Dünyanın yaygın anlamda satışa sunulacak 2560 x 1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip ilk akıllı telefonu olan G3, hem tasarımı hem de donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Android 4.4.2 işletim sistemini kullanan telefon, güçlü işlemcisinin yanında lazerli oto-fokus yeteneğine sahip kamerasıyla da iddialı. Hem 2GB hem de 3GB RAM seçeneğine sahip olan LG G3, aynı zamanda Güney Koreli üreticinin en yeni Optimus arayüzünü kullanıyor.
Kullanıcılarına daha iyi çoklu ortam deneyimi yaşatabilmek adına, standart olarak 1 Watt çıkış gücüne sahip ancak Boost özelliği ile 1.5 Watt'a kadar da çıkabilen hoparlörün konumlandırıldığı telefon, ihtiyaç duyduğu enerjiyi 3000mAh pilden sağlıyor.
Hem şık tasarımı hem de uzun özellik listesi ile dikkat çeken G3 için LG tarafından hazırlanan ilk video, telefonun iddialı özelliklerini mercek altına alıyor. Avrupa'da önümüzdeki ay kullanıma sunulacak olan G3'ün aynı dönemde ülkemizde de satışa sunulacak.
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2 side seni üzmez ama a5 1 adım daha iyi gibi
2 Hafta önce 2 tane A5 aldım, bence G3 daha iyi cihaz ancak A5 sizi üzmez. Özellikle siyah olanı çok şık duruyor.
Furkan Karaer.
Tasarım olarak güzel gibi duruyor elimize almadıktan sonra kalitesini buradan söyleyemeyiz.
Bence alınabilir bir telefon masanın üzerine koyunca M8 gibi kendini belli edecektir.
Samsung gibi yeni bile olsa eski versiyonlarına benzediği için olduğu belli olmayan telefonlardan değil :)
Ancak bu telefonla yüksek grafikli bi oyun açınca 10 dakikada alev alıyor, g3ü 2k ekran ve ocli işlemci ile elime almaya korkarım
Şimdilik G2 ile devam edeceğim. Yazılımsal olarak G3 den portlanarak G2 ye aktarılacak özelliklerde G2 için olumlu şeyler sunacaktır.
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