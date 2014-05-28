İşte LG G3'ün ilk videosu: Süper telefonun öne çıkan özellikleri





LG G3 için hazırlanan ilk video yayınlandı. Dünyanın yaygın anlamda satışa sunulacak 2560 x 1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip ilk akıllı telefonu olan G3, hem tasarımı hem de donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Android 4.4.2 işletim sistemini kullanan telefon, güçlü işlemcisinin yanında lazerli oto-fokus yeteneğine sahip kamerasıyla da iddialı. Hem 2GB hem de 3GB RAM seçeneğine sahip olan LG G3, aynı zamanda Güney Koreli üreticinin en yeni Optimus arayüzünü kullanıyor.

Kullanıcılarına daha iyi çoklu ortam deneyimi yaşatabilmek adına, standart olarak 1 Watt çıkış gücüne sahip ancak Boost özelliği ile 1.5 Watt'a kadar da çıkabilen hoparlörün konumlandırıldığı telefon, ihtiyaç duyduğu enerjiyi 3000mAh pilden sağlıyor.

Hem şık tasarımı hem de uzun özellik listesi ile dikkat çeken G3 için LG tarafından hazırlanan ilk video, telefonun iddialı özelliklerini mercek altına alıyor. Avrupa'da önümüzdeki ay kullanıma sunulacak olan G3'ün aynı dönemde ülkemizde de satışa sunulacak.