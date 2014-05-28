Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte LG G3'ün ilk videosu: Süper telefonun öne çıkan özellikleri

4 yıl
5,7b
1
70
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İşte LG G3'ün ilk videosu: Süper telefonun öne çıkan özellikleri
Tam Boyutta Gör

LG G3 için hazırlanan ilk video yayınlandı. Dünyanın yaygın anlamda satışa sunulacak 2560 x 1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip ilk akıllı telefonu olan G3, hem tasarımı hem de donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Android 4.4.2 işletim sistemini kullanan telefon, güçlü işlemcisinin yanında lazerli oto-fokus yeteneğine sahip kamerasıyla da iddialı. Hem 2GB hem de 3GB RAM seçeneğine sahip olan LG G3, aynı zamanda Güney Koreli üreticinin en yeni Optimus arayüzünü kullanıyor. 
Kullanıcılarına daha iyi çoklu ortam deneyimi yaşatabilmek adına, standart olarak 1 Watt çıkış gücüne sahip ancak Boost özelliği ile 1.5 Watt'a kadar da çıkabilen hoparlörün konumlandırıldığı telefon, ihtiyaç duyduğu enerjiyi 3000mAh pilden sağlıyor.
Hem şık tasarımı hem de uzun özellik listesi ile dikkat çeken G3 için LG tarafından hazırlanan ilk video, telefonun iddialı özelliklerini mercek altına alıyor. Avrupa'da önümüzdeki ay kullanıma sunulacak olan G3'ün aynı dönemde ülkemizde de satışa sunulacak.
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
okanner48 4 yıl en beğenilen
Tasarım çok hoş.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
4 Yanıt Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 4 yıl
Yahu beyler uğraşmayın snapdragon versiyonları ile, her sene bu firma bir üst düzey işlemci çıkarıyor zaten, şu anda 2 gb ram, snapdragon 800 veya bundan daha üst bir cihaz alın gitsin, ancak ihtiyacınız varsa alın, hatta ve hatta g3 yerine g2 alın gitsin
Yahu beyler uğraşmayın snapdragon versiyonları ile, her sene bu firma bir üst düzey işlemci çıkarıyor zaten, şu anda 2 gb ram, snapdragon 800 veya bundan daha ...
Devamını Gör
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BerkCck 4 yıl
2Gb ram i olan versyonu bildiğin g2+ olmuş
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar ben bir telefon almak istiyorum samsung A5 mi alıyım LG G3 mü alıyım ne dersiniz
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Red_devil33 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşlar ben bir telefon almak istiyorum samsung A5 mi alıyım LG G3 mü alıyım ne dersiniz

2 side seni üzmez ama a5 1 adım daha iyi gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ben bir telefon almak istiyorum samsung A5 mi alıyım LG G3 mü alıyım ne dersiniz

2 Hafta önce 2 tane A5 aldım, bence G3 daha iyi cihaz ancak A5 sizi üzmez. Özellikle siyah olanı çok şık duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Yapmayin lütfen su G3 u kötüleyenler hepiniz G2 sahibisiniz G2 ile G3 arasinda dağlar kadar fark var sayıyım, En öndeki ekran 2k demis abi 2k haklisin ama 538 çözünürlük cikiyo (yanlissa afedin) 2. Olarak kamera G2 nin gece cekimleri berbat yukarda biri yazmis aynisi olucak 4 yildir prof. Kameracilik yapiyorum hepiniz hata yapiyorsunuz 20 mp napicaksin o gösteri isi sen matbacimisin abi? Mp resmin boyutudur :) Gece çekimi G3 de giderilmiş ve bir prof kamera gibi sonuç veriyo yani giris seviyesi bir makina kızıl ötesi var ani yakalarsiniz detaya inin 15 AF noktasi var lens cizilmeye dayanikli kamerayi uzatmiycam 3. Olarak Batarya bu batarya 3000 mah ve çıkartabilir 3000 mah G3 te sizi 2 gün insanca (3g sürekli acik parlaklik %60-%70 1-2 saat oyun) götürür çok rahat ve şöyle soylıyım lansmanda abi bu çıkartılabilir batarya (artirilabilir) gidip 4000 mah bataryayi alirsin ne oldu sorun ortadan kalkti :) SD card ve hoporler 1 wat bi ortamda en arkadaki kişi çok rahat duyuyo :) Abi Ram konusu cok basit LG nin piyasasi avrupada yok satiyo almanyada 10 kisiden 7sinde LG var yok satiyo ve orda 2GB versiyonu az çıkıcak çünkü orda 3GB ucuz olucak hatta akrabalariniz varsa telefonu yurt dışından alin Türkiye roomu atarsiniz baya para cebinizde kalir Türkiye KDV koyuyo o yüzden böyle cikicak 2GB yeterli zaten... Çıksın bu dehşet telefon piyasanın en iyisi satış rekoru kiricak fiyat düşmez zaten düşük gelicek 2GB 1700 3GB 1900-2100 arasi vergi belirliycek Haziranin 26 sindada TÜRKİYE ye geliyo 26.06.2014 yani ben sunu söylüyorum G2 kullanıcıları elinizi vicdanınıza koyun milleti yanlis yönlendirmeyin alinicak tel G2 daha da alinmaz piyasada unutulur gider o tel kusura bakmayin
Furkan Karaer.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 4 yıl
S4 aldim pismanim g2yle takas etmek isteyen varsa ustune parada veririm bedenimide veririrm son seviye oyunlari full ayarda 3 saat zoraki oynatiyo oyun oynarken arkadan yumurta pisirebilmesi cok teknolojik aslinda ayni andada ekrana bakmazken paus oluyo oyun ehe parama değdi.. lanet olsun samsung haram zikkim olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c N w r 4 yıl
Kullanıcıyı geriye iten özellikler arasında 2K ekran listelendi :p. İşin özü bana kalırsa şuan akıllı telefon almak yerine beklemek olacaktır. Çünkü mobil platformda bana göre nesil atlıyor. Snapdragon 805'ler 810'lar gündemde ki bu işlemcilerde bulunan GPU'lar yeni teknoloji + DX11.2 desteği var. Bence beklemekte fayda var arkadaşlar. En azından 1 sene sonra mobil platform nesil atlamış olacaktır kanımca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-BraveHeart- 4 yıl
beyaz renkte Lg logosunun oldugu yer siyah olsa daha iyi ama farkli olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartalaraz 4 yıl
Alt cerceveyide sifira yakin yapsa dehset olurdu..tlf alt cerceve buyuk gosteriyo...yer kazanilir super olur...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
G3 Almak isteyenler bir süre beklesin derim.İlk çıktıklarında her telefon pahalı olur 2 3 ay sonra 200 Tl civarı ucuzlayacaktır.
Tasarım olarak güzel gibi duruyor elimize almadıktan sonra kalitesini buradan söyleyemeyiz.
Bence alınabilir bir telefon masanın üzerine koyunca M8 gibi kendini belli edecektir.
Samsung gibi yeni bile olsa eski versiyonlarına benzediği için olduğu belli olmayan telefonlardan değil :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ByAdmin 4 yıl
Bu telefonu istiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Urthas 4 yıl
Telefonda hiç oyun oynamam ben de. Z2 düşünüyordum ama G3 aklımı çeldi gibi. Ekran kalitesi en onemli faktör benim için. Ekran testlerine göre kararımı vereceğim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 4 yıl
tasarımı televizyon tasarımı gibi olmuş alt kısım ve çerçeve bildiğin tv tasarımı etklileyici görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ccwolf 4 yıl
önemli olan tasarım diyorsanız gidin m8 alın ama s5 i bu kadarda rezil etmeyin arkadaşlar,kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum ekran,pil süresi,yeni arayüz,stabilite,samsung emek sarfetmiş belli,rehber ve galeri sorunuda yeni güncellemeyle büyük ölçüde düzelmiş,bu arada g3 ün ön tarafı çok hoş ama arka tarafı tasarımı bozmuş bence, yani g3 s5 den iyi olduğu için değil sadece ucuz olduğu için alınabilir. saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 4 yıl
Her şey mükemmel g2 sahibi olmama rağmen içim gitti.
Ancak bu telefonla yüksek grafikli bi oyun açınca 10 dakikada alev alıyor, g3ü 2k ekran ve ocli işlemci ile elime almaya korkarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B_O_S_S 4 yıl
G3 iyi bir telefon ama bence eksiklikler, fiziksel tuş ve İP67.
Şimdilik G2 ile devam edeceğim. Yazılımsal olarak G3 den portlanarak G2 ye aktarılacak özelliklerde G2 için olumlu şeyler sunacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5737 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, video ve
5 etiket daha lg lg g3 erdi özüağ akıllı telefon g3
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G3 için geri sayım başladı: Yeni nesil süper telefondan neler bekliyoruz? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim