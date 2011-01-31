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İşte LG'nin üç boyutlu görüntüleme teknolojisine sahip yeni telefonu Optimus 3D

8 yıl
15,4b
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15
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan Optimus 2X isimli üstü seviye akıllı telefon modeliyle gündemden düşmeyen LG, 14 Şubat'ta başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı için de çeşitli sürprizlere sahip. İşte onlardan birisi olan ve üç boyutlu görünütleme teknolojisiyle donatılan Optimus 3D modeline ait olduğu belirtilen ilk görüntü ortaya çıktı.

Android platformunu kullanan yeni telefonun 4.3-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Çift çekirdekli işlemciyle geldiği belirtilen Optimus 3D için ilginç bir iddia üzerinde duruluyor ve Optimus 2X modelinden farklı olarak Nvidia yerine Qualcomm ve Texas Instruments'ın çift çekirdekli işlemcisini kullandığı iddia ediliyor. Tasarım olarak Optimus 2X'ten izler taşıyan ancak belli açıkardan Motorola Droid X'i de akıllara getiren cihazın diğer detayları ise henüz bilinmiyor.

LG'nin üst gamında önemli bir yere sahip olması beklenen Optimus 3D'nin, İspanya'da yapılaak Mobil Dünya Kongresi'den tanıtıldıktan sonra satışa sunulması bekleniyor.


http://phandroid.com/2011/01/31/lg-optimus-3d-pictured-live-for-first-time-exclusive/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
baycalh 8 yıl
Arkadaşlar sizler telefonu ihtiyaçlarınızı karşılamak için mi yoksa en iyisi bende demek için mi alıyorsunuz? Daha iyisi geliyor diye yenimodeli beklemek ne kadar mantıklı? Alın benim gibi 80tl'lik telefon uzun uzun konuşun. Düştü, çizildi kırıldı diye kaygıyla yaşamazsınız en azından.
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endulusi 8 yıl
lg yeter ama yaaa daha one gelmedi
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shunter 8 yıl
baycalh

Arkadaşlar sizler telefonu ihtiyaçlarınızı karşılamak için mi yoksa en iyisi bende demek için mi alıyorsunuz? Daha iyisi geliyor diye yenimodeli beklemek ne kadar mantıklı? Alın benim gibi 80tl'lik telefon uzun uzun konuşun. Düştü, çizildi kırıldı diye kaygıyla yaşamazsınız en azından.

şimdi abi haklısın yerden göğe kadar ama gösteriş için değil ben kendimi örnek veriyim sana yeminle aldığım telefonları milletin yanında çıkarmam ki yüzsüzlük olmasın hava atar gibi olmasın diye xperia x10,x10mini,x10 pro,galaxy s,htc desire,desire hd,iphone 3gs ve aklıma gelmeyen bir sürü telefon kullandım bende açıkça bağımlılık var donanım bağımlılığı bir telefon bir playstation larım bağımlıyım bunlara :D:D

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quzman 8 yıl
@rcelik21 ;
Tegra 2'nin mevcut işlemcilerden daha ekonomik pil kullanımına sahip olacağı söyleniyor .
İşlemci kullanımını esas alan akıllı güç yönetim özelliği mevcut .
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Batuist 8 yıl
yine çok fazla çeşit oldu..ama olsun çeşitlilik iyidir..
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rcelik21 8 yıl
sarj olayına hiç değinmemiş, 2 saat gider herhalde tegra 2 gücünü kullansan
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Fashionality 8 yıl

biri gelmeden başka bi model daha çıkarıyolar
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Xagdas 8 yıl
Nokia 3210 alın...
İlk antensiz telefon!
Babalar gibi kullanırsın... :P
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shunter 8 yıl

Cagdas dv6196

Nokia 3210 alın...
İlk antensiz telefon!
Babalar gibi kullanırsın... :P

:d:D
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bozcan 8 yıl
biri buna dur dersin optimus 2x gelemdi daha o gelemden bunu mu bekleyelim :((
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sportifsan 8 yıl
of of ooffff şu telefon piyasasına bak :)javascript:void(AddText('
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kallesnikof 8 yıl
ağlamak istiyorum lg kanımıza gireceksin
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