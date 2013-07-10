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İşte LG'nin yeni amiral gemi akıllı telefonu: Huzurlarınızda Optimus G2

5 yıl
3,1b
1
100
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte LG'nin yeni amiral gemi akıllı telefonu: Huzurlarınızda Optimus G2
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LG'nin uzun süredir merakla beklenen yeni nesil amiral gemi akıllı telefonu Optimus G2, nihayet net bir şekilde ortaya çıktı. Ağustos ayının başında New York'ta yapılacak özel bir lansman etkinliği ile teknoloji severlerin beğenisine sunulacak olan Optimus G2, Nexus 4'te gördüğümüz tasarım anlayışının geliştirilmiş versiyonuna sahip. Önden yekpare bir görünüme sahip olan telefon, 5.2-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip.
Geri, ana ekran ve ayar butonlarının sanallaştırıldığı telefon, diğer tüm akıllı telefon modellerinden farklı olarak ilginç bir tasarım detayı ile karşımıza çıkıyor. Fotoğraflardan da görülebileceği üzere telefonun ses arttırma-azaltma butonları arka kısma, hemen kameranın altına konumlandırılmış durumda. Kullanıcıların bu radikal değişimi nasıl karşılayacağı merak konusu olmakla birlikte LG cephesinden, çok daha ergonomik ve kullanım kolaylaştırıcı bir sonuç doğurduğunu ifade ediyor. Qualcomm'un 2.3GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 800 işlemcisinden ve Adreno 330 grafik biriminden güç alan Optimus G2, performans yarışında da sınfının standartlarını belirleyen modellerden biri olacak.
Üzerinde 13MP çözünürlüğünde yeni bir kamera sensörü bulunan LG Optimus G2, bazı iddialara göre 3GB RAM ile gelecek ancak bu fotoğrafları yayan kaynaklardan elde edilen bilgilere göre cihaz, 2GB RAM ile donatılmış durumda. Optimus G ile önemli başarılara imza atan ancak pek çok pazara ürünü geç sunması ile eleştirilen LG, Optimus G2'yi aralarında Galaxy S4 ve HTC One gibi rakiplerinden sonra sunarak performans yarışında öne geçebilir. Galaxy S4'ün Snapdragon 800'lü yeni bir versiyonu bulunuyor ancak sadece LTE destekli bazı ülke pazarlarına giriş yapacak. HTC cephesi de önümüzdeki seneden önce One modelinin yerini alacak bir amiral gemi model lanse etmeyecek. Sony tarafında ise Xperia Z'nin Snapdragon 800'lü yeni bir versiyonu gelebilir ama henüz net değil.
Şimdi gözler LG cephesinde. 7 Ağustos'ta yapılacak lansmanda Optimus G2 için merak ettiğimiz tüm soruların cevaplarını alıyor olacağız. Donanım ve yazılımsal olarak önemli yeniliklerle gelecek olan cihaz, aynı zamanda LG'nin kendi Optimus arayüzünün de en yeni versiyonuna sahip olacak. Optimus G'den farklı olarak daha hızlı bir şekilde pazara gireceği tahmin edilen Optimus G2, 5.2-inç ile Galaxy S4'ten daha büyük ancak Optimus G Pro'dan daha küçük ekranı ile de akıllı telefon - phablet cihazlar arasına konumlanacak. Fiyatı hakkında net bir bilgi olmasa da Optimus G2'nin ucuz olmayacağını söylemek mümkün.

http://www.engadget.com/2013/07/09/lg-optimus-g2-leak/ Yorum Yaz
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DeLaCuestaa 5 yıl en beğenilen
ram konusunda pc ile yarışıyorlar
şarj konusunda laptop ile yarışıyorlar
boyut olarak tablet ile yarışıyorlar

bir tek fiyat olarak rakip bulamadılar. en yüksekten girer ve yenisi çıkana kadar sürekli düşer, kısır döngü.
ram konusunda pc ile yarışıyorlarşarj konusunda laptop ile yarışıyorlarboyut olarak tablet ile yarışıyorlarbir tek fiyat olarak rakip bul...
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1 Yanıt Yanıtla +55
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ugacomtr 5 yıl
hepsinin köküne kibrit suyu..!
Donanım süper pilden haber yok..! Bunlar yanlış hareketler. 4000 mah bataryalı 4.5 inc bir akıllı telefon bulamadık gitti..!
hepsinin köküne kibrit suyu..!Donanım süper pilden haber yok..! Bunlar yanlış hareketler. 4000 mah bataryalı 4.5 inc bir akıllı telefon bulamadık gitti..! ...
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grezimonk 5 yıl ByAliTR
ByAliTR

s4 kokuyor telefon. hele önden görünüşü siyah s4'le hemen hemen aynı.

sen git gözlerini muayene ettir resmen her yerde SGS4 görüyorsun...
ByAliTRs4 kokuyor telefon. hele önden görünüşü siyah s4'le hemen hemen aynı.sen git gözlerini muayene ettir resmen her ...
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DH Misafiri 5 yıl
Ben Optimus 4x kullanıcısıyımki o bile kasmıyor rehbere girerken arkadaş demiş 30 gb ram olsada rehbere girerken kasar diye yazmış bu telefon için. :)
Birde Kalkmış biri S4 e telefonun kenarları benziyor demiş ya kardeşim telefonu adam yıldız şeklindemi yapsın 5 köşeli başka bir telefon imajımı var. Ya 4 köşe ya oval olmak zorunda neden ONe x leri hiç benzetmiyorsunuz da illa hep samsunga benzetiliyor LG ler anlamış değilim. Samsung düne kadar telefon üretmeyi bilmezken LG en kibar telefonları üretiyordu. Bunuda unutmayın.
Fakat biri bana LG OPtimus 4x P880 in neden gece çekiminin kötü olduğunu söyleyebilirmi S2 S3 daha alt modelleri bile gece görüşü benim optimusumdan aynı ortamda çekerken samsungda ortam aydınlık bende zifiri karanlık nerdeyse. Kamera ayarlarınıda kurcalamışımdır diye eski hale getir yaptım yine bişey değişmedi.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
paso amiral gemi modeli cıkıyor insan hangisini alacagını şaşıyor
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Justinian 5 yıl
Sonuçta android 3 değil 30 gb ram getirin gene rehbere girerken kasacak
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Brucedeluxe 5 yıl Justinian
The One With No

Sonuçta android 3 değil 30 gb ram getirin gene rehbere girerken kasacak


Samsung ile LG yi karıştırdın sen heralde. Optimus G de öyle bi sorun yok, S4 ü bilemem :)
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khan303 5 yıl
veli125
ekran samsung fan boycu : s3 ekranı büyüklüğü çok iyi daha büyük olması lazımdı. samsung fan boycu : s4 ekranı gerçekden çok iyi biraz daha büyük olsa da olabilirdi. 5 inç. S5 6inç olsa hemen alır. samsung fan boycu : lg g2 ekranı çok büyük bence abartmış kullanılmaz.. batarya samsung fan boycu :s4 bataryası önemli değil 2600mah olsada bize yeter samsung fan boycu : lg g2 için hiç bataryadan bahsetmiyorlar,lg bataryası zayıf :) (lg g pro 3140mah ,g2 ise daha büyük olacaktır.) tasarım samsung fan boycu : (lg kare tasarım yapar) lg, s2 den kopya çekmiş. (lg oval tasarım yapar.) lg, s3 den kopya çekmiş.(lg büyük ekran telefon yapar) lg,not 2 den kopya çekmiş.ve sonunda (lg g pro yu yapar) lg, s4 den kopya çekmiş :D :D yerlerdeyim.... sürüm samsung fan boycu : samsung yeni telefon yapar sürüm önemi yoktur,güncelleme önemli değildir.çünkü o samsung samsung fan boycu : (Lg son sürüm gelir.4.1.1 veya 4.2) abi lg ye para verilmez güncelleme desteği yok :D (zaten son sürüm ne yapacaksın güncellemeyi.) şu dememdir ki samsung cu her yerde samsung cudur. lg her zaman dünyada ilk leri yapar.reklam her şeydir.reklam da insanları kullanır ve yönetir.sizler her zaman yönetileceksiniz.ama bizleri reklam ile asla yönetemezsiniz.bizler reklam ile değil aklımız ile hareket ederiz. samsung iyi telefon yapar ise gider alırım, lg yaparsa onu,htc yapar ise onu alırım.ama siz fan boy lar gibi her zaman samsung diye diretmeyiz.şuna emin olun lg g2 3500mah veya üzeri 4000ma ile gelecek iddasına dahi girerim.

Özet geçiyorum samsung alanlar geri zekalı diğer markaları tercih edenler çok zeki.
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fthkn 5 yıl
Teknolojinin gelişiminde her zaman bir hikmet aramışımdır. Teknoloji bu veya şu yönde gelişiyorsa bunun çok iyi planlanmış ve bilinçli bir süreç olduğunu düşünürdüm. Ancak üretilen cihazlara bakınca bu dediklerimin bilim kurgu filmlerinden dışarı çıkamayacak saçmalıklar olduğunu anlıyorsunuz. Teknoloji artık daha büyük ekran ve daha çok ram savaşına dönmüş durumda. Bir kerede güneş enerjisi ile 10 dakikada şarj olup 1 hafta pil ömrü veren cihaz tanıtımı yapın da o zaman inanalım teknolojinin ciddi bir iş olduğuna. Artık eminim ki bu cihazları geliştirenler kıçlarını kaşıyarak yapıyorlar bu işi. Zaten ortada bir teknoloji var ve bu adamlar sadece farklı parçaları bir araya getirip yeni bir model çıkarıyorlar ortaya. Teknolojinin 10 yıl öncesinden ötede herhangi bir yere ilerlemediğine eminim artık. 10 yıl öncede zaten bu teknoloji vardı. SAtılmıyor ve üretilmiyordu o başka.
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Roark 5 yıl
Yahu bunun neyi SGS 4 'e benziyor? adamlar telefonu köşeli yapsa, Sony çakması diyeceksiniz, yuvarlasa Galaxy çakması, bant şeklinde yapsa tepeleri, htc çakması diyeceksiniz. Napsınlar yıldız şeklinde mi çıkarsınlar?
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bahner 5 yıl
Çıksada biran önce incelesek.
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YusufAygun 5 yıl
Öndeki LG logosu olmasa Nexus la karistirirdim...
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şazenuş 5 yıl
Sanal tuslar olmamış
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gucl.ug 5 yıl
arkadaşlar bu telefonun uluslararası pazara çıkış tarihi sizce ne olur ?
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