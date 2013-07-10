İşte LG'nin yeni amiral gemi akıllı telefonu: Huzurlarınızda Optimus G2

LG'nin uzun süredir merakla beklenen yeni nesil amiral gemi akıllı telefonu Optimus G2, nihayet net bir şekilde ortaya çıktı. Ağustos ayının başında New York'ta yapılacak özel bir lansman etkinliği ile teknoloji severlerin beğenisine sunulacak olan Optimus G2, Nexus 4'te gördüğümüz tasarım anlayışının geliştirilmiş versiyonuna sahip. Önden yekpare bir görünüme sahip olan telefon, 5.2-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip.

Geri, ana ekran ve ayar butonlarının sanallaştırıldığı telefon, diğer tüm akıllı telefon modellerinden farklı olarak ilginç bir tasarım detayı ile karşımıza çıkıyor. Fotoğraflardan da görülebileceği üzere telefonun ses arttırma-azaltma butonları arka kısma, hemen kameranın altına konumlandırılmış durumda. Kullanıcıların bu radikal değişimi nasıl karşılayacağı merak konusu olmakla birlikte LG cephesinden, çok daha ergonomik ve kullanım kolaylaştırıcı bir sonuç doğurduğunu ifade ediyor. Qualcomm'un 2.3GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 800 işlemcisinden ve Adreno 330 grafik biriminden güç alan Optimus G2, performans yarışında da sınfının standartlarını belirleyen modellerden biri olacak.

Üzerinde 13MP çözünürlüğünde yeni bir kamera sensörü bulunan LG Optimus G2, bazı iddialara göre 3GB RAM ile gelecek ancak bu fotoğrafları yayan kaynaklardan elde edilen bilgilere göre cihaz, 2GB RAM ile donatılmış durumda. Optimus G ile önemli başarılara imza atan ancak pek çok pazara ürünü geç sunması ile eleştirilen LG, Optimus G2'yi aralarında Galaxy S4 ve HTC One gibi rakiplerinden sonra sunarak performans yarışında öne geçebilir. Galaxy S4'ün Snapdragon 800'lü yeni bir versiyonu bulunuyor ancak sadece LTE destekli bazı ülke pazarlarına giriş yapacak. HTC cephesi de önümüzdeki seneden önce One modelinin yerini alacak bir amiral gemi model lanse etmeyecek. Sony tarafında ise Xperia Z'nin Snapdragon 800'lü yeni bir versiyonu gelebilir ama henüz net değil.

Şimdi gözler LG cephesinde. 7 Ağustos'ta yapılacak lansmanda Optimus G2 için merak ettiğimiz tüm soruların cevaplarını alıyor olacağız. Donanım ve yazılımsal olarak önemli yeniliklerle gelecek olan cihaz, aynı zamanda LG'nin kendi Optimus arayüzünün de en yeni versiyonuna sahip olacak. Optimus G'den farklı olarak daha hızlı bir şekilde pazara gireceği tahmin edilen Optimus G2, 5.2-inç ile Galaxy S4'ten daha büyük ancak Optimus G Pro'dan daha küçük ekranı ile de akıllı telefon - phablet cihazlar arasına konumlanacak. Fiyatı hakkında net bir bilgi olmasa da Optimus G2'nin ucuz olmayacağını söylemek mümkün.

http://www.engadget.com/2013/07/09/lg-optimus-g2-leak/