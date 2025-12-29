Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 17 serisine yeni bir model ekleniyor: Pro Max'e benzeyecek

    Xiaomi 17 Ultra'nın Çin’de tanıtılmasının ardından, 17 serisine ait yeni bir modelin test aşamasında olduğu ortaya çıktı. Sızıntı, donanım tarafında yenilemeye işaret ediyor.

    Xiaomi 17 serisine yeni bir model daha ekleniyor! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, kısa süre önce Çin'de tanıttığı Xiaomi 17 Ultra ile 17 serisini genişletmişti. Ancak seride yer alacak modeller bunlarla sınırlı olmayabilir. Serinin mevcut üyeleri olan Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max'in ardından, şimdi de yeni bir Xiaomi 17 modelinin geliştirme aşamasında olduğu ortaya çıktı. Sızıntıya göre bu cihaz, daha küçük çaplı bir güncelleme ile geliyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5'li yeni Xiaomi 17 modeli sızdırıldı

    Test aşamasındaki yeni modelin, 6,8 veya 6,9 inç boyutunda düz bir ekranla geleceği belirtiliyor. Ekranın simetrik ve ince çerçevelere sahip olacağı aktarılırken, bu yapı mevcut Xiaomi 17 Pro Max'teki 6,9 inçlik panelle büyük ölçüde benzer olacak. Bu durum, yeni cihazın Pro Max'e oldukça yakın bir çizgide olacağını gösteriyor.

    Sızıntıyı paylaşan kaynak, cihazın adını netleştirmese de Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine yer verileceğini ve periskop telefoto kameranın korunacağını söylüyor. Her iki özellik de hâlihazırda Pro Max modelinde bulunuyor. Bu nedenle söz konusu cihazın, performans ve kamera tarafında radikal bir değişim sunmasından ziyade, seriyi güncel tutmayı hedefleyen bir ara model olması bekleniyor.

    Ayrıca Xiaomi 17 serisinin halen global pazara giriş yapmadığını söyleyelim. Xiaomi ise, bu modeli belirli pazarlara özel planlamış olabilir. Diğer teknik detaylar şimdilik paylaşılmadı. Lansman takvimiyle ilgili olarak cihazın 2026'nın ilk yarısında tanıtılacağı öne sürülüyor. Xiaomi 17 Ultra ve standart Xiaomi 17 modellerinin ise küresel pazara Mart 2026'da ulaşağı gündemde.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Ö
    önderaylinn 20 dakika önce

    Ben Halkbank Mobil’i yeni keşfettim ve inanın hayatımı kolaylaştırdı. Eskiden bankaya gitmek, sıra beklemek zor gelirdi ama artık faturalarımı tek tıkla halledebiliyorum. Uygulama çok anlaşılır, kafam karışmıyor. Yeni keşfeden biri olarak kesinlikle tavsiye ederim. https://www.halkbank.com.tr/tr/dijital-bankacilik/mobil-bankacilik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    linea active plus özellikleri rüzgar çakmağı gazı farklımı 10000 takipçi hilesi instagram ücretsiz rpm nedir sultan papağanı ele alıştırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 40
    Tecno Spark 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum