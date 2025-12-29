Xiaomi 17 serisine yeni bir model ekleniyor: Pro Max'e benzeyecek

Snapdragon 8 Elite Gen 5'li yeni Xiaomi 17 modeli sızdırıldı
Test aşamasındaki yeni modelin, 6,8 veya 6,9 inç boyutunda düz bir ekranla geleceği belirtiliyor. Ekranın simetrik ve ince çerçevelere sahip olacağı aktarılırken, bu yapı mevcut Xiaomi 17 Pro Max'teki 6,9 inçlik panelle büyük ölçüde benzer olacak. Bu durum, yeni cihazın Pro Max'e oldukça yakın bir çizgide olacağını gösteriyor.
Sızıntıyı paylaşan kaynak, cihazın adını netleştirmese de Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine yer verileceğini ve periskop telefoto kameranın korunacağını söylüyor. Her iki özellik de hâlihazırda Pro Max modelinde bulunuyor. Bu nedenle söz konusu cihazın, performans ve kamera tarafında radikal bir değişim sunmasından ziyade, seriyi güncel tutmayı hedefleyen bir ara model olması bekleniyor.
Ayrıca Xiaomi 17 serisinin halen global pazara giriş yapmadığını söyleyelim. Xiaomi ise, bu modeli belirli pazarlara özel planlamış olabilir. Diğer teknik detaylar şimdilik paylaşılmadı. Lansman takvimiyle ilgili olarak cihazın 2026'nın ilk yarısında tanıtılacağı öne sürülüyor. Xiaomi 17 Ultra ve standart Xiaomi 17 modellerinin ise küresel pazara Mart 2026'da ulaşağı gündemde.
