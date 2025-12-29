Xiaomi 17 serisine yeni bir model ekleniyor: Pro Max'e benzeyecek

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, kısa süre önce Çin'de tanıttığı Xiaomi 17 Ultra ile 17 serisini genişletmişti. Ancak seride yer alacak modeller bunlarla sınırlı olmayabilir. Serinin mevcut üyeleri olan Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max'in ardından, şimdi de yeni bir Xiaomi 17 modelinin geliştirme aşamasında olduğu ortaya çıktı. Sızıntıya göre bu cihaz, daha küçük çaplı bir güncelleme ile geliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'li yeni Xiaomi 17 modeli sızdırıldı

Test aşamasındaki yeni modelin, 6,8 veya 6,9 inç boyutunda düz bir ekranla geleceği belirtiliyor. Ekranın simetrik ve ince çerçevelere sahip olacağı aktarılırken, bu yapı mevcut Xiaomi 17 Pro Max'teki 6,9 inçlik panelle büyük ölçüde benzer olacak. Bu durum, yeni cihazın Pro Max'e oldukça yakın bir çizgide olacağını gösteriyor.

Sızıntıyı paylaşan kaynak, cihazın adını netleştirmese de Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine yer verileceğini ve periskop telefoto kameranın korunacağını söylüyor. Her iki özellik de hâlihazırda Pro Max modelinde bulunuyor. Bu nedenle söz konusu cihazın, performans ve kamera tarafında radikal bir değişim sunmasından ziyade, seriyi güncel tutmayı hedefleyen bir ara model olması bekleniyor.

Xiaomi'den üretimde devrim: Her 6.5 saniyede bir klima 1 gün önce eklendi

Ayrıca Xiaomi 17 serisinin halen global pazara giriş yapmadığını söyleyelim. Xiaomi ise, bu modeli belirli pazarlara özel planlamış olabilir. Diğer teknik detaylar şimdilik paylaşılmadı. Lansman takvimiyle ilgili olarak cihazın 2026'nın ilk yarısında tanıtılacağı öne sürülüyor. Xiaomi 17 Ultra ve standart Xiaomi 17 modellerinin ise küresel pazara Mart 2026'da ulaşağı gündemde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 17 serisine yeni bir model daha ekleniyor!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: