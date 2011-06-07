İşte Nintendo'nun yeni nesil oyun konsolu; Wii U

İddialar doğru çıktı ve Nintendo yeni nesil oyun konsolunu E3 Fuarı'nda tanıttı. Az önce sona eren etkinlikte tanıtılan Wii U isimli yeni oyun konsolu için henüz çok fazla detay bulunmuyor zira Nintendo, konsoldan çok konsol ile kullanılacak özel kontrolcü üzerinde durunca ilk defa tanıtılan yeni nesil oyun konsolu için pek çok detay en azından şu an için cevapsız kaldı. 2012'de çıkacağı açıklanan yeni konsolla ilgili olarak "daha derin oyun deneyimi" sunacağı belirtilirken, teknik özellikler hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı ancak HDMI üzerinden 1080p video aktarabileceği belirtildi. Wii'de olduğu gibi IBM tarafından geliştirilen özel bir işlemciden güç alan Wii U'nun grafik kalitesi açısından güçlü bir paket sunacak gibi görünüyor zira Batman: Arkham City, Dirt ve Assassin's Creed gibi iddialı pek çok yapım, Wii U ile birlikte ilk defa Nintendo platformuna giriş yapacak. Dünyanın en büyük oyun stüdyolarından Electronics Art yaptığı açıklama ile popüler pek çok oyunun Wii U ile birlikte Nintendo platformunda sunulacağını açıkladı.

İlk gelen bilgilere göre HDMI portuna ek olarak komponent, S-video ve kompozit kablolarına da sahip olacağı belirtilen konsol da dahili flash belle kullanılacağı ifade edilirken, kapasitesi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Daha fazla depolama kapasitesi için SD kart ve harici USB bellek kullanabileceği de belirtilen Nintendo Wii U'nun en güçlü özelliklerinden biri sahip olduğu yeni kontrolcüsü. Üzerinde 6.2-inç büyüklüğünde olan kablosuz kontrolcünün önemli bir farkı bulunuyor. Siz oyun oynarken, ailenizden biri ya da birileri televizyon izlemek istediğinde imdadınıza özel kontrolcü yetişiyor ve oyuna, kontrolcü üzerindeki ekrandan devam edebiliyorsunuz. Nintendo'nun yeni oyun konsolu Wii U geriye dönük destek te sunacak ve Wii için çıkan oyun, yazılım ve aksesuarlarla da kullanılabilecek. Gelen ilk açıklamalar ve yeni çıkacak oyunlara yönelik ilk görüntülerden anlaşıldığı üzere Wii U, yüksek çözünürlükte gelişmiş oyun deneyimi sunacak ve "hardcore" oyun arenasında daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir pozisyona sahip olacak.