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İşte Nintendo'nun yeni nesil oyun konsolu; Wii U

7 yıl
19,8b
1
65
Oyun Konsolları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İddialar doğru çıktı ve Nintendo yeni nesil oyun konsolunu E3 Fuarı'nda tanıttı. Az önce sona eren etkinlikte tanıtılan Wii U isimli yeni oyun konsolu için henüz çok fazla detay bulunmuyor zira Nintendo, konsoldan çok konsol ile kullanılacak özel kontrolcü üzerinde durunca ilk defa tanıtılan yeni nesil oyun konsolu için pek çok detay en azından şu an için cevapsız kaldı. 2012'de çıkacağı açıklanan yeni konsolla ilgili olarak "daha derin oyun deneyimi" sunacağı belirtilirken, teknik özellikler hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı ancak HDMI üzerinden 1080p video aktarabileceği belirtildi. Wii'de olduğu gibi IBM tarafından geliştirilen özel bir işlemciden güç alan Wii U'nun grafik kalitesi açısından güçlü bir paket sunacak gibi görünüyor zira Batman: Arkham City, Dirt ve Assassin's Creed gibi iddialı pek çok yapım, Wii U ile birlikte ilk defa Nintendo platformuna giriş yapacak. Dünyanın en büyük oyun stüdyolarından Electronics Art yaptığı açıklama ile popüler pek çok oyunun Wii U ile birlikte Nintendo platformunda sunulacağını açıkladı.

İlk gelen bilgilere göre HDMI portuna ek olarak komponent, S-video ve kompozit kablolarına da sahip olacağı belirtilen konsol da dahili flash belle kullanılacağı ifade edilirken, kapasitesi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Daha fazla depolama kapasitesi için SD kart ve harici USB bellek kullanabileceği de belirtilen Nintendo Wii U'nun en güçlü özelliklerinden biri sahip olduğu yeni kontrolcüsü. Üzerinde 6.2-inç büyüklüğünde olan kablosuz kontrolcünün önemli bir farkı bulunuyor. Siz oyun oynarken, ailenizden biri ya da birileri televizyon izlemek istediğinde imdadınıza özel kontrolcü yetişiyor ve oyuna, kontrolcü üzerindeki ekrandan devam edebiliyorsunuz. Nintendo'nun yeni oyun konsolu Wii U geriye dönük destek te sunacak ve Wii için çıkan oyun, yazılım ve aksesuarlarla da kullanılabilecek. Gelen ilk açıklamalar ve yeni çıkacak oyunlara yönelik ilk görüntülerden anlaşıldığı üzere Wii U, yüksek çözünürlükte gelişmiş oyun deneyimi sunacak ve "hardcore" oyun arenasında daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir pozisyona sahip olacak.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
en yenilikçi ve yaratıcı fikirler oyun dünyasında hep önce nintendodan geliyor. nintendo kadar oyun dünyasında daha köklü bir firma yok sanırım bu ününü korumak istiyor.
en yenilikçi ve yaratıcı fikirler oyun dünyasında hep önce nintendodan geliyor. nintendo kadar oyun dünyasında daha köklü bir firma yok sanırım bu ününü korumak...
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Yanıtla +22
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VideOyun 7 yıl

Why me???



bu veya buna benzer bir şeyi hayal edebilen kimse var mıydı acaba dünya üzerinde?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sega dreamcast yıl 1999.Bir daha bilmeden yazma
Why me???bu veya buna benzer bir şeyi hayal edebilen kimse var mıydı acaba dünya üzerinde?...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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Last Troll Bender 7 yıl
ohoo ps3'çüler basmış yine burayı. ne hikmetse wii çıktığından beri (5 yıldır) "o grafikler ne yeaa atari gibi" diyor bütün ps fanları. ne hikmetse wii çıktıktan 3-4 sene sonra hem ps hem xbox wii benzeri kontrol çıkardılar. ondan sonra hala grafikmiş atariymiş


nintendo bugün sadece yeni çıkaracağı konsolun kontrolünü yapacak aleti gösterdi. bu veya buna benzer bir şeyi hayal edebilen kimse var mıydı acaba dünya üzerinde? pahalı olur vs orası tartışılır ama yine hayal kırıklığıymış bilmemneymiş. geçin bunları arkadaşım.
ohoo ps3'çüler basmış yine burayı. ne hikmetse wii çıktığından beri (5 yıldır) "o grafikler ne yeaa atari gibi" diyor bütün ps fanları. ne hikmetse wii çıktıkt...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 7 yıl
satmaz bu
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kaanworld 7 yıl
Guzel gibi dun izledim videolari. Ama o 3 d ekran tam bir felaket cok sacma olmus... Gameboy da kullandiklari. Reklamdaki insanlar tas devrinden gelmis galiba tepkileride cok sacma...
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DH Misafiri 7 yıl
Kontrolcü çok iyi olmuş. Kullanım videosunu izleyenler anlayacaktır.
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Ryso 7 yıl
Yine kendi fanlarına hitap edecek konsol gibi görünüyor ki yorumlardan ve en küçük yapılan eleştirilerde yenilen eksilerden bu anlaşılıyor. Nintendonun hiç globalleşme havası yok. Sadece kendi fanlarına göre oyunlar yapıyor. Ben söyleyeyim bu konsol çıktıktan sonra bi kaç tech demo tarzında oyun, mgs, resident evil, mario ve saz arkadaşları koyup piyasayı böyle idare edecektir. Ha bu saydığım oyunları bende seviyorum ama böylesine kült olmuş bi markanın aklını iyi kullanmadan, riske girmeden birşeyler yapmaya çalışıyor olması gurur kırıcıdır. Kim istemez ki yeni oyunları tatmayı
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bwhiteshark 7 yıl

O kontrolcü ne kadar oyun oyntabilir. ?
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yc#1 7 yıl
Yeni konsol Wii'nin oyunlarıyla ve kontrolcüleriyle de geriye dönük uyumlu.
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huseyincarnege 7 yıl
herzaman heryerde pc pc pc konsolara savaşım var oyunlar hep onlara cıkıyo consolar yüzünden grafikler sabitlendi yeterrrr
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onurozka 7 yıl
Merhaba arkadaşlar,
Bence bu kontrolüyle oyun sadece tv den bağımsız olduğu zaman oynanır yada keyfi olarak. Ayrıca el cihazının yanındaki kontrolcüler bana sanki normal elle oynadığımız kontrolcülerin el cihazına isteğe bağlı olarak yerleştirilebiliyor olması gibi geldi. Yani istediğimizde onu çıkarıp normal tv den şimdiki konrol sistemi gibi oynanabilecek sanırım.
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sendomi 7 yıl
eğer bu kontrolcüyle oyun oynayacağını düşünen varsa hayırlı iler,yine eğelenceye yönelik muhabbetine söğüşleyecek milleti nintendo,allah için bu nedir yav ngp alırım daha iyi,oyuncu adam bununla fps yada tps oynasında göreyim,zaten bu konsoldan beklentim yoktu gamepad'i gördüm olay bitti isterse 1920x1080 çözünürlükte 8x aa ve 8x af oyun oynansın hiç farketmez
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sahoron 7 yıl
Yok anlamadım ne yaptıda sanki nintendo devrim yapmış gibi yorumlar yapılıyor anlamıyorum herifler daha yeni hdmı özelligini getiriyorlar çözünürlük muhtemelen hd veya full hd olacaktır. oyun olarak ne getircekler crysis 2mi yoksa mw3 mü?
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Necessa®i 7 yıl
çocukkende nintendoydu başı çeken şimdi de öyle
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supermariooooo 7 yıl
yani nintendonun hardcore a geri dönmesi sevindirici ama hala wii ve ds isimleri benim gibi hardcore oyuncuları bir titretiyor yinemi aynı şeyler diyerekten. yani şu ds ve wii isimlerinden artık uzaklaşması lazım nintendonun.

yap kardeşim super nintendo gbi kartuşlu konsol. dön klasiğe koy farkını

en baba harcore konsolun kimde olduğunu hatırlat millete
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Mr.President 7 yıl

Necessa®i

çocukkende nintendoydu başı çeken şimdi de öyle

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sadtneverdie 7 yıl
Why me???
ohoo ps3çüler basmış yine burayı. ne hikmetse wii çıktığından beri (5 yıldır) o grafikler ne yeaa atari gibi diyor bütün ps fanları. ne hikmetse wii çıktıktan 3-4 sene sonra hem ps hem xbox wii benzeri kontrol çıkardılar. ondan sonra hala grafikmiş atariymiş
nintendo bugün sadece yeni çıkaracağı konsolun kontrolünü yapacak aleti gösterdi. bu veya buna benzer bir şeyi hayal edebilen kimse var mıydı acaba dünya üzerinde? pahalı olur vs orası tartışılır ama yine hayal kırıklığıymış bilmemneymiş. geçin bunları arkadaşım.

xbox wii benzeri kontrolcu mu cıakrttı? hangi dunyadasın sen?
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Satanist Kesen Kedi 7 yıl
yine çok eğlenicez
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