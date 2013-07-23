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İşte Nokia'nın ekranı en büyük akıllı telefonu: Lumia 625

5 yıl
2,4b
1
73
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Nokia'nın ekranı en büyük akıllı telefonu: Lumia 625
Nokia yeni telefon lansmanlarına doymuyor. Haftalar önce Lumia 925 modelini lanse eden Finlandiya merkezli şirket, geçtiğimiz günlerde de dünya çapında büyük ilgi toplayan 41MP kameralı yeni nesil akıllı telefon modeli Lumia 1020'nin tanıtımını gerçekleştirmişti. Üst segmentte önemli modeller duyuran Nokia, daha uygun fiyatlı model gamını da yepyeni bir model olarak Lumia 625 ile genişletiyor. Nokia'nın şu ana kadar hazırladığı en büyük ekranlı Windows Phone  8 telefon olan Lumia 625, 4.7-inç büyüklüğünde ve 800x480 piksel çözünürlüğünde IPS  ekrana sahip. 512MB RAM ile donatılan telefon, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 (MSM8930) işlemcisinden güç alıyor.
Lumia ailesinin tasarım çizgilerini koruyan telefon, ülkemizde bu çeyrek içerisinde yani Eylül ayına kadar olan süre zarfında kullanıma sunulmuş olacak. 5MP çözünürlüğündeki ana kamerası ile 1080p 30 kare/saniye video kaydı gerçekleştirebilen telefon, ön kısmına konumlandırılmış VGA çözünürlüğündeki ikinci kamerayla ise görüntülü sohbeti mümkün kılıyor. Standart olarak 8GB depolama kapasitesi ile gelen ancak microSD kart slotu ile 64GB'a kadar hafıza kartı kullanımına yeşil ışık yakan Lumia 625 ile birlikte Nokia, 7GB'lık SkyDrive bulut depolama alanını da hediye ediyor. Ekranın çizilmelere karşı korumalı olmasın için Gorilla Glass 2 ile donatılan telefon, USB 2.0, Bluetooth 4.0 LE, 802.11n, A-GPS ve Glonass gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Nokia'ya özgü HERE, Music, Smart Camera, Cinemegraph gibi yazılımlarla donatılan Lumia 625, kırmızı, turuncu, sarı, beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere 5 farklı renk seçeneği ile geliyor, ayrıca dilendiği takdirde kullanıcılar arka kapağını da değiştirebiliyor.
Windows Phone 8 henüz Full HD ve dört çekirdekli işlemcilere destek sunmadığı için Nokia, ürün gamına farklı özelliklere sahip cihazlar eklemek adına bu defa da 4.7-inç boyutunda bir Lumia ile karşımıza çıktı. 2000mAh kapasiteli pili il sahip olduğu donanım mukayese edildiğinde uzun kullanım süresi sunacağı ifade edilen cihaz için dar boğaz yaratacabilecek kırılma noktası olarak 512MB RAM gösteriliyor zira bu bellek ile şimdiden bazı oyunlar, Lumia 625 tarafından es geçilmiş olluyor. Fiyatı henüz bilinmeyen  ancak görece ekonomik bir cihaz olacağı tahmin edilen Lumia 625'in pazarda nasıl ilgi göreceğini zaman gösterecek. GDR3 yazılım güncellemesi ile Full HD ve dört çekirdekli işlemci desteğinin yıl sonuna doğrı Windows Phone 8 platformuna gelmesiyle birlikte Nokia'nın, 6-inç  büyüklüğünde ekrana ve Snapdragon 800 işlemcisine sahip telefon çıkaracağı da uzun süredir konuşulmakta. 

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Şekilsiniz ya 5 yıl en beğenilen
41 megapixellik 1020'den sonra diğer wp'ler ilgimi çekmiyor
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Guest Account 5 yıl
480 800 de piksel sayan kitleye helal olsun. eminim evdeki monitörleri televizyonları 4k çözünürlüktedir onların.
önüne koysan daha hd ile full hd farkını anlamayacak tipler gelir burada çözünürlük için bik bik konuşur ya. deli oluyorum. adamlar hd panel koymayı mı bilmiyor? demek ki farklı bir kitleyi hedef alıyor nokia. bu telefona 4 çekirdekli s4 koysa 2 gb ram koysa hd ekran yapsa da başlayacaktınız "1020 yi öldürdü adamlar, nokia kendi ayağına sıkıyor" demeye.


özet : YAV HE HE
480 800 de piksel sayan kitleye helal olsun. eminim evdeki monitörleri televizyonları 4k çözünürlüktedir onların.önüne koysan daha hd ile full hd ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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makaramasuko 5 yıl
Nokia nın satış politikasını bence nokia ceo ları bile bilmiyor
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DH Misafiri 5 yıl
nokia akıllı telefon sektorunde geride kaldı eskı kafa hala on yıl oncesınde cıkan 33.10 51.10 vs telefon trajiyi elde etmek ıstıyor mal kafa samsung x peria sony htc vs.. ay'a cıktı sen hala android sisteme gecemedın hep bir titreşim bir yılan oyunu ıvır zıvır saçmalıyor:)yoksa sağlamlıkta ustune yok şirket personelı durmadan patlıcan yıye yıye geri zekalı olup çıktı bu hallere düşücecek firmamıydınız toplu ıntıhra gdın adınıza uzuluyorum kos koca nokıa ne mal olup cıktı e ne oldum dememelı ne olacam demeli:(
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Guest-FC9A03247 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
nokia akıllı telefon sektorunde geride kaldı eskı kafa hala on yıl oncesınde cıkan 33.10 51.10 vs telefon trajiyi elde etmek ıstıyor mal kafa samsung x peria sony htc vs.. ay'a cıktı sen hala android sisteme gecemedın hep bir titreşim bir yılan oyunu ıvır zıvır saçmalıyor:)yoksa sağlamlıkta ustune yok şirket personelı durmadan patlıcan yıye yıye geri zekalı olup çıktı bu hallere düşücecek firmamıydınız toplu ıntıhra gdın adınıza uzuluyorum kos koca nokıa ne mal olup cıktı e ne oldum dememelı ne olacam demeli:(

Al yine bir dandroidci
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rapidblaze 5 yıl
qHD olaydı bari
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aniceman 5 yıl
microsoft ve nokia nın windows phone u adam etmesini beklemekten kullandığım 5800 kendini aştı artık!
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Guest-25CF1EFB4 5 yıl
Canım kuru fasulye çekti. Yanına da cacık iyi giderdi :D
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şimdi nokia bunu 620den ucuza satar nasıl bi fiyat politikasıysa şuan nokia 820 yeni cıkan 720'den daha ucuz
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Puskév 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

şimdi nokia bunu 620den ucuza satar nasıl bi fiyat politikasıysa şuan nokia 820 yeni cıkan 720'den daha ucuz

ben de anlamadım onu adamlar nasıl fiyatlandırıyor bunları
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kucukyenici 5 yıl
Sunuma bak; "512 mb. ram ile donatılan telefon" iyi ki donatılmış. :-)
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onur01651 5 yıl kucukyenici
kucukyenici

Sunuma bak; "512 mb. ram ile donatılan telefon" iyi ki donatılmış. :-)

Süper gemi yapmışlar, top almayı unutmuşlar.....
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onsos1100 5 yıl
arkadaşlarda büyük sıkıntılar var. bu telefon ara model satılacağı fiyatta 750 lira filandır. taş çatlasın 1000 lira olur.
şimdi çıkacaklar yok ram di bilmem neydi. Anlayın artık kafanız alsın şunu windows 8 in 512 mb ram'i = andrioid 'in 1 gb rami...
adamlar bunu özellikli yapsa lumia 820 yi kime satıcaklar...
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Puskév 5 yıl
Nokia çöp
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307kd 5 yıl onsos1100
onsos1100
arkadaşlarda büyük sıkıntılar var. bu telefon ara model satılacağı fiyatta 750 lira filandır. taş çatlasın 1000 lira olur.
şimdi çıkacaklar yok ram di bilmem neydi. Anlayın artık kafanız alsın şunu windows 8 in 512 mb ram'i = andrioid 'in 1 gb rami...
adamlar bunu özellikli yapsa lumia 820 yi kime satıcaklar...

ilk aldigim bilgisayar 56mb ddr ram ve 1ghz islemciliydi xp ucuyordu o makinede. simdi optimus 3d kullaniyorum 512 ram var cift cekirdek 1ghz islemci var ama surekli şişiyor telefon. android aslinda berbat bir isletim sistemi ama iphone un pahaliligi microsoftun ise sacma sapan stratejileri sayesinde götürüyor. yoksa kimse android kullanmaz. blackberry bile daha stabil calisiyor. windows mobile a desteklerini cekmeselerdi whatsapp gibi programlari calistirsaydi asla baska platforma gecmezdim... ilk kullandigim smartphone2002 bile bu kadar sorunlu degildi android kadar...
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kain061 5 yıl
5 mp ana kameradan sonrasini okumadim
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Stonned 5 yıl
vozer

Bakalım benim gibileri düşünen bir firma ne zaman çıkacak? Ya da çıkacak mı? Şu dev ekranları sevmiyorum. Üst modellerle aynı donanıma sahip ufak ekranlı model neden satılmaz anlamıyorum.

Örneğin 620 kasasına 920 donanımı koyulsaydı kesinlikle o modeli alırdım. Şuan 620 aldım.

fikir iyi hoşta hiç düşündünmü 2000 mah batarya,o seviyede işlemci kamera ve ramler o kasaya sığabilir mi ? bence sığabilecek olsa çoktan yaparlardı.belki ilerde mümkün olur bu söylediklerin
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Mr. Jingles 5 yıl
Hem ekranı büyüt, hem de çözünürlüğü düşür. Ayranı fazla kaçırmışlar.
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jumuu 5 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci
Hem ekranı büyüt, hem de çözünürlüğü düşür. Ayranı fazla kaçırmışlar.


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