İşte Nokia'nın ekranı en büyük akıllı telefonu: Lumia 625

Nokia yeni telefon lansmanlarına doymuyor. Haftalar önce Lumia 925 modelini lanse eden Finlandiya merkezli şirket, geçtiğimiz günlerde de dünya çapında büyük ilgi toplayan 41MP kameralı yeni nesil akıllı telefon modeli Lumia 1020'nin tanıtımını gerçekleştirmişti. Üst segmentte önemli modeller duyuran Nokia, daha uygun fiyatlı model gamını da yepyeni bir model olarak Lumia 625 ile genişletiyor. Nokia'nın şu ana kadar hazırladığı en büyük ekranlı Windows Phone 8 telefon olan Lumia 625, 4.7-inç büyüklüğünde ve 800x480 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip. 512MB RAM ile donatılan telefon, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 (MSM8930) işlemcisinden güç alıyor.

Lumia ailesinin tasarım çizgilerini koruyan telefon, ülkemizde bu çeyrek içerisinde yani Eylül ayına kadar olan süre zarfında kullanıma sunulmuş olacak. 5MP çözünürlüğündeki ana kamerası ile 1080p 30 kare/saniye video kaydı gerçekleştirebilen telefon, ön kısmına konumlandırılmış VGA çözünürlüğündeki ikinci kamerayla ise görüntülü sohbeti mümkün kılıyor. Standart olarak 8GB depolama kapasitesi ile gelen ancak microSD kart slotu ile 64GB'a kadar hafıza kartı kullanımına yeşil ışık yakan Lumia 625 ile birlikte Nokia, 7GB'lık SkyDrive bulut depolama alanını da hediye ediyor. Ekranın çizilmelere karşı korumalı olmasın için Gorilla Glass 2 ile donatılan telefon, USB 2.0, Bluetooth 4.0 LE, 802.11n, A-GPS ve Glonass gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Nokia'ya özgü HERE, Music, Smart Camera, Cinemegraph gibi yazılımlarla donatılan Lumia 625, kırmızı, turuncu, sarı, beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere 5 farklı renk seçeneği ile geliyor, ayrıca dilendiği takdirde kullanıcılar arka kapağını da değiştirebiliyor.

Windows Phone 8 henüz Full HD ve dört çekirdekli işlemcilere destek sunmadığı için Nokia, ürün gamına farklı özelliklere sahip cihazlar eklemek adına bu defa da 4.7-inç boyutunda bir Lumia ile karşımıza çıktı. 2000mAh kapasiteli pili il sahip olduğu donanım mukayese edildiğinde uzun kullanım süresi sunacağı ifade edilen cihaz için dar boğaz yaratacabilecek kırılma noktası olarak 512MB RAM gösteriliyor zira bu bellek ile şimdiden bazı oyunlar, Lumia 625 tarafından es geçilmiş olluyor. Fiyatı henüz bilinmeyen ancak görece ekonomik bir cihaz olacağı tahmin edilen Lumia 625'in pazarda nasıl ilgi göreceğini zaman gösterecek. GDR3 yazılım güncellemesi ile Full HD ve dört çekirdekli işlemci desteğinin yıl sonuna doğrı Windows Phone 8 platformuna gelmesiyle birlikte Nokia'nın, 6-inç büyüklüğünde ekrana ve Snapdragon 800 işlemcisine sahip telefon çıkaracağı da uzun süredir konuşulmakta.