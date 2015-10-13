İşte Türkiye'nin yerli otomobili: İlk görüntüler

Tübitak öncülüğünde ülkemizde geliştirilen yerli otomobil projesinin öncül prototipine ait ilk görseller, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı sayın Fikri Işık tarafından paylaşıldı.

En çok merak edilen konuların başında motor teknolojisi geliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı sayın Fikri Işık'ın açıklamalarına göre yerli otomobil için üç farklı versiyon üzerinde çalışılıyor. Bunlar konvansiyonel yani içten yanmalı bildiğimiz yakıtlı motora sahip, elektrikli ve menzili uzatılmış (muhtemelen daha güçlü pile sahip) elektrikli seçenekler.

Kamuflaj ile detayları gizlenmiş görüntüler, öncül prototiplere ait görüntüler. Bitmiş tasarım olduğunu söylemek bir yana bitmeye yakın olduğunu bile şu aşamada konuşmak mümkün değil. Zira tablo itibariyle prototipler Cadillac'ın BLS modeli gibi duruyor ve muhtemelen hedeflenen otomobilin olması gereken bir takım özellikleri bu araçlar üzerinde test ediliyor.

Yine Fikri Işık'ın açıklamalarına göre, yerli otomobilin yollara inmesi için hedeflenen tarih 2020 dolayısıyla önümüzdeki uzun soluklu süreçte tasarım-teknoloji gibi kritik konularda, Tübitak öncülüğünde yoğun çalışmalar yapılması bekleniyor. Bu arada prototip otomobiller konusunda tercihin Cadillac'tan yana yapılması, yerli otomobil için GM ile teknoloji işbirliği yapılıp yapılmadığı sorusunu da beraberinde getiriyor.