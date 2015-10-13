İşte Türkiye'nin yerli otomobili: İlk görüntüler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tübitak öncülüğünde ülkemizde geliştirilen yerli otomobil projesinin öncül prototipine ait ilk görseller, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı sayın Fikri Işık tarafından paylaşıldı.
En çok merak edilen konuların başında motor teknolojisi geliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı sayın Fikri Işık'ın açıklamalarına göre yerli otomobil için üç farklı versiyon üzerinde çalışılıyor. Bunlar konvansiyonel yani içten yanmalı bildiğimiz yakıtlı motora sahip, elektrikli ve menzili uzatılmış (muhtemelen daha güçlü pile sahip) elektrikli seçenekler.
Kamuflaj ile detayları gizlenmiş görüntüler, öncül prototiplere ait görüntüler. Bitmiş tasarım olduğunu söylemek bir yana bitmeye yakın olduğunu bile şu aşamada konuşmak mümkün değil. Zira tablo itibariyle prototipler Cadillac'ın BLS modeli gibi duruyor ve muhtemelen hedeflenen otomobilin olması gereken bir takım özellikleri bu araçlar üzerinde test ediliyor.
Yine Fikri Işık'ın açıklamalarına göre, yerli otomobilin yollara inmesi için hedeflenen tarih 2020 dolayısıyla önümüzdeki uzun soluklu süreçte tasarım-teknoloji gibi kritik konularda, Tübitak öncülüğünde yoğun çalışmalar yapılması bekleniyor. Bu arada prototip otomobiller konusunda tercihin Cadillac'tan yana yapılması, yerli otomobil için GM ile teknoloji işbirliği yapılıp yapılmadığı sorusunu da beraberinde getiriyor.
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Motorlu taşıtlar vergisi yıllık 200 TL olsun
Menzili 300 Km gitsin
Fiyatı 30 bin TL olsun
İnsanımızı bu şekilde teşvik edip yerli otomobilin hızlı bir şekilde büyümesine sağlayacaktır. Ayrıca iyi bir pazarlama ve satış ağı ile tüm ortadoğu, doğu avrupa ve asya ülkelerinin bir kısmını domine edebilecek potansiyele sahip.
Bunların hepsini yapsınlar
Devletimizi takdir edelim hep birlikte ve destek olalım
Sanırım araç olarak cadillac bls yi kullanmışlar, umarım bu kasayı iskelet, yazılım ve diğer parçalarını lisanslamışlardır ve üzerine koyarak geliştirir daha özgün birşeyler ortaya çıkarırlar. Unutmayın daha emekleme aşamasında herşey.
Kamuflajları çıkarınca çok daha güzel görüneceğine eminim , Başlangıç için çok güzel duruyor. 100 de 100 tüm parçaların Türk malı olması teorik olarakta uygulamda da zaten mümkün değil. Önemli olan şimdilik Markanın Türk olması. İnsanın kendi ulusu için meydana getirdiği birşeylere çok mutlu olabiliyor. Arkadaşlar hepimiz çalışalım, hepimizi daha çok çalışalım ki, gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakalım.
Atatürk:
Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. . Yaşamak demek çalışmak demektir.
DUZELTME, EDIT, YENİ GÜNCELLEME
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Hayırlı olsun herkese arkadaşlar
Bakan Işık: Saab 9-3'ün tüm haklarını satın aldık
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobille ilgili, "Saab 9-3'ün sadece isim hakkını değil, tüm fikri mülkiyet haklarını satın aldık" dedi.
Işık, TRT Haber'de katıldığı programda, yerli otomobil çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.
Yerli otomobil için iki yolun bulunduğuna işaret eden Işık, bunlardan birinin her şeyin Türkiye tarafından yapılıp, ortaya bir prototip çıkarmak olduğunu söyledi. Böyle bir çalışmanın 3-5 yıl zaman alacağını ve 1 milyar dolarlık da maliyet gerektirdiğine dikkati çeken Işık, şunları kaydetti:
"Bu, aslında Amerika'yı yeniden keşfetmek anlamına da gelir. İkinci yol nedir? Bu noktada çalışmış, bilinen, kendini ispat etmiş bazı firmalarla işbirliği yapmak ama her şeyden önce fikri mülkiyet hakları sizde olan bir platforma sahip olmak. Biz bu iki alternatif arasında karar vermek durumundaydık ve dedik ki, '5 yıllık zamanı ve 1 milyar doları boşa harcamayalım ve zaten varolan bir platformun fikri mülkiyet haklarını satın alarak, bunun üzerinden teknolojiyi geliştirmeye devam edersek, en az 3 yıl ve 1 milyar dolarlık avantajla başlamış oluruz ve o 1 milyar dolarla projeyi bitirebiliriz.' Bu noktada ciddi bir araştırma yaptık ve Saab 9-3'ün platformunun bizim açımızdan çok uygun olduğunu tespit ettik."
YERLİ MARKA OTOYA ÜÇÜNCÜ KEZ İNFAZ
"Saab 9-3'ün tüm fikri mülkiyet haklarını satın aldık"
Bunun üzerine yoğun bir çalışma yapıldığını ve Saab 9-3'ün sadece isim hakkı değil, tüm fikri mülkiyet haklarını satın aldıklarını bildiren Işık, bu satın alma sürecinin dahi 6 ay sürdüğünü bildirdi.
Bakan Fikri Işık, bunun sonucunda Türkiye'nin elinde artık geliştirmeye hazır bir araç bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Bu, Türkiye'ye en az 3 ila 5 yıl arasında zaman kazandırdı ve şu anda ticari bir şey olduğu için rakam veremiyorum ama bunu çok çok uygun bir maliyetle Türkiye'ye kazandırmış olduk ama şu an işin 'A' noktasındayız. Türkiye'nin asıl ilerlemek istediği alan menzili uzatılmış elektrikli araç. Bunun için bu bir platform olacak ve bu platformu biz geliştirmeye başladık. TÜBİTAK burada önemli bir liderlik üstlenecek ama bunu satın aldığımız Saab 9-3'ü geliştiren Nevs firmasıyla bu alanda işbirliğimizi sürdüreceğiz."
Kuru milliyetçilikle hareket etmediklerini vurgulayan Işık, "Burada çalışan herkes Türk olacak, her şeyi biz geliştireceğiz" gibi bir arzularının olmadığını, zaten dünyada da artık böyle bir şeyin olmadığını ifade etti.
Konuyla ilgili Türkiye'nin tüm birikimini kullanacaklarını ve dünyanın en iyileriyle çalışacaklarını vurgulayan Işık, 2020 yılında herkesin gurur duyacağı bir otomobili yollara çıkaracaklarını söyledi.
Yerli otomobile saldırmaya devam ediyorlar
NEDEN SAAB TERCİH EDİLDİ?
Saab'ı neden tercih ettiklerini de açıklayan Işık, "Saab'ın gerçekten iyi bir teknolojisi var. Çok kaliteli, konforlu ve sağlam araçlarıyla tanınıyor. Dolayısıyla böyle bir araçla başlangıç yapmanın, Türkiye'nin menfaatine olduğunu düşündük" dedi.
Şu anda alınan platformun tüm fikri mülkiyet haklarının Türkiye'de olduğunu dile getiren Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Burada yarın, 'şurası benimdi, burasını yapamazsınız' gibi bir tartışmaya düşmek istemedik ve net bir çalışma ortaya koyduk. Ayrıca, marka Türk markası olacak, Saab olmayacak. İspatlamak durumunda kalacağımız bir süreç olmayacak. Saab'ın birikimini ve güvenini arkamıza alacağız ama markamız Türk markası olacak ve teknolojiyi kesinlikle Türkiye'de geliştireceğiz. Aracın dizaynından tasarımına, diğer tüm unsurlarına kadar merkez Türkiye olacak. Şu anda kendi geliştirdiğimiz batarya teknolojisi var, elektrikli tahrik sistemleri var, TÜBİTAK'ın ve özel sektörün yaptığı çalışmalar var. Bu birikimden faydalanmayı arzu ediyoruz ve önemli nokta da şu , bu araç inşallah seri üretime geçtiğinde hedefimiz minimum yüzde 85 parçasının Türkiye'de üretilmesi."
Son günlerdeki yerli otomobil tartışmalarından memnun olduğunu dile getiren Işık, "Beni üzen sadece şu, 1961'deki gibi kategorik karşıtlar. Yani 'Türk aklı otomobil yapamaz', niye yapamasın? Yeter ki siyasi irade olsun ve toplum da bu iradenin arkasında dursun." ifadelerini kullandı. Işık, toplumda buna büyük bir arzu olduğunu sözlerine ekledi.
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