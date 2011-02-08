İşte Verizon için hazırlanan iPhone 4'ün "iç" yüzü

Amerika pazarında yıllarca AT&T tekelinde kalan iPhone, geçtiğimiz ay itibariyle Verizon tarafından da duyurulmuş ve böylece ülke genelinde iki farklı operatör iPhone paketleri sunmaya başlamıştı. Tabi GSM ağı üzerinden hizmet veren AT&T'den farklı olarak özellikle Asya ülkelerinde yaygın olarak kullanılan CDMA ağını kullanan Verizon'dan alınacak iPhone 4, bazı farklılıklara sahip. Bu farklılıklar dışarıdan bakıldığında kendini pek fazla belli etmese de telefon parçalarına ayrıldığında net bir şekilde görülebiliyor.

Verizon için hazırlanan iPhone 4'ün en dikkat çekici farklılığı, Qualcomm tarafından hazırlanan MDM6600 iletişim yongasını kullanması. Daha önce Motorola'nin Droid Pro serisi telefonlarında da kullanılan bu yonga hem GSM hem de CDMA ağlarına destek veriyor ve kullanıcıların hangi ülkede olursa olsa iki yaygın iletişim alt yapısından herhangi birini kullanmaları mümkün kılınıyor. Kimi iddialara göre Apple, gelecekteki modellerde her iki alt yapıyı da destekleyen melez tasarımlı iletişim çiplerini standart olarak kullanmayı planlıyor.

Solda Verizon için hazırlanan CDMA destekli iPhone 4, sağda ise aylardır satışta olan GSM destekli iPhone 4

Tabi tek farklılık Qualcomm'un melez çip tasarımına yer verilmiş olması değil elbette. Verizon için hazırlanan iPhone 4'te, SIM kart slotuna da bulunmuyor. Yani bu telefonu aldığınız an itibariyle Verizon müşterisi oldunuz demektir ya da bir diğer ifade ile başka bir operatörden aldığınız hattınızı kullanma şansınız bulunmuyor. Bunların yanı sıra telefonun anten tasarımına yönelik te bazı güncellemeler bulunuyor ancak bu güncellemelerin, "antennagate" hatasını düzeltmekten ziyade CDMA ağına yönelik bir güncelleme olduğu ifade ediliyor.

Kablolama ve vidalama konusunda da ufak tasarım güncellemeleri içeren Verizon sürümü iPhone 4, temel donanım özellikleri açısındansa herhangi bir farklılık içermiyor. ARM Cortex-A8 mimarisini temel alan A4 işlemcisinin güç verdiği telefon, aynı bellek kapasitesi ve ekran panelini kullanıyor. Depolama için Toshiba üretimi 16GB NAND Flash bellek yongası ile donatılan telefon, Cirrus Logic'in ses kodeki, Texas Instruments'ın dokunmatik ekran kontrolcüsü ve 5.25 Watt/saat kapasiteli pil gibi komponentlerle geliyor.

Daha fazla görsel ve detayı için; http://www.ifixit.com/Teardown/iPhone-4-Verizon-Teardown/4693/1