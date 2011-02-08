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İşte Verizon için hazırlanan iPhone 4'ün "iç" yüzü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,9b
1
136
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Verizon için hazırlanan iPhone 4'ün
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Amerika pazarında yıllarca AT&T tekelinde kalan iPhone, geçtiğimiz ay itibariyle Verizon tarafından da duyurulmuş ve böylece ülke genelinde iki farklı operatör iPhone paketleri sunmaya başlamıştı. Tabi GSM ağı üzerinden hizmet veren AT&T'den farklı olarak özellikle Asya ülkelerinde yaygın olarak kullanılan CDMA ağını kullanan Verizon'dan alınacak iPhone 4, bazı farklılıklara sahip. Bu farklılıklar dışarıdan bakıldığında kendini pek fazla belli etmese de telefon parçalarına ayrıldığında net bir şekilde görülebiliyor.

İşte Verizon için hazırlanan iPhone 4'ün
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Verizon için hazırlanan iPhone 4'ün en dikkat çekici farklılığı, Qualcomm tarafından hazırlanan MDM6600 iletişim yongasını kullanması. Daha önce Motorola'nin Droid Pro serisi telefonlarında da kullanılan bu yonga hem GSM hem de CDMA ağlarına destek veriyor ve kullanıcıların hangi ülkede olursa olsa iki yaygın iletişim alt yapısından herhangi birini kullanmaları mümkün kılınıyor. Kimi iddialara göre Apple, gelecekteki modellerde her iki alt yapıyı da destekleyen melez tasarımlı iletişim çiplerini standart olarak kullanmayı planlıyor.

İşte Verizon için hazırlanan iPhone 4'ün
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Solda Verizon için hazırlanan CDMA destekli iPhone 4, sağda ise aylardır satışta olan GSM destekli iPhone 4

Tabi tek farklılık Qualcomm'un melez çip tasarımına yer verilmiş olması değil elbette. Verizon için hazırlanan iPhone 4'te, SIM kart slotuna da bulunmuyor. Yani bu telefonu aldığınız an itibariyle Verizon müşterisi oldunuz demektir ya da bir diğer ifade ile başka bir operatörden aldığınız hattınızı kullanma şansınız bulunmuyor. Bunların yanı sıra telefonun anten tasarımına yönelik te bazı güncellemeler bulunuyor ancak bu güncellemelerin, "antennagate" hatasını düzeltmekten ziyade CDMA ağına yönelik bir güncelleme olduğu ifade ediliyor.

İşte Verizon için hazırlanan iPhone 4'ün
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Kablolama ve vidalama konusunda da ufak tasarım güncellemeleri içeren Verizon sürümü iPhone 4, temel donanım özellikleri açısındansa herhangi bir farklılık içermiyor. ARM Cortex-A8 mimarisini temel alan A4 işlemcisinin güç verdiği telefon, aynı bellek kapasitesi ve ekran panelini kullanıyor. Depolama için Toshiba üretimi 16GB NAND Flash bellek yongası ile donatılan telefon, Cirrus Logic'in ses kodeki, Texas Instruments'ın dokunmatik ekran kontrolcüsü ve 5.25 Watt/saat kapasiteli pil gibi komponentlerle geliyor.

İşte Verizon için hazırlanan iPhone 4'ün
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Daha fazla görsel ve detayı için; http://www.ifixit.com/Teardown/iPhone-4-Verizon-Teardown/4693/1


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Al PaC 8 yıl en beğenilen

bilgisayarböceği

Tüm fakirler bu konuya toplanmış[>:]
Kardeşim Apple belliş kalitede bir şirket.İphone 4 de N8 le falan karşılaştırmayın.N8 fakirin kendini avutma şekli.Kimiside eline almış Samsungu " Apple adam gibi telefon çıkarana kadar Glaxy" diyor.
Belki İphone 4 te böyle bir problem olabilir.Ama konuşma açısından hiçbir zaman sorun olmuyor
Nedense sinyal düşüşü sadece siz elinizle sarıp sarmaladığınızda oluyor?
Herkez kabullensin artık İphone 4 belli kalitede bir telefon.Gidip Nokia Samsung fln demeyin.Dahada kötüsü İphone 4 alan kişilerin yarısı sadece İPhone a 1-2 oyun yükleyip hava atıyor.Hiçbiriniz)miz) kakkını veremiyoruz.
Not:3gs 8Gb kullanıcısıyım.



İnsanların tercihlerine "fakirler" diyebilecek kadar zavallısınız. İnsanları nefret ettirecek seviyeye getiriyorsunuz. iPhone ne gibi bir sanal statü oluşturmuş siz ve sizin gibilerde anlamak zor. Apple ın o ötekileştirme pazarlama taktikleri benliğinize iyi işlemiş. Şu telefon 750tl olsa adım gibi eminim kimse bu kadar savunmayacak.

Cem Yılmaz ın gösterisinde anlattığı bir olay var. Bilet fiyatları ucuz olunca kimse gülmüyor diyor. Bir de karaborsadan bilet alanlar var; onlar herşeye gülüyor. Anlayan anlar...
bilgisayarböceği:]Kardeşim Apple belliş kalitede bir şirket.İphone 4 de N8 le falan karşıla...
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DH Misafiri 8 yıl
bu telefona anten sorunu yok diyen adamların aklına şaşarım başka diyecek bişeylerim var ama anladılar onlar...
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DH Misafiri 7 yıl
bende alacaktım ama artık wazgeçtim bu kadar karmaşık yorumlardan sonra çelişkiye kapıldım :(
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar benim iphone'um yok. almak niyetindeydim amcamda vardı anten sorunu var mı yok mu diye bir bakayım dedim. sol elle tuttum telefonu (tutuş şekli kişiye göre değişebilir, ben rahat rahat tam avucumun içine oturttum) ve çekim gücü düştü. sağ elle kullananlar için bir sıkıntı olmayabilir ama solaklarda (tekrar ediyorum tutuş şekliyle alakalı olabilir; hiçbir şey olmasın diye iki parmağıyla tutan varsa ona bir şey diyemem tabi) kesinlikle sorun oluyor. çok profesyonel bi kullanıcı değilim ve iphone düşmanı da değilim hatta gözümde en kral telefondur ama gerçek bu.
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DH Misafiri 8 yıl
Abi yok bende iphone 4 kullanıcısıyım 3 aydır kullanıyorum ne yazıkki o sorun var açıkça belirteyim bazı arkadaşlara koyan bu işte o kadar para verip alıyorlar hani benim sinyalim hani benim paralarım diye yalvarırlar gibi allahtan ben parayla almadım o yüzden pek dokunmadı :D yani ip4 kullanıcısıyım diyerek sinyal olayı yok diyerek boşyere ötmeyin sokaktan geçen adama sorsan o sorun var der niye diceksiniz çünküp ip4lerin çoğunluk olarak hepsinde sorun var yok diyenler irtibata geçsin benimle ben applenin payına ortak olabilirim. (:
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drgfrt 8 yıl
Biz iPhone'un anten sorununu kabullenmiyo diiliz; olabilir... Adamlar yıllarca en mükemmel için uğraşıyolar ama heralde sorun olcak... Ne demişler: "Hatasız kul olmaz." Şimdi sen gidip de içinde her şeyi barındıran, 0,001 mm.'lik kalınlığı olan, götüne soksan bile full çeken bi' telefon isteyemezsin... Hem Apple şirketi de açıkladı: Onlar iPhone'a telefon gözüyle bakmıyolar; taşınabilir cep bilgisayarı olarak bakıyolar...
Ne diosunuz: Anteni çekmiyo... Peki siz hiç iPhone'un 20$'lık müthiş bi navigasyonu olduunu, oyunlarının psp'den bile daha çok alındığını, en iyi dizaynlı telefon ödülünü aldığını, 5 megapixel kamerası ve flaş özelliği ile Nokia'nın "flaşsız" telefonlarını geçtiğini farkettiniz mi? tabii ki hayır... İşiniz gücünüz elizde olan telefonu yüceltmeye çalışmak, iPhone düzeylerine çıkarmak...
Ben Apple'da çalışmıyo olabilirim, hatta iPhone 4 alalı 1 ay bile olmadı: daha önce nokia ve blackberry kullandım ve şunu söyleyebilirim ki: Apple bu işte artık ustalaşmış, diyecek sözüm yok...
Şimdi çıkın da bu yorumuma bi laf söyleyin ha "iPhone çekmiyo fanatikleri"...
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HHsungur 8 yıl

drgfrt

Biz iPhone'un anten sorununu kabullenmiyo diiliz; olabilir... Adamlar yıllarca en mükemmel için uğraşıyolar ama heralde sorun olcak... Ne demişler: "Hatasız kul olmaz." Şimdi sen gidip de içinde her şeyi barındıran, 0,001 mm.'lik kalınlığı olan, götüne soksan bile full çeken bi' telefon isteyemezsin... Hem Apple şirketi de açıkladı: Onlar iPhone'a telefon gözüyle bakmıyolar; taşınabilir cep bilgisayarı olarak bakıyolar...

Ne diosunuz: Anteni çekmiyo... Peki siz hiç iPhone'un 20$'lık müthiş bi navigasyonu olduunu, oyunlarının psp'den bile daha çok alındığını, en iyi dizaynlı telefon ödülünü aldığını, 5 megapixel kamerası ve flaş özelliği ile Nokia'nın "flaşsız" telefonlarını geçtiğini farkettiniz mi? tabii ki hayır... İşiniz gücünüz elizde olan telefonu yüceltmeye çalışmak, iPhone düzeylerine çıkarmak...

Ben Apple'da çalışmıyo olabilirim, hatta iPhone 4 alalı 1 ay bile olmadı: daha önce nokia ve blackberry kullandım ve şunu söyleyebilirim ki: Apple bu işte artık ustalaşmış, diyecek sözüm yok...


Şimdi çıkın da bu yorumuma bi laf söyleyin ha "iPhone çekmiyo fanatikleri"...


Abi çok çok haklısın gelen geçen laf atıyor yol geçen hanına dönmüştü artık bu konu.
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DH Misafiri 8 yıl
Kedi uzanamadığı ciğere pis dermiş işte o kadar ....
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HHsungur 8 yıl

DH Misafiri
Kedi uzanamadığı ciğere pis dermiş işte o kadar ....

Hayırdır da size noluyor???
Git önce üye olma zahmetinde bulun, araştır. Ondan sonra gel yorum yap burda.
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8 yıl
cep telefonunu asansörde çekmemesi normal olabilir ama bizim burda 100m de bir baz olduğu için asansörde olsa çekiyor. Sadece i4 te çekmiyor dedim yani asansör kısmıyla ilgisi yok sinyalin zayıf olduğu yeri bulmak için bir alan. Yoksa açık alanda antensiz telefonda çekebilir.
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HHsungur 8 yıl
Precious89
cep telefonunu asansörde çekmemesi normal olabilir ama bizim burda 100m de bir baz olduğu için asansörde olsa çekiyor. Sadece i4 te çekmiyor dedim yani asansör kısmıyla ilgisi yok sinyalin zayıf olduğu yeri bulmak için bir alan. Yoksa açık alanda antensiz telefonda çekebilir.

İPhone'n ilk üretimse olabilir. Çünki bu kadar da çok hissedilebilecek düzeyde değil (En azından bu kadar olduğunu sanmıyorum)
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8 yıl
algılama sorunumu var ? 2 telefonda da vodafone vardı, biri çekiyordu diyorum. Ayrıca üzerinde baz istasyonu varsa zaten baz istasyonları bulunduğu binaya direk sinyal göndermez, karşı tarafa doğru gönderir.
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HHsungur 8 yıl
Precious89
algılama sorunumu var ? 2 telefonda da vodafone vardı, biri çekiyordu diyorum. Ayrıca üzerinde baz istasyonu varsa zaten baz istasyonları bulunduğu binaya direk sinyal göndermez, karşı tarafa doğru gönderir.

Senin dediğin gibi binaya direkt iletmeseydi zemin katta çekim gücü çok düşük olurdu. Bu arada söyleyim asansörlerin içine baz, radyo istasyonu gibi yerlerden gelen radyasyonların giremediği bilimseldir. (Buna mağazaların alt katları dahil)


Ben iPhone 4 lerin anten sorununun olmadığını söylemiyorum. Bunun iPhoneyi daha ömründe görmemişlerin (Diğer markaların fanatikliğini yapanların) aşırı şekilde abartmalarına kızıyorum.
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8 yıl
kirletmeye gerek yok siz aynı anda kaç i4 gördünüz ? Anten sorunu gerçekten var ben asansörde denedim 2 telefona da vod. Hat taktım i4 çekmiyordu diğeri 5 te 3 çekiyordu. Anten sorunu gidermediler yaptıkları tek şey yüzde 5 çekerken 1 çubuk yerine 3 çubuk göstermesini sağladılar ama bu görsel kandırmacadan başka birşey değil :D

zaten yazılımla donanımsal bir sorunun düzelemeyeceğini bilmek fazla zeka gerektirmez.
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HHsungur 8 yıl

Precious89
kirletmeye gerek yok siz aynı anda kaç i4 gördünüz ? Anten sorunu gerçekten var ben asansörde denedim 2 telefona da vod. Hat taktım i4 çekmiyordu diğeri 5 te 3 çekiyordu. Anten sorunu gidermediler yaptıkları tek şey yüzde 5 çekerken 1 çubuk yerine 3 çubuk göstermesini sağladılar ama bu görsel kandırmacadan başka birşey değil :D

zaten yazılımla donanımsal bir sorunun düzelemeyeceğini bilmek fazla zeka gerektirmez.

Asansördeyken 3310 bile çekmez. apartman 9 katlı. Çatıda baz istasyonu var. biz 8. katta oturuyoruz. Nedense denediğim hiçbir telefon çekmiyor (Samsung,Nokia,LG,Sony Ericson, iphone 3g,3gs ve 4)
Bir önceki yorumda da dediğim gibi ARAŞTIRMADAN YORUM YAPMAYIN!!! (Biraz araştırsan neden çekmiyor anlarsın)
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jankom 8 yıl
arkadaşlar ben de bir nokia kullanıcısıyım, iphone 4 te anten problemi olduğu belli ama kullanıcı için pek de problem teşkil etmediğini anladım, neyse biraz önce bir haber okudum onu paylaşmak için yazıyorum, özellikle nokia kullanıcılarının okumalarını tavsiye ediyorum :( internethaber.com/...
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erci501 8 yıl
herkes kendi telefonunu kral sanıyor. her ürünün eksileri artıları olur. bu kadar da karşılaştırma yapılmaz ki. i-phone sahibi olmak insanı zengin etmiyor. nokia da fakir telefonu deil. hepimiz teknoloji hastası olan insanlarız. hasta olmasak bu tür sitelerde ne işimiz var.
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