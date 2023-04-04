NASA, Ay’a gidecek astronotları belirledi

Ay'a gidecek astronotlar belli oldu
Bu arada Hammock Koch, bir kadın astronotun uzayda en uzun süre kalmasıyla biliniyor. Öte yandan görev komutanı Wiseman, aynı zamanda F-35 Lightning II programında test pilotu olan bir donanma pilotu. Glover ise 2021'deki ilk operasyonel Crew Dragon görevine katmıştı. Mürettebatın diğer üyesi Hansen bir savaş pilotu ve şu anki dört Kanadalı astronottan biri.
Artemis II görevi sırasında Ay’a iniş olmayacak. Astronotlar Ay’ın etrafında turlayarak ekipmanları ve sistemleri test edecek. Ancak bu görev başarılı olması halinde önemli bir rekoru da kıracak. Zira, astronotlar sadece Ay’ın etrafına değil Ay’ın ötesine de gidecek. Bu mesafe, herhangi bir insanın Dünya’dan en uzağa gidişi olacak.
Artemis 3 gecikebilir
Artemis 3 görevinde ise Ay’a iniş gerçekleştirilecek. Bu görevin 2025 yılında yapılması planlanıyor. Ancak NASA, görevlerinin programını her şeyin yolunda gittiğini varsaydığı bir senaryoya göre belirliyor. İnsanlı bir uzay görevinde aksaklıkların olma ihtimali yüksektir ve dolayısıyla 2025 iyimser görünüyor. Artemis 3 görevinin bir diğer önemli ayağı SpaceX’in Starship roketi. Bu roket astronotlardan önce Ay’a kendi başına inecek ve onları geri getirecek. Ancak Starship henüz bir test uçuşu dahi gerçekleştirmedi. Bununla birlikte NASA, son aylarda Artemis için yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Mart ayında, Axiom Space tarafından yapılan Artemis 3 inişi için yeni nesil uzay giysileri tanıtılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı