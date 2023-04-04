NASA, Ay’a gidecek astronotları belirledi

Tam Boyutta Gör NASA, Artemis 2 (Artemis II) görevi sırasında Ay'ın yörüngesinde dolaşacak astronotları nihayet belirledi. Görev komutanı Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Hammock Koch ABD için uzaya yelken açacak. Onlara Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen da eşlik edecek. Mürettebatın, Ay'ı turlayıp Pasifik Okyanusu'na inene kadar Orion kapsülünde 21 gün kadar kalması bekleniyor.

Ay'a gidecek astronotlar belli oldu

Tam Boyutta Gör NASA’nın Artemis 2 görevi mürettebatsız bir test görevi olan Artemis I üzerine inşa edilecek. Her şey planlandığı gibi giderse, Artemis II Kasım 2024'te kalkış yapacak. Orion uzay aracına bağlanmış mürettebat üyeleri, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden NASA tarafından geliştirilen Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketiyle birlikte fırlatılacak.

Bu arada Hammock Koch, bir kadın astronotun uzayda en uzun süre kalmasıyla biliniyor. Öte yandan görev komutanı Wiseman, aynı zamanda F-35 Lightning II programında test pilotu olan bir donanma pilotu. Glover ise 2021'deki ilk operasyonel Crew Dragon görevine katmıştı. Mürettebatın diğer üyesi Hansen bir savaş pilotu ve şu anki dört Kanadalı astronottan biri.

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Artemis II görevi sırasında Ay’a iniş olmayacak. Astronotlar Ay’ın etrafında turlayarak ekipmanları ve sistemleri test edecek. Ancak bu görev başarılı olması halinde önemli bir rekoru da kıracak. Zira, astronotlar sadece Ay’ın etrafına değil Ay’ın ötesine de gidecek. Bu mesafe, herhangi bir insanın Dünya’dan en uzağa gidişi olacak.

Artemis 3 gecikebilir

Artemis 3 görevinde ise Ay’a iniş gerçekleştirilecek. Bu görevin 2025 yılında yapılması planlanıyor. Ancak NASA, görevlerinin programını her şeyin yolunda gittiğini varsaydığı bir senaryoya göre belirliyor. İnsanlı bir uzay görevinde aksaklıkların olma ihtimali yüksektir ve dolayısıyla 2025 iyimser görünüyor. Artemis 3 görevinin bir diğer önemli ayağı SpaceX’in Starship roketi. Bu roket astronotlardan önce Ay’a kendi başına inecek ve onları geri getirecek. Ancak Starship henüz bir test uçuşu dahi gerçekleştirmedi. Bununla birlikte NASA, son aylarda Artemis için yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Mart ayında, Axiom Space tarafından yapılan Artemis 3 inişi için yeni nesil uzay giysileri tanıtılmıştı.

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