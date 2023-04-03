Bilim insanları benzeri görülmemiş bir Mars haritası oluşturdu

Büyüleyici ayrıntılar içeren Mars haritası oluşturuldu
Yeni Mars haritası, Hope olarak da bilinen Emirates Mars Mission (EMM) Mars görevini ve bir Mars yılı (Dünya'da iki yıl) boyunca çekilen 3.000'den fazla bireysel Mars gözlemini temel alıyor. EMM'nin yerleşik görüntüleme sistemi Emirates Exploration Imager'dan (EXI) alınan bu veriler, daha sonrasında araştırmacılar tarafından işlenerek harita oluşturmak için kullanıldı.
Paylaşılan Harita, Kızıl Gezegen'in tüm detaylarını tek bir görüntüde bir araya getiriyor diyebiliriz. Bunlar arasında, Mars yüzeyinde dolaşan eski nehir sistemlerinin kalıntıları, mikrobiyal yaşam izleri içerebilecek kurumuş göller, yaklaşık 3,5 milyar yıl önce su içeren vadiler ve gezegenin kutup buzulları yer alıyor.
Ayrıca devasa haritaya baktığımızda Gezegen üzerindeki krater izleri de rahat bir şekilde görülebiliyor. Bu, gezegendeki dağılımın incelemesine ve bu çarpışmaların tarihine ışık tutabilir. Ek olarak yeni çalışmanın, erken asteroitlerin Mars'ın nihai sonucuna olan etkisine, yani Mars'ın evrimine dair devam eden araştırmalara da katkı sağlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı