Tam Boyutta Gör New York Abu Dabi Üniversitesi ve BAE Uzay Ajansı tarafından Kızıl Gezegen'i inanılmaz ayrıntılarla gösteren yeni bir Mars haritası oluşturuldu. Binlerce Mars gözlemini temel alan harita, gezegenin jeolojik özelliklerine benzeri görülmemiş bir bakış sunuyor.

Büyüleyici ayrıntılar içeren Mars haritası oluşturuldu

Yeni Mars haritası, Hope olarak da bilinen Emirates Mars Mission (EMM) Mars görevini ve bir Mars yılı (Dünya'da iki yıl) boyunca çekilen 3.000'den fazla bireysel Mars gözlemini temel alıyor. EMM'nin yerleşik görüntüleme sistemi Emirates Exploration Imager'dan (EXI) alınan bu veriler, daha sonrasında araştırmacılar tarafından işlenerek harita oluşturmak için kullanıldı.

Paylaşılan Harita, Kızıl Gezegen'in tüm detaylarını tek bir görüntüde bir araya getiriyor diyebiliriz. Bunlar arasında, Mars yüzeyinde dolaşan eski nehir sistemlerinin kalıntıları, mikrobiyal yaşam izleri içerebilecek kurumuş göller, yaklaşık 3,5 milyar yıl önce su içeren vadiler ve gezegenin kutup buzulları yer alıyor.

Tam Boyutta Gör BAE'nin yeni Mars haritası, gezegen bilimcilerinin Mars'ın iklimi ve milyarlarca yıllık varoluşu boyunca nasıl değiştiği hakkında bilgi edilenmelerini sağlayacak. Kısaca Mars'taki hava sistemleri ve mevsimsel değişiklikleri daha iyi anlamak için kullanılacak diyebiliriz. Bu bağlamda insanlı Mars görevlerine de katkıda bulunmuş olacak.

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Ayrıca devasa haritaya baktığımızda Gezegen üzerindeki krater izleri de rahat bir şekilde görülebiliyor. Bu, gezegendeki dağılımın incelemesine ve bu çarpışmaların tarihine ışık tutabilir. Ek olarak yeni çalışmanın, erken asteroitlerin Mars'ın nihai sonucuna olan etkisine, yani Mars'ın evrimine dair devam eden araştırmalara da katkı sağlaması bekleniyor.

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Bilim insanları benzeri görülmemiş bir Mars haritası oluşturdu