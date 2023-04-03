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    Bilim insanları benzeri görülmemiş bir Mars haritası oluşturdu

    Bilim insanları tarafından benzeri görülmemiş ayrıntılar içeren Mars haritası oluşturuldu. Harita, yörüngenin bakış açısından gezegenin jeolojik özelliklerini gösteriyor.
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    Bilim insanları benzeri görülmemiş bir Mars haritası oluşturdu Tam Boyutta Gör
    New York Abu Dabi Üniversitesi ve BAE Uzay Ajansı tarafından Kızıl Gezegen'i inanılmaz ayrıntılarla gösteren yeni bir Mars haritası oluşturuldu. Binlerce Mars gözlemini temel alan harita, gezegenin jeolojik özelliklerine benzeri görülmemiş bir bakış sunuyor.

    Büyüleyici ayrıntılar içeren Mars haritası oluşturuldu

    Yeni Mars haritası, Hope olarak da bilinen Emirates Mars Mission (EMM) Mars görevini ve bir Mars yılı (Dünya'da iki yıl) boyunca çekilen 3.000'den fazla bireysel Mars gözlemini temel alıyor. EMM'nin yerleşik görüntüleme sistemi Emirates Exploration Imager'dan (EXI) alınan bu veriler, daha sonrasında araştırmacılar tarafından işlenerek harita oluşturmak için kullanıldı. 

    Paylaşılan Harita, Kızıl Gezegen'in tüm detaylarını tek bir görüntüde bir araya getiriyor diyebiliriz. Bunlar arasında, Mars yüzeyinde dolaşan eski nehir sistemlerinin kalıntıları, mikrobiyal yaşam izleri içerebilecek kurumuş göller, yaklaşık 3,5 milyar yıl önce su içeren vadiler ve gezegenin kutup buzulları yer alıyor.

    Bilim insanları benzeri görülmemiş bir Mars haritası oluşturdu Tam Boyutta Gör
    BAE'nin yeni Mars haritası, gezegen bilimcilerinin Mars'ın iklimi ve milyarlarca yıllık varoluşu boyunca nasıl değiştiği hakkında bilgi edilenmelerini sağlayacak. Kısaca Mars'taki hava sistemleri ve mevsimsel değişiklikleri daha iyi anlamak için kullanılacak diyebiliriz. Bu bağlamda insanlı Mars görevlerine de katkıda bulunmuş olacak.

    Ayrıca devasa haritaya baktığımızda Gezegen üzerindeki krater izleri de rahat bir şekilde görülebiliyor. Bu, gezegendeki dağılımın incelemesine ve bu çarpışmaların tarihine ışık tutabilir. Ek olarak yeni çalışmanın, erken asteroitlerin Mars'ın nihai sonucuna olan etkisine, yani Mars'ın evrimine dair devam eden araştırmalara da katkı sağlaması bekleniyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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