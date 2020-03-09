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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşte Çin'in en uzun menzilli elektrikli otomobili

    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), ülkede üretilen en uzun menzilli elektrikli otomobilin ismini açıkladı. Söz konusu model, NEDC sistemine göre 706 kilometre sürüş menziline sahip
    1 hf.
    6,1b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İşte Çin'in en uzun menzilli elektrikli otomobili
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    Çinli üreticilerin elektrikli araç teknolojilerine olan ilgisi aşikar. Son yıllarda ortaya çıkan pek çok yeni girişimin elektrikli otomobil modellerini tanıtmasına şahit oluyoruz. Peki Çin’de üretilen en uzun menzilli elektrikli araç hangisi?

    Yapılan açıklamaya göre, Çin’in en uzun menzilli elektrikli otomobili Xpeng P7 isimli bir sedan. Bu durum, Çin hükümetinin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından da doğrulanmış durumda. Şirketin “akıllı spor sedan” olarak tanımladığı aracın dolu batarya ile 706 kilometre yol kat edebildiği belirtiliyor. Tabii Çin’in bu konudaki ölçümlerde hala NEDC sistemini kullandığını da belirtelim.

    Yukarıda bahsi geçen menzil değeri, Xpeng P7’nin arkadan itişli (RWD) versiyonuna ait. Araçtaki elektrik motoru 196 kW (262 beygir) maksimum güç ve 390 Nm azami tork üretiyor. Çinli üreticinin açıklamasına göre P7 spor sedanın enerji tüketimi de 12.5 kWh/100 km şeklinde ölçülüyor.

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    Xpeng P7’de, elektrikli otomobil sektöründe kullanımı oldukça yaygın olan prizmatik tip bataryanın son nesli kullanılıyor. Söz konusu bataryanın toplam kapasitesi 80.87 kWh, enerji yoğunluğu ise 170 Wh/kg şeklinde ölçülüyor. P7’nin elektrik motoru, şanzımanı ve kontrol sistemi bir bütün olarak tasarlanmış. Xpeng, bu sistemi parçaların ayrı olduğu daha geleneksel platformlara tercih etme nedenlerini “daha yüksek verimlilik” olarak açıklıyor.

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    Bu noktada merak edilen konulardan biri Tesla Model 3’ün Çin’deki resmi menzil değeri olacaktır. MIIT tarafından yapılan değerlendirmeye göre Model 3’ün menzili 668 kilometre. Yani P7’den yüzde 5 civarında daha düşük. Model 3’te 75 kWh’lık batarya kullanılıyor. Bu da P7’deki bataryanın rakibinden yüzde 7 civarında daha büyük olduğu anlamına geliyor.

    Xpeng, spor sedanın tasarımında defalarca oynayarak hava sürtünme katsayısını 0.236’ya çekmeyi başarmış. Otomobillerin verimliliği için oldukça önem taşıyan bu değer, söz konusu elektrikli araçlar olduğunda daha da önem kazanıyor. Yapılan açıklamaya göre, hava sürtünme katsayısındaki her 0.01’lik düşüş NEDC’ye göre menzile 8 kilometre civarında katkı sağlıyor.

    Xpeng P7’nin müşteri teslimatları bu yılın ikinci çeyreğinde başlayacak. Aracın satış fiyatı 38 bin dolar civarından başlıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (ca ne) 1 hf. en beğenilen
    706 km iyi, günlük koşullarda düşsün düşsün 500 km'ye düşsün ,
    bu menzillerle elektrikli araç alınır.
    Yanıtla +11
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf.
    Bu tarz araçların yaygınlaşıp 2-3 yıl kullanıldıktan sonra görmek lazım.
    Ama gelecek elektrikte içten yanmalı motorların bakım gerektiren bi dünya parçası yerine bu makineler alınır. Yaygın bi sarj ağı kurulduktan sonra 500km menzil yeterli.
    Bu tarz araçların yaygınlaşıp 2-3 yıl kullanıldıktan sonra görmek lazım. Ama gelecek elektrikte içten yanmalı motorların bakım gerektiren bi dünya parçası ye...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elektrikliarabasever 5 gün
    Valla bunların G3 modeli var 23k dolar mi ne keşke getirseler Çin malı arabalar zamanında tutmamisti fakat Duster in 110k TL olduğu pazarda 13k dolara ürettikleri devasa SUV'leri getirirlerse bence tutma şansı var
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    fakasupi (Harun Balaban) 1 hf.
    Vaybeee...Biz de böyle uzaktan kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz arkadaş. Ne alacak para var ne de park edecek yer var...
    Yanıtla +3
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    MaDMaxiBo 1 hf.
    Çin olunca o batarya iki yıl sonra ölür biter diye de düşünmüyor değil insan haliyle.

    Batarya on yıl garantili olmalı en azından hibrit ve elektrikli araçlarda.
    Yanıtla +1
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf.
    Bu tarz araçların yaygınlaşıp 2-3 yıl kullanıldıktan sonra görmek lazım.
    Ama gelecek elektrikte içten yanmalı motorların bakım gerektiren bi dünya parçası yerine bu makineler alınır. Yaygın bi sarj ağı kurulduktan sonra 500km menzil yeterli.
    Yanıtla +5
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Direkt kilometreye göre bataryayı tahmin etmek yanlış zira her km için kaç kW/saat harcadığıda önemli.

    15 kW/saat tüketen Tesla Model 3 ile 22.9 kW/saat tükenten Jaguar I-Pace'in pilleri aynı bile olsa biri diğerinden %50 fazla enerji tükettiği için illa ki aynı batarya ile birisi çok daha fazla km yapacaktır.

    https://ev-database.org/
    Yanıtla +2
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    oly1786 (ca ne) 1 hf. en beğenilen
    706 km iyi, günlük koşullarda düşsün düşsün 500 km'ye düşsün ,
    bu menzillerle elektrikli araç alınır.
    Yanıtla +11
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