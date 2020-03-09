İşte Çin'in en uzun menzilli elektrikli otomobili

Tam Boyutta Gör

Çinli üreticilerin elektrikli araç teknolojilerine olan ilgisi aşikar. Son yıllarda ortaya çıkan pek çok yeni girişimin elektrikli otomobil modellerini tanıtmasına şahit oluyoruz. Peki Çin’de üretilen en uzun menzilli elektrikli araç hangisi?

Yapılan açıklamaya göre, Çin’in en uzun menzilli elektrikli otomobili Xpeng P7 isimli bir sedan. Bu durum, Çin hükümetinin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından da doğrulanmış durumda. Şirketin “akıllı spor sedan” olarak tanımladığı aracın dolu batarya ile 706 kilometre yol kat edebildiği belirtiliyor. Tabii Çin’in bu konudaki ölçümlerde hala NEDC sistemini kullandığını da belirtelim.

Yukarıda bahsi geçen menzil değeri, Xpeng P7’nin arkadan itişli (RWD) versiyonuna ait. Araçtaki elektrik motoru 196 kW (262 beygir) maksimum güç ve 390 Nm azami tork üretiyor. Çinli üreticinin açıklamasına göre P7 spor sedanın enerji tüketimi de 12.5 kWh/100 km şeklinde ölçülüyor.

İlginizi Çekebilir

Tesla'nın Çin'deki ilk fabrikası Gigafactory 3'ten yeni görüntüler geldi

Xpeng P7’de, elektrikli otomobil sektöründe kullanımı oldukça yaygın olan prizmatik tip bataryanın son nesli kullanılıyor. Söz konusu bataryanın toplam kapasitesi 80.87 kWh, enerji yoğunluğu ise 170 Wh/kg şeklinde ölçülüyor. P7’nin elektrik motoru, şanzımanı ve kontrol sistemi bir bütün olarak tasarlanmış. Xpeng, bu sistemi parçaların ayrı olduğu daha geleneksel platformlara tercih etme nedenlerini “daha yüksek verimlilik” olarak açıklıyor.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu"

Bu noktada merak edilen konulardan biri Tesla Model 3’ün Çin’deki resmi menzil değeri olacaktır. MIIT tarafından yapılan değerlendirmeye göre Model 3’ün menzili 668 kilometre. Yani P7’den yüzde 5 civarında daha düşük. Model 3’te 75 kWh’lık batarya kullanılıyor. Bu da P7’deki bataryanın rakibinden yüzde 7 civarında daha büyük olduğu anlamına geliyor.

Xpeng, spor sedanın tasarımında defalarca oynayarak hava sürtünme katsayısını 0.236’ya çekmeyi başarmış. Otomobillerin verimliliği için oldukça önem taşıyan bu değer, söz konusu elektrikli araçlar olduğunda daha da önem kazanıyor. Yapılan açıklamaya göre, hava sürtünme katsayısındaki her 0.01’lik düşüş NEDC’ye göre menzile 8 kilometre civarında katkı sağlıyor.

Xpeng P7’nin müşteri teslimatları bu yılın ikinci çeyreğinde başlayacak. Aracın satış fiyatı 38 bin dolar civarından başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.