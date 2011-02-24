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İşte dünyanın en ince Android telefonu; NEC Medias N-04C

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,4b
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16
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarındaki üreticilerin rekabet içerisinde olduğu alanlardan birisi de tasarım. Yazılım ve donanım anlamında benzer platformlara sahip modeller içerisinde kendi çözümünü ön plana çıkarmak isteyen üreticiler, tasarım anlamında farklılaşmanın yollarını arıyorlar. İşte bu noktada bir süredir "incelik" yarışının baş gösterdiğini görüyoruz. Sony Ericsson'un Xperia ARC modeliyle alevlenen üst seviye "ince" telefon rekabetine, Samsung yeni bir boyut kazandırmış ve Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Galaxy S II modeliyle, kendi sınıfındaki en ince Android telefonu duyurmuştu. Ancak Galaxy S II'nin rüzgarı dinmeden, uzaklardan bir üretici dünyanın en ince Android telefonunu lanse etti.

İşte dünyanın en ince Android telefonu; NEC Medias N-04C
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Japon elektronik üreticisi NEC, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz  MEDIAS N-04C model isimli yeni telefonunu, ülkenin en büyük telefon operatörü NTT DoCoMo ile birlikte duyurdu. Şık tasarımıyla dikkat çeken telefon, sadece 0.3-inç yani 7.7mm olan kalınlığı ile en ince Android telefonu olmayı başarıyor. 127x62x7.7mm boyutlarında ve 105 gram ağırlığındaki telefon, ince kasa tasarımının içerisinde çok sayıda donanım özelliğini barındırıyor. 800MHz hızında işlemciden güç alan telefon, 4-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Üstelik Gorilla Glass formunda olan ekran, çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık sergiliyor.

İşte dünyanın en ince Android telefonu; NEC Medias N-04C
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İşte dünyanın en ince Android telefonu; NEC Medias N-04C
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NEC Medias N-04C standart olarak Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. Bu sayede Flash 10.1 desteği sunan telefonun, Temmuz ayına doğru Android 2.3 güncellemesi alacağı belirtiliyor. 5.1 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile gelen telefonda, 802.11n WiFi, GPS ve Uzakdoğu pazarı için hazırlanan diğer pek çok telefonda olduğu gibi 1 Seg TV alıcısına da yer veriliyor. 32GB'a kadar microSDHC bellek kartı desteği sunan akıllı telefonla ilgili olarak yapılan ilk denemelerde, performansın dikkat çekici olduğu ve herşeyin akıcı bir şekilde çalıştığı bildirildi. Japonya'da satışa sunulan NEC MEDIAS N-04C'nin diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise açıklanmadı.

Nec Medias N-04C - Docomo Press Conference from SpacePigTV on Vimeo.


http://en.akihabaranews.com/85832/phones/hands-on-docomo-introduces-the-world-thinnest-android-phone-with-the-medias-n-04c?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hands-on-docomo-introduces-the-world-thinnest-android-phone-with-the-medias-n-04c Yorum Yaz
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NS_85 8 yıl
1 - 1.3 mm kalın olsun ama Arc olsun cebimdeki daha iyi :)
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Python 8 yıl
o işlemci olmuşmu şimdi bari 1 ghz olsaymış
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northernlights 8 yıl
Tasarımı pek güzel olmamış bence.
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yunuss.10 8 yıl
Japon'lar bu işi biliyo ya :)
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Reddemon35 8 yıl
Arkadaşlar NEC firmasına laf söylemeden önce düşünün derim çok kaliteli ve dayanıklı ürünler üretiyorlar. Donanım kısmında bir sorun olacağını düşünmüyorum ama Android güncellemelerine bakmak lazım. Bence akıllı telefon pazarında özellikle Android kısmında firmaların yeni sürüme eski modellerini uyarlama hızları alınabilirliği etkileyen bir faktör haline gelecek. Yoksa aldığımız cihaz bir yıl içinde demode olmaktan başka bi işe yaramayacak. Pil konusunuda kafanıza takmayın derim oynayınca her gün şarj etmek gerekiyor nasısa.
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Batuist 8 yıl
pil süresi hakkında bir bilgi yok.. 2 mm kalın olsun daha uzun pil sütesi sunsun.. 2mm'nin bana zararı olmayacağı gibi başkasına da zararı olacağını zannetmiyorum...
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WinteR 8 yıl
X10'a benziyor. Bu arada katlanabilme olsa çok iyi olacak bu büyükteki cihazlarda.
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spaydix 8 yıl
telefon çok güzel keşke özellikleri daha iyi olsaydı
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xxxx1 8 yıl
bakmaya bile gerek yok bunlar Tr de ancak haberleri cıkar,Nec kaliteli bir isim şüphesiz sadece ürünleri bu coğrafyaya uğramaz...
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damn2u 8 yıl
NEC çok kaliteli bir markadır 90'lı yılların sonunda ufacık bir telefonunu kullanmış çok memnun kalmıştım, aynı dönemdeki telefonlar polis telsizleriyle boy ölçüşüyordu zaten. Japonlardan kötü bir şey beklemek bizim kendimizi abartmamızdan başka bir şey olmaz, bir tek cihazımız yokken ona buna laf atıp duruyoruz, bir adım atsak neyse, acaip nankör bir millet olduk.
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nt69 8 yıl
İlk cep telefonum NEC firmasının 2000 modeliydi. Ama çok hor kullanmaktan dolayı 3. yılın sonunda değiştirdim. Daha sonraki yıllarda (2001 sonrasında) ne yazıkki Nec firmasının cep telefonlarının ülkede satılmamaya başladığını öğrendim. NEC MEDIAS N-04C modeli ülkemize gelirmi bilmem ama, NEC'e ait herhamgi bir model telefonu bulsam tabiri yerindeyse gözüm kapalı alırım.
İlk kullandığım telefonun üzerinde NEC yerine nokia yazsaydı, en az 3 katı fiyata satılırdı. Çünki kullandığım telefonu diğer firmanın emsal modelleri ile kıyaslama fırsatım olmuştu.
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Cremiesto 8 yıl
telefon ufacık kadının kafası kocaman...
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