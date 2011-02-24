İşte dünyanın en ince Android telefonu; NEC Medias N-04C

Akıllı telefon pazarındaki üreticilerin rekabet içerisinde olduğu alanlardan birisi de tasarım. Yazılım ve donanım anlamında benzer platformlara sahip modeller içerisinde kendi çözümünü ön plana çıkarmak isteyen üreticiler, tasarım anlamında farklılaşmanın yollarını arıyorlar. İşte bu noktada bir süredir "incelik" yarışının baş gösterdiğini görüyoruz. Sony Ericsson'un Xperia ARC modeliyle alevlenen üst seviye "ince" telefon rekabetine, Samsung yeni bir boyut kazandırmış ve Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Galaxy S II modeliyle, kendi sınıfındaki en ince Android telefonu duyurmuştu. Ancak Galaxy S II'nin rüzgarı dinmeden, uzaklardan bir üretici dünyanın en ince Android telefonunu lanse etti.

Japon elektronik üreticisi NEC, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz MEDIAS N-04C model isimli yeni telefonunu, ülkenin en büyük telefon operatörü NTT DoCoMo ile birlikte duyurdu. Şık tasarımıyla dikkat çeken telefon, sadece 0.3-inç yani 7.7mm olan kalınlığı ile en ince Android telefonu olmayı başarıyor. 127x62x7.7mm boyutlarında ve 105 gram ağırlığındaki telefon, ince kasa tasarımının içerisinde çok sayıda donanım özelliğini barındırıyor. 800MHz hızında işlemciden güç alan telefon, 4-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Üstelik Gorilla Glass formunda olan ekran, çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık sergiliyor.

NEC Medias N-04C standart olarak Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. Bu sayede Flash 10.1 desteği sunan telefonun, Temmuz ayına doğru Android 2.3 güncellemesi alacağı belirtiliyor. 5.1 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile gelen telefonda, 802.11n WiFi, GPS ve Uzakdoğu pazarı için hazırlanan diğer pek çok telefonda olduğu gibi 1 Seg TV alıcısına da yer veriliyor. 32GB'a kadar microSDHC bellek kartı desteği sunan akıllı telefonla ilgili olarak yapılan ilk denemelerde, performansın dikkat çekici olduğu ve herşeyin akıcı bir şekilde çalıştığı bildirildi. Japonya'da satışa sunulan NEC MEDIAS N-04C'nin diğer pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise açıklanmadı.

Nec Medias N-04C - Docomo Press Conference from SpacePigTV on Vimeo.

http://en.akihabaranews.com/85832/phones/hands-on-docomo-introduces-the-world-thinnest-android-phone-with-the-medias-n-04c?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hands-on-docomo-introduces-the-world-thinnest-android-phone-with-the-medias-n-04c