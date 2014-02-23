İşte dünyanın en ucuz akıllı telefonu: Mozilla'dan 25 dolara Firefox OS'lu akıllı telefon





Firefox internet tarayıcısı ile tanınan Mozilla, çok uzun süredir akıllı telefonlara yönelik yeni nesil Firefox mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. HTML5 teknolojisi üzerine kurulu olan ve düşük donanımlı telefonlarda bile ideal kullanıcı deneyimini sağlayacak şekilde geliştirildiği sık sık dile getirilen Firefox OS mobil işletim sistemi için bugün çok önemli bir duyuruya imza atıldı.

Mobil Dünya Kongresi'ne eş zamanlı olarak açıklamalarda bulunan Mozilla, 25$ etiket fiyatı ile dünyanın en ucuz akıllı telefonunu hazırladığını duyurdu. Günümüzde 100 dolar altı fiyat kategorisinde akıllı telefon bulmak neredeyse imkansız iken, Nokia geçtiğimiz yıl 15 dolara standart bir telefon lanse etmişken, Mozilla'nın bu girişimi büyük önemi taşıyor.

Açıklamalara göre aslen 25$'lık telefon bir iskelet ve dileyen firmalar bu iskelet üzerine kendi markasını konumlandırarak sunabilecek gibi görünüyor. 2.6-inç ile 3.5-inç arası ekran boyutuna sahip olacak telefonda, ekran çözünürlüğü ise 320 x 480 piksel olarak belirlenmiş.

Yeni telefon için Mozilla'nın işlemci tercihi ise fabrikasız SoC tasarımcılarından Spreadtrum firması olmuş. Bu firmanın 1GHz saat hızında çalışan ARM Cortex-A5 tasarımlı SC6821 ve SC7710 WCDMA işlemcilerinin kullanıldığı telefon, 1GB LPDDR1 bellek ve 2GB depolama ile gelecek. WiFi, Bluetooth ve FM Radyo özelliklerine sahip olan telefon çoklu ortam uygulamalarından oyunlara kadar pek çok farklı alanda uygulamalara da sahip olacak.

Web ve HTML5 ekosisteminden gücünü alan telefonda ayrıca 2MP çözünürlüğünde arka kamera da unutulmamış. Hali hazırda 4 farklı operatör üzerinden 15 farklı pazarda belli üreticilerin cihazlar ile kullanımda olan Firefox OS, Mozilla'nın bu son girişimi ile hızla yaygınlaşacak gibi görünüyor. Özellikle 25 dolarlık fiyatını dikkate aldığımızda başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde Mozilla'nın yeni telefonunun popüler olması kuvvetle muhtemel görünüyor.