Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte dünyanın en ucuz akıllı telefonu: Mozilla'dan 25 dolara Firefox OS'lu akıllı telefon

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,6b
1
274
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İşte dünyanın en ucuz akıllı telefonu: Mozilla'dan 25 dolara Firefox OS'lu akıllı telefon

Firefox internet tarayıcısı ile tanınan Mozilla, çok uzun süredir akıllı telefonlara yönelik yeni nesil Firefox mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. HTML5 teknolojisi üzerine kurulu olan ve düşük donanımlı telefonlarda bile ideal kullanıcı deneyimini sağlayacak şekilde geliştirildiği sık sık dile getirilen Firefox OS mobil işletim sistemi için bugün çok önemli bir duyuruya imza atıldı.
Mobil Dünya Kongresi'ne eş zamanlı olarak açıklamalarda bulunan Mozilla, 25$ etiket fiyatı ile dünyanın en ucuz akıllı telefonunu hazırladığını duyurdu. Günümüzde 100 dolar altı fiyat kategorisinde akıllı telefon bulmak neredeyse imkansız iken, Nokia geçtiğimiz yıl 15 dolara standart bir telefon lanse etmişken, Mozilla'nın bu girişimi büyük önemi taşıyor.
Açıklamalara göre aslen 25$'lık telefon bir iskelet ve dileyen firmalar bu iskelet üzerine kendi markasını konumlandırarak sunabilecek gibi görünüyor. 2.6-inç ile 3.5-inç arası ekran boyutuna sahip olacak telefonda, ekran çözünürlüğü ise 320 x 480 piksel olarak belirlenmiş.
Yeni telefon için Mozilla'nın işlemci tercihi ise fabrikasız SoC tasarımcılarından Spreadtrum firması olmuş. Bu firmanın 1GHz saat hızında çalışan ARM Cortex-A5 tasarımlı SC6821 ve  SC7710 WCDMA işlemcilerinin kullanıldığı telefon, 1GB LPDDR1 bellek ve 2GB depolama ile gelecek. WiFi, Bluetooth ve FM Radyo özelliklerine sahip olan telefon çoklu ortam uygulamalarından oyunlara kadar pek çok farklı alanda uygulamalara da sahip olacak.
Web ve HTML5 ekosisteminden gücünü alan telefonda ayrıca 2MP çözünürlüğünde arka kamera da unutulmamış.  Hali hazırda 4 farklı operatör üzerinden 15 farklı pazarda belli üreticilerin cihazlar ile kullanımda olan Firefox OS, Mozilla'nın bu son girişimi ile hızla yaygınlaşacak gibi görünüyor. Özellikle 25 dolarlık fiyatını dikkate aldığımızda başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde Mozilla'nın yeni telefonunun popüler olması kuvvetle muhtemel görünüyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pink Floyd 5 yıl en beğenilen
Türkiye' de 250$ olur kafa yormamak lazım.
3 Yanıt Yanıtla +329
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
METALLICAforever 5 yıl
kapitalizmin kurallarına ters bi telefon
2 Yanıt Yanıtla +76
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EneRGy. 5 yıl
Kutsal Vergilerimizi unutmamak lazım tabi
3 Yanıt Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
9 Avatar Avatar Avatar
robotica 5 yıl
Telefon 25 dolar: 55 tl
Ayakbastı vergisi: 120 tl
TRT vergisi : 10 tl
Diğer vergiler ve telefoncu karı : en az 100 tl

285 tl, siz şuna en az 300 diyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugur.k 5 yıl
geldi mi telefon türkiyeye?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurb3 5 yıl
Ciddi alır kullanirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
türkiyeye geldimi? nereden alcazz ? çok ekonmk fakir işi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PC_Bros2000 5 yıl
Bunu androidle mi kiyasliyosunuz?Saka mi yapiyosunuz bir uyglamasi bile yok olan bir sistemi androidle mi kiyasliyorsunuz bu telefon ile anca flash oyun oynarsiniz dead trigger filan zor biraz mario anca
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rcknrll 5 yıl PC_Bros2000
25 $lik telefondan note 3 performansi beklemiyor kimse zaten. Ucuz telefonun hedef kitlesine bakarsan anlayabilirsin.
Gereksiz bir yorum olmus bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rcknrll 5 yıl
Amazondan alsan bile ayni fiyata gelir zaten,vergisiyle falan. Malum gumrukten mobil cihazlar cok nadir geciyor.
Tabi 150 tl civarinda gelirse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rcknrll 5 yıl
25 dolarlik cihaz,ulkemizde vergiler dahil 150 tl civarinda satilsa alani cok olur. Ucuz gelirse dusunmeden alurim bir adet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 5 yıl
Benim için telefon,

İnternet + Müzik

Bu ikisini kararlı bir şekilde gerçekleştiriyorsa o telefonu alırım işte.

Umarım Samsung'un java sistemli telefonları gibi değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prisonerofazkaban 5 yıl
ebay vs sitelerden 25 dolara alsak ve imei atsak olur mu ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PC_Bros2000 5 yıl
dağa bir tane bile uygulamasi olmayan bir telefon acaba 3310'un oyunlarını açarmı(bence kasarak oynatir
)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6646 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, HTML5 ve
2 etiket daha firefox os Mozilla
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Facebook'un Whatsapp'ı alması, Nokia Lumia 1320, LG G2 Mini ve bol teknoloji sohbeti... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim