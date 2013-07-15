İşte dünyanın ilk Nvidia Tegra 4 tabanlı akıllı telefonu

Nvidia'nın Tegra 4 sessizliği yakında bozulacak gibi görünüyor. Sene başında dünyanın en güçlü mobil platformu olarak lanse edilen Tegra 4, henüz son kullanıcılar ile buluşabilmiş değil. Hem LTE modeme sahip olmaması hem de üretim tarafındaki verimlilik/maliyet problemleri nedeniyle çıkışı geciken Tegra 4 platformu, birkaç aya kadar çeşitli cihazlar ile rekabette yerini almış olacak. Başta HP ve Toshiba olmak üzere dünya devi bazı firmaların önümüzdeki ay itibariyle Tegra 4 tabanlı tablet bilgisayarlarını pazara sürmesi beklenirken, akıllı telefon pazarındaki ilk hamle de Çin merkezli üretici ZTE'den gelecek.

ZTE'nin Tegra 4 tabanlı bir Android telefon hazırlığında olduğu sır değil. Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında, Geek serisi altında bir modelin çıkacağı konuşuluyordu. Gelen yeni haber ve bilgiler ise bu telefona ait görselleri ortaya çıkartırken çeşitli özellikleri de netleştirmiş oldu. Tam adı Geek U988S olan ve dünyanın ilk Tegra 4 tabanlı akıllı telefon modeli olarak önemli bir yere sahip olan cihaz, Çin'de China Mobile tarafından TD-SCDMA ağ altyapısı üzerinden çalışacak versiyonu ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 1.8GHz hızında çalışan 4+1 çekirdekli Tegra 4 platformuna ek olarak 2GB bellek ile donatılan cihaza, 5-inç büyüklüğünde Full HD ekran eşlik ediyor. Arkada 8MP, önde ise 2MP çözünürlüğünde kameraları bulan cihaz, fotoğrafları itibariyle kalın diyebileceğimiz bir kasaya sahip.

72 çekirdekli GeForce grafik birimi ve tamamı ARM Cortex-A15 tabanlı 4+1 çekirdek dizilimi sayesinde sınıfındaki en yüksek performansı sunduğu iddia edilen Tegra 4 platformunun, Qualcomm'un yüksek frekans seviyesinde görev yapabilen ve Adreno 330 gafik birimi ile performansı çıtasını yükselten Snapdragon 800 çözümüne karşı ne derece rekabetçi olabileceğini bekleyip göreceğiz. Diğer taraftan Tegra 4 tabanlı akıllı telefonların farklı üreticiler tarafından pazara sunulması beklenirken, Nvidia tarafında en büyük yaygınlaşmanın entegre LTE modeme sahip Tegra 4i ile olması bekleniyor.



