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İşte dünyanın ilk Nvidia Tegra 4 tabanlı akıllı telefonu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,5b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte dünyanın ilk Nvidia Tegra 4 tabanlı akıllı telefonu
Nvidia'nın Tegra 4 sessizliği yakında bozulacak gibi görünüyor. Sene başında dünyanın en güçlü mobil platformu olarak lanse edilen Tegra 4, henüz son kullanıcılar ile buluşabilmiş değil. Hem LTE modeme sahip olmaması hem de üretim tarafındaki verimlilik/maliyet problemleri nedeniyle çıkışı geciken Tegra 4 platformu, birkaç aya kadar çeşitli cihazlar ile rekabette yerini almış olacak. Başta HP ve Toshiba olmak üzere dünya devi bazı firmaların önümüzdeki ay itibariyle Tegra 4 tabanlı tablet bilgisayarlarını pazara sürmesi beklenirken, akıllı telefon pazarındaki ilk hamle de Çin merkezli üretici ZTE'den gelecek.
ZTE'nin Tegra 4 tabanlı bir Android telefon hazırlığında olduğu sır değil. Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında, Geek serisi altında bir modelin çıkacağı konuşuluyordu. Gelen yeni haber ve bilgiler ise bu telefona ait görselleri ortaya çıkartırken çeşitli özellikleri de netleştirmiş oldu. Tam adı Geek U988S olan ve dünyanın ilk Tegra 4 tabanlı akıllı telefon modeli olarak önemli bir yere sahip olan cihaz, Çin'de China Mobile tarafından TD-SCDMA ağ altyapısı üzerinden çalışacak versiyonu ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 1.8GHz hızında çalışan 4+1 çekirdekli Tegra 4 platformuna ek olarak 2GB bellek ile donatılan cihaza, 5-inç büyüklüğünde Full HD ekran eşlik ediyor. Arkada 8MP, önde ise 2MP çözünürlüğünde kameraları bulan cihaz, fotoğrafları itibariyle kalın diyebileceğimiz bir kasaya sahip.
72 çekirdekli GeForce grafik birimi ve tamamı ARM Cortex-A15 tabanlı 4+1 çekirdek dizilimi sayesinde sınıfındaki en yüksek performansı sunduğu iddia edilen Tegra 4 platformunun, Qualcomm'un yüksek frekans seviyesinde görev yapabilen ve Adreno 330 gafik birimi ile performansı çıtasını yükselten Snapdragon 800 çözümüne karşı ne derece rekabetçi olabileceğini bekleyip göreceğiz. Diğer taraftan Tegra 4 tabanlı akıllı telefonların farklı üreticiler tarafından pazara sunulması beklenirken, Nvidia tarafında en büyük yaygınlaşmanın entegre LTE modeme sahip Tegra 4i ile olması bekleniyor. 


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memti 6 yıl en beğenilen
tegra platformu her yıl tüm platformlar dan daha iyiyim diyor, nedense piyasaya çıktıktan sonra performans olarak hep diğer işlemci mimarilerinin gerisinde kalıyor :)
tegra platformu her yıl tüm platformlar dan daha iyiyim diyor, nedense piyasaya çıktıktan sonra performans olarak hep diğer işlemci mimarilerinin gerisinde kalı...
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pastadanadam 6 yıl
Bir ben miyim şu telefonlardan, tabletlerden sıkılan, heyecanlanmayan ? :(
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DH Misafiri 4 yıl
Qualqom Snapdragon 810 adreno 420 gpu lg g flex 2 bu performans canavarını nvdia zor karşılar
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Mehmet.Akif 6 yıl
Kardeşlerim, bazılarınız adreno 320 çuvalladı diyorsunuz da, o GPU neden full hd telefonlara koyulup çamur gibi telefonlar veriliyor? Bunu neden hiç sorgulamadınız? Ayrıca, full hd nedir ya? Öyle bir çözünürlüğü bir göz algılar mı? Ayrıca, bazı adamlar da tutmuş tegra uçar kaçar diyor. NVDA hep böyle milleti en iyiyim diye yiyor sonra 3 nesildir sistemi süper dolandıran, süper rezillik işlemciler geliyor.
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MERCURY2000 6 yıl
Nvidia da yalancı çobana benzedi artık.
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carter 6 yıl
Nvidia umarım mobil pazarda istediğini bulamaz.
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cedayroy 6 yıl
Tegra 3 kullanıyorum 1 senedir sakın yaklaşmayın nvidiaya.
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bellair 6 yıl
telefonun ekranı yok galiba
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K.can.tas 6 yıl
Tasarım çok basit
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brshr 6 yıl
pastadanadam
Bir ben miyim şu telefonlardan, tabletlerden sıkılan, heyecanlanmayan ? :(

zamanla bir doygunluk oluyor ondandır. şerit değiştirmek lazım... :))
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Rubisco 6 yıl
Beraberinde batarya vermiyorlarmış. Bu sayede tel ucuza geliyormuş. Sonra sanayide istediğiniz ölçülerde kestirip taktırıyormuşsunuz ama 7000-9000 mah gibi yüksek bişey takın diyorlar yoksa dayanmaz. Arka kapağı biraz kaba duruyormuş gibi oluyor ama üstüne de süsleme yapıldımı çok can sıkmaz oluyormuş.
4i A9 temelli olduğundan 28nm ile düşük güç çeker anca o kurtarır. A15'in en düşük güç durumu bile yüksek güç tüketiyor. Bu tel konuşma / bekleme / hafif kullanım için ne kadar dayanacak büyük soru işareti.
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ozdemireren 6 yıl
O kadar çigdemi netcen tegra
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FreeRun 6 yıl
istedikleri kadar iyi donanım yapsınlar, o geliştirdikleri ve çakallık yapıp hızlı şarj olayını halka sunmadıkları sürece ürettikleri hiçbir akıllı telefonu almıycam çakallar, gizli kapılar ardında neler dönüyor çok iyi biliyoruz öyle 4-5-6 diye saymayla olmaz onları geçecen.
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Batuist 6 yıl
tegraya kimin güveni kaldı ki??
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