İşte elmastan bile daha sert elmas

Avustralya Ulusal Üniversitesindeki bilim insanları tarafından yapılan bu çalışmada doğada çok nadir olarak bulunan "Lonsdaleite" isimli bir elmas türü temel alındı. Sadece daha önce meteor yağmuru altında kalmış bölgelerde bulunabilen bu nadir elmas türü, altıgensel yapısı ve şaşırtıcı düzeydeki sertliğiyle normal kübik elmaslardan ayrışıyor.

Avustralyalı araştırmacılar da doğal haliyle bile normal elmaslardan %58 daha sert olan lonsdaleite elmasının nano boyutlardaki yapay bir versiyonunu üretmeyi başardılar. "Elmas tabanlı hücre" ismi verilen bilimsel bir cihazdan yararlanan araştırmacılar, yüksek basınç ve sıcaklığa sahip bir ortam oluşturarak lonsdaleitenin doğal oluşma ortamını simule etmişler. Kullanılan bu yöntemin önceki metotlara göre daha ucuz ve daha verimli olduğunu belirten Avustralyalı bilim insanları ayrıca işlem sonucunda üretilen elmasın da normal bir lonsdaletieden daha sert olduğunu söylüyorlar.

Londsdaleite elmasının altıgensel yapısı nedeniyle normal elmaslardan çok daha sert olduğunu belirten araştırmacı Dr Brandy de yaptığı açıklamalarda,"Çalışmanın en heyecan verici kısmıysa bu sert elması nano boyutlarda üretebilmemiz oldu. Zira bu tür materyaller ne kadar küçük olursa o kadar da sert bir yapıya sahip oluyorlar." ifadelerini kullanıyor.

Kullanılan elmas tabanlı hücre cihazı:

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"Nişan yüzüklerinde değil madenlerde kullanılacak"

Kadınların nişan ve evlilik yüzüklerindeki vazgeçilmezi olan dünyanın en değerli taşları elmasların bir diğer önemli kullanım alanı da bildiğiniz üzere madenler. Çeliği bile kesebilecek sertlikleriyle elmaslar, maden çıkarma işlemlerinde zaman zaman olmazsa olmaz bir madde haline gelebiliyor. Üretilen bu yeni elmasın da işte bu tür alanlarda çok önemli olacağını belirten araştırma lideri Dr Brandy de,"Bu elmasları nişan yüzüklerinde değil de daha çok madenlerde kullanılırken göreceğiz." ifadelerine yer veriyor.

http://www.sciencealert.com/scientists-have-made-a-rare-diamond-that-s-harder-than-jeweller-s-diamond