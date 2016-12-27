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İşte elmastan bile daha sert elmas

Doğadaki en sert madde olarak bildiğimiz dünyanın en değerli taşı elmas, daha ne kadar sert olabilir? Avustralyalı araştırmacılar uyguladıkları yeni teknikle elmastan daha sert bir elmas ürettiler.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
17,3b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avustralya Ulusal Üniversitesindeki bilim insanları tarafından yapılan bu çalışmada doğada çok nadir olarak bulunan "Lonsdaleite" isimli bir elmas türü temel alındı. Sadece daha önce meteor yağmuru altında kalmış bölgelerde bulunabilen bu nadir elmas türü, altıgensel yapısı ve şaşırtıcı düzeydeki sertliğiyle normal kübik elmaslardan ayrışıyor.
Avustralyalı araştırmacılar da doğal haliyle bile normal elmaslardan %58 daha sert olan lonsdaleite elmasının nano boyutlardaki yapay bir versiyonunu üretmeyi başardılar. "Elmas tabanlı hücre" ismi verilen bilimsel bir cihazdan yararlanan araştırmacılar, yüksek basınç ve sıcaklığa sahip bir ortam oluşturarak lonsdaleitenin doğal oluşma ortamını simule etmişler. Kullanılan bu yöntemin önceki metotlara göre daha ucuz ve daha verimli olduğunu belirten Avustralyalı bilim insanları ayrıca işlem sonucunda üretilen elmasın da normal bir lonsdaletieden daha sert olduğunu söylüyorlar. 
Londsdaleite elmasının altıgensel yapısı nedeniyle normal elmaslardan çok daha sert olduğunu belirten araştırmacı Dr Brandy de yaptığı açıklamalarda,"Çalışmanın en heyecan verici kısmıysa bu sert elması nano boyutlarda üretebilmemiz oldu. Zira bu tür materyaller ne kadar küçük olursa o kadar da sert bir yapıya sahip oluyorlar." ifadelerini kullanıyor. 
Kullanılan elmas tabanlı hücre cihazı:
Ayrıca Bkz. "Güney Koreli araştırmacılar nükleer füzyonda yeni bir rekora imza attı"

"Nişan yüzüklerinde değil madenlerde kullanılacak"

Kadınların nişan ve evlilik yüzüklerindeki vazgeçilmezi olan dünyanın en değerli taşları elmasların bir diğer önemli kullanım alanı da bildiğiniz üzere madenler. Çeliği bile kesebilecek sertlikleriyle elmaslar, maden çıkarma işlemlerinde zaman zaman olmazsa olmaz bir madde haline gelebiliyor. Üretilen bu yeni elmasın da işte bu tür alanlarda çok önemli olacağını belirten araştırma lideri Dr Brandy de,"Bu elmasları nişan yüzüklerinde değil de daha çok madenlerde kullanılırken göreceğiz." ifadelerine yer veriyor.

http://www.sciencealert.com/scientists-have-made-a-rare-diamond-that-s-harder-than-jeweller-s-diamond Yorum Yaz
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sabe 2 yıl en beğenilen
Görün işte F klavye kullanmasalar bunu yapamazlardı.
Belalara gelesiniz istemezükçü laikçiler.
2 Yanıt Yanıtla +54
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C-AyaR 2 yıl sabe
sabe
Görün işte F klavye kullanmasalar bunu yapamazlardı.
Belalara gelesiniz istemezükçü laikçiler.

Aman aman ne espri ne espri

Yırtık dondan çıkar gibi her konunun altına illa bir çıkıntılık yapılacak. Aferin, o kadar mecra seni kesmedi, gelip teknoloji sitesinde de zeka fışkıran yorumunla halkı bilinçlendirdin, egonu datmin ettin. Artık huzur içinde uyuyabilirsin
sabeGörün işte F klavye kullanmasalar bunu yapamazlardı.Belalara gelesiniz istemezükçü laikçiler.Aman aman ne espri ne es...
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alex59 2 yıl
Elmas sertlikte yeni bir rekor kırmış bunu anladım.
Elmastan bile daha sert elmas, işte bunu anlamadım.
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bahner 2 yıl
Sertlik dereceleri elmasa göre yapılır.
Çeşitli ölçme birimleri vardır elmas için, hrc denen yöntemde 100 elmasın sertlik derecesidir ve diğer metallerin sertlik derecesini bulmada kullanılır.
Zırhlama tekniğinde, cobalt bazlı karışımlardan elde edilen sertlik benim bildiğim %70 seviyesine geldi ve çok yüksek sıcaklıklara mukavemet gösterebiliyor. Bu ise bambaşka bi olay 150 hrc ne demek yav. Akıllara zarar.
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marseltalon 2 yıl
Konu başlığı olmamış.
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kadirirdem 2 yıl
güzel gelişme :).
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Piêr Dé Sans 2 yıl kadirirdem
Güzel olan gelişme nedir?
Zaten daha öncede bulunan elmasın haberinin yapılması mı?
Bu elmasın satılmayacak olması mı?
Bu elmasın madenlerde kullanılıyor olması mı?
Gelişme nedir ?
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JoeyBane 2 yıl
Ilgili birileri olsaydi kristal kafes yapilarindan ve dislokasyonlardan bahsederdim ama nerede.
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alex59 2 yıl
Elmas sertlikte yeni bir rekor kırmış bunu anladım.
Elmastan bile daha sert elmas, işte bunu anlamadım.
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x2yk 2 yıl alex59
alex59

Elmas sertlikte yeni bir rekor kırmış bunu anladım.
Elmastan bile daha sert elmas, işte bunu anlamadım.

Aynen elmastan bile daha sert olarak yapılan nesne yeni bir isime kavuşması lazım mantıken elmas elmas 2 gibi ya da elmasing gibi bir yeni isme kavuşması lazım bana göre de..

Ehehee eror vereceğim neredeyse kafam durdu elmastan daha sert elmas.. :)
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sadrag 2 yıl
/Spoiler: (Doctor Who)
Artık 'elmas' diyince aklıma hep şu cümle geliyor;
"Sonsuzluk kaç saniyedir?"
İyiydi.. hemde oldukça..
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Eeltorm 2 yıl
''Normal elmastan bile daha sert bir elmas çeşidi/türü keşfedildi.'' olmalıydı başlık.
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mementopolis 2 yıl
"uyduladıkları" bir an ne okudum sasirmistim :)
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LKLC 2 yıl mementopolis
mementopolis

"uyduladıkları" bir an ne okudum sasirmistim :)

Düzelttim hocam kafa gitmiş
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sabe 2 yıl en beğenilen
Görün işte F klavye kullanmasalar bunu yapamazlardı.
Belalara gelesiniz istemezükçü laikçiler.
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ERIKCI 2 yıl sabe
sabe

Görün işte F klavye kullanmasalar bunu yapamazlardı.
Belalara gelesiniz istemezükçü laikçiler.

F klavye kullanma vizyonsuzluğunun laik olmakla veya olmamakla ne alakası var?
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C-AyaR 2 yıl sabe
sabe
Görün işte F klavye kullanmasalar bunu yapamazlardı.
Belalara gelesiniz istemezükçü laikçiler.

Aman aman ne espri ne espri

Yırtık dondan çıkar gibi her konunun altına illa bir çıkıntılık yapılacak. Aferin, o kadar mecra seni kesmedi, gelip teknoloji sitesinde de zeka fışkıran yorumunla halkı bilinçlendirdin, egonu datmin ettin. Artık huzur içinde uyuyabilirsin
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