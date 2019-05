Güney Koreli araştırmacılar nükleer füzyonda yeni bir rekora imza attı

Ayrıca Bkz.

Dünyanın her tarafından bilim insanları çabalıyor

Güney Koreli bilim insanları, KSTAR(Korean Superconducting Tokamak Advanced Research) isimli füzyon reaktörüyle yeni bir rekora imza attı. "Yüksek performans" plazma kütlesini reaktör içerisinde tam 70 saniye boyunca stabil bir şekilde muhafaza etmeyi başaran araştırmacılar büyük bir ilki gerçekleştirerek nükleer füzyon hayallerine bir adım daha yaklaşmamızı sağladılar.Tokamak tipi bir füzyon reaktörü olanGüneş'in çekirdeğinden 20 kat daha yüksek bir sıcaklığa denk gelen bu plazmayı bu haldeyken muhafaza etmek aynı zamanda şu anda nükleer füzyon hayallerinin önündeki en büyük engel durumunda. Dolayısıyla bu alanda kırılan her bir rekor insanlığın geleceği adına çok büyük şeyler ifade ediyor.Reaktör içerisindeki plazma doğru bir şekilde yeterince muhafaza edilebildiği takdirde yıldızımız Güneş'in enerji kaynağı olan füzyon reaksiyonlarını Yeryüzü'nde gerçekleştirmiş olacağız. Hidrojen atomlarının birleşip daha ağır helyum atomlarına dönüştükleri bu füzyon reaksiyonlarında ortaya çıkan enerji o kadar büyük ki bilim insanları genellikle bu durumu "tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz bir enerji" olarak tanımlıyorlar.Şu anda dünyanın her tarafından bilim insanları Kore'deki KSTAR olsun, Çin'deki EAST, Fransa'daki ITER veya Almanya'daki Welfenstein 7-x olsun birçok farklı reaktörde füzyon çalışmalarına devam ediyorlar. Koreli araştırmacılar KSTAR'la kendi alanlarında yeni bir rekora imza atmış olsalar da yüksek sıcaklıktaki plazma bulutlarını daha uzun süre muhafaza etmeyi başarabilen başka ülkeler de bulunuyor. Örneğin Çinli bilim insanları geçtiğimiz Şubat ayında yaklaşık 50 milyon derece sıcaklığındaki plazmayı tam 102 saniye kadar muhafaza etmeyi başarabilmişti; ancak Kore'nin rekoru, füzyon çalışmaları için biçilmiş kaftan olan "yüksek performans" plazmasında gerçekleştiği için bu alanda daha büyük bir öneme sahip.Tabi füzyon çalışmalarında bu tür gelişmelerin olduğunu duymak her ne kadar çok güzel olsa da yine de şu aşamada tam anlamıyla bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Zira "Dünya üzerinde yapay bir Güneş üretme" fikri kulağa ne kadar hayali geliyorsa işte nükleer füzyona da aslında bu kadar uzağız. Bakalım bu hayalin gerçeğe dönüştüğü günü -kendi yaşam süremiz içerisinde- görebilecek miyiz.