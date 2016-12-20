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Güney Koreli araştırmacılar nükleer füzyonda yeni bir rekora imza attı

Dünya üzerinde yapay bir Güneş oluşturma fikrini temel alan füzyon çalışmalarında bir rekor da Kore'den geldi. Araştırmacılar 70 saniye boyunca yüksek sıcaklıktaki plazmayı muhafaza etmeyi başardılar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,3b
1
32
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Güney Koreli bilim insanları, KSTAR(Korean Superconducting Tokamak Advanced Research) isimli füzyon reaktörüyle yeni bir rekora imza attı. "Yüksek performans" plazma kütlesini reaktör içerisinde tam 70 saniye boyunca stabil bir şekilde muhafaza etmeyi başaran araştırmacılar büyük bir ilki gerçekleştirerek nükleer füzyon hayallerine bir adım daha yaklaşmamızı sağladılar.

Tokamak tipi bir füzyon reaktörü olan KSTAR'da muhafaza edilen plazma kütlesi yaklaşık 300.000.000 derece sıcaklıklara kadar çıkıyor. Güneş'in çekirdeğinden 20 kat daha yüksek bir sıcaklığa denk gelen bu plazmayı bu haldeyken muhafaza etmek aynı zamanda şu anda nükleer füzyon hayallerinin önündeki en büyük engel durumunda. Dolayısıyla bu alanda kırılan her bir rekor insanlığın geleceği adına çok büyük şeyler ifade ediyor.

Reaktör içerisindeki plazma doğru bir şekilde yeterince muhafaza edilebildiği takdirde yıldızımız Güneş'in enerji kaynağı olan füzyon reaksiyonlarını Yeryüzü'nde gerçekleştirmiş olacağız. Hidrojen atomlarının birleşip daha ağır helyum atomlarına dönüştükleri bu füzyon reaksiyonlarında ortaya çıkan enerji o kadar büyük ki bilim insanları genellikle bu durumu "tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz bir enerji" olarak tanımlıyorlar.

Ayrıca Bkz. "Nükleer füzyonla ilgili bilmeniz gereken her şey bu 6 dakikalık muhteşem videoda"

Dünyanın her tarafından bilim insanları çabalıyor

Şu anda dünyanın her tarafından bilim insanları Kore'deki KSTAR olsun, Çin'deki EAST, Fransa'daki ITER veya Almanya'daki Welfenstein 7-x olsun birçok farklı reaktörde füzyon çalışmalarına devam ediyorlar. Koreli araştırmacılar KSTAR'la kendi alanlarında yeni bir rekora imza atmış olsalar da yüksek sıcaklıktaki plazma bulutlarını daha uzun süre muhafaza etmeyi başarabilen başka ülkeler de bulunuyor. Örneğin Çinli bilim insanları geçtiğimiz Şubat ayında yaklaşık 50 milyon derece sıcaklığındaki plazmayı tam 102 saniye kadar muhafaza etmeyi başarabilmişti; ancak Kore'nin rekoru, füzyon çalışmaları için biçilmiş kaftan olan "yüksek performans" plazmasında gerçekleştiği için bu alanda daha büyük bir öneme sahip.

Tabi füzyon çalışmalarında bu tür gelişmelerin olduğunu duymak her ne kadar çok güzel olsa da yine de şu aşamada tam anlamıyla bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Zira "Dünya üzerinde yapay bir Güneş üretme" fikri kulağa ne kadar hayali geliyorsa işte nükleer füzyona da aslında bu kadar uzağız. Bakalım bu hayalin gerçeğe dönüştüğü günü -kendi yaşam süremiz içerisinde- görebilecek miyiz.
 

https://www.engadget.com/2016/12/19/fusion-reactor-endurance-record/ Yorum Yaz
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wolf silver 2 yıl en beğenilen
Adamlar neredeyse güneşi yere indiriyorlar, yerde yapay bir güneş yapacaklar. Biz daha donanım haber forumuna doğru dürüst giriş yapamıyoruz. Hata veriyor. Hala doğru dürüst bir mobil uygulama yapamadilar. Ya kardeşim şu türk telekomdan Kazandığıniz paranın %5 birine verinde sağlam bir uygulama yapsınlar. Hala beta kullanıminda.
Bide yeni mobil sayfanız rezalet olmuş. Eskisine de razıyız. Gelen gideni aratır oldu.
Adamlar neredeyse güneşi yere indiriyorlar, yerde yapay bir güneş yapacaklar. Biz daha donanım haber forumuna doğru dürüst giriş yapamıyoruz. Hata veriyor. Ha...
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3 Yanıt Yanıtla +69
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BekirARSLAN 2 yıl wolf silver
wolf silver
Adamlar neredeyse güneşi yere indiriyorlar, yerde yapay bir güneş yapacaklar. Biz daha donanım haber forumuna doğru dürüst giriş yapamıyoruz. Hata veriyor. Hala doğru dürüst bir mobil uygulama yapamadilar. Ya kardeşim şu türk telekomdan Kazandığıniz paranın %5 birine verinde sağlam bir uygulama yapsınlar. Hala beta kullanıminda.
Bide yeni mobil sayfanız rezalet olmuş. Eskisine de razıyız. Gelen gideni aratır oldu.


Yok kardeş yok yönetim kafasına göre hareket ediyor kullanıcının isteklerini yapmayan bir sistem batmaya mahkumdur
wolf silverAdamlar neredeyse güneşi yere indiriyorlar, yerde yapay bir güneş yapacaklar. Biz daha donanım haber forumuna doğru dürüst giriş y...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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kakarikikiri 2 yıl
Amerika'nın keşfi nasıl bugünün gelişmiş medeniyetlerinin bir çoğunu o zamandan belirlediyse geleceğin gelişmiş süper güçleri de bugünden belirleniyor. Eğitime, bilime yatırım yapanlar geleceğin güçlü ülkeleri olacak, aksini yapanlar sömürge olmaya devam edecek. Alternatif enerji, uzay madenciliği, robot teknolojileri, ileri tıppi teknolojiler, yazılım oyun ve sinama sektörleri... belki 10larca yüzlerce ciddi atılımın olduğu zamanlardan geçiyoruz ve üzülerek söylüyorum bizi ileriye taşıyacak bütün trenleri kaçırıyoruz. Çocuklara 3 saat zorunlu 3 zaat seçmeli arapça dersi vererek bir yere gelemeyiz... Fen öğretmeliyiz bilim öğretmeliyiz, vatan millet meselesi budur aslında.
Amerika'nın keşfi nasıl bugünün gelişmiş medeniyetlerinin bir çoğunu o zamandan belirlediyse geleceğin gelişmiş süper güçleri de bugünden belirleniyor. Eğitime,...
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Bluflame 2 yıl
bu g.kore, 80’li yıllarda bizden daha geri kalmış bir ülkeydi, çalışınca oluyor yani.
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Bowser Zeki 2 yıl
oha
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gamesteacher 2 yıl
tamam ürettiniz plazmayı 3000000000 derceyi nasıl ölçtün bi açıklayaydın bari onu ölçe bilecek derecen varsa elinde zaten ultrasın biz daha kendi ateşimizi ölçemiyoruz
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umut_baris 2 yıl
Böyle nükleere can kurban. Öteki türlü fisyon nükleere karşıyız!
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irish 2 yıl
300 milyon derece
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DH Misafiri 2 yıl
Bizde parayı nüklere gömüyoruz , tamam bu da olsunda biraz şöyle şeyleride takip edelim bu traz ar-ge ye yatırım yapalım lütfen .öbürtürlü sonumuz kötü
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ozmenakif 2 yıl
Sayın editörler, bence bu yeni mobil tasarım gayet güzel oldu. Aynen devam edin. Haberlere tek tek girmeye gerek kalmadı. En son haberi açıp aşağı kaydırarak yeni haberlere ulaşmak büyük kolaylık. Eskisinde ana sayfadayken her haberi farklı sekmelerde açıp sekmeden sekmeye geziyordum. Yani benim görüşüm olumlu. Ama mobil uygulama tarafında geri kalındığını ben de belirtmek isterim. Bu kadar geç kalmaya değecek güzel bir uygulama bekliyoruz artık. Bu arada füzyon konusuna gelirsek... Bu Koreliler kadar ileri olmasak da bizde de küçük çaplı patlamalar oluyor sürekli ve kararlılıkla devam ediyor bu patlamalar. Günlük şehit ortalamamızı stabil tutabiliyoruz (!)
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dsagon 2 yıl
1950-60 lı yıllarda Kurchatov enstitüsü ve Andrei Sakharov tarafından geliştirilmiş yöntemdir. Yani çoğumuzun babası doğduğu yıllarda adamlar nelerle uğraşıp neler neler keşfetmişler. Bizim ameleler de "Lan de get bee, öyle şeymi olurmuş" modundalar!
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kakarikikiri 2 yıl
Amerika'nın keşfi nasıl bugünün gelişmiş medeniyetlerinin bir çoğunu o zamandan belirlediyse geleceğin gelişmiş süper güçleri de bugünden belirleniyor. Eğitime, bilime yatırım yapanlar geleceğin güçlü ülkeleri olacak, aksini yapanlar sömürge olmaya devam edecek. Alternatif enerji, uzay madenciliği, robot teknolojileri, ileri tıppi teknolojiler, yazılım oyun ve sinama sektörleri... belki 10larca yüzlerce ciddi atılımın olduğu zamanlardan geçiyoruz ve üzülerek söylüyorum bizi ileriye taşıyacak bütün trenleri kaçırıyoruz. Çocuklara 3 saat zorunlu 3 zaat seçmeli arapça dersi vererek bir yere gelemeyiz... Fen öğretmeliyiz bilim öğretmeliyiz, vatan millet meselesi budur aslında.
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idombayci 2 yıl
Bir medyum kadının vanganın kehanetlerini yazmışlardı. Dünyanın 3 güneşi olacak diye. Adım adım buna gidiyoruz galiba. Ama diğer salgınlarda gelecek o zaman. haberiniz.com.tr/...
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füzyon reaktörü, tokamak ve
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