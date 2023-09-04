iPhone 15 ile yenilenen deri kılıfın renk seçenekleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 15 serisinde “FineWoven” olarak adlandırılan deri görünümünde yeni kılıfları piyasaya süreceği söyleniyor. Bu kılıflar Apple Watch Series 9 ile gelecek yeni kordonla eşleşecek.

12 Eylül Apple Etkinliği'nden beklentiler 1 gün önce eklendi

Deri hissi veren çevre dostu malzemelerden olacak

Ağustos ayında Apple’ın iPhone 15 için yeni suni deri kılıflar çıkaracağı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Şimdi de kılıfın Magsafe özellikli “Eco-fiber Leather Case” olarak adlandırılacağı yönünde bilgiler geldi. Deriye yakın hissiyat verecek çevre dostu kılıfın malzemesi iPhone 15 ile aynı etkinlikte (Wonderlust) tanıtılacak Apple Watch 9’un kayışta kullanılan malzemeyle aynı olacak.

Renk seçenekleri

iPhone 15 silikon kılıf istemeyenler için bir seçenek olacak FineWoven kılıfı, siyah, koyu mor, kahverengiye çalan gri, çam yeşili, pasifik mavisi, mor, beyaz, sarı, turuncu ve pembe renk seçenekleriyle gelecek.

Apple Wonderlust etkinliği ne zaman?

Apple, yeni ürünlerini 12 Eylül'de tanıtacak. Muhtemelen iPhone 15 tanıtılmasıyla birlikte yeni kılıflar satışa sunulmuş olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

İşte iPhone 15 ile yenilenen deri kılıfın renk seçenekleri