iPhone 15 ile yenilenen deri kılıfın renk seçenekleri ortaya çıktı

- Deri hissi veren çevre dostu malzemelerden olacak
- Renk seçenekleri
- Apple Wonderlust etkinliği ne zaman?
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Deri hissi veren çevre dostu malzemelerden olacak
Ağustos ayında Apple’ın iPhone 15 için yeni suni deri kılıflar çıkaracağı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Şimdi de kılıfın Magsafe özellikli “Eco-fiber Leather Case” olarak adlandırılacağı yönünde bilgiler geldi. Deriye yakın hissiyat verecek çevre dostu kılıfın malzemesi iPhone 15 ile aynı etkinlikte (Wonderlust) tanıtılacak Apple Watch 9’un kayışta kullanılan malzemeyle aynı olacak.
Renk seçenekleri
iPhone 15 silikon kılıf istemeyenler için bir seçenek olacak FineWoven kılıfı, siyah, koyu mor, kahverengiye çalan gri, çam yeşili, pasifik mavisi, mor, beyaz, sarı, turuncu ve pembe renk seçenekleriyle gelecek.
Apple Wonderlust etkinliği ne zaman?
Apple, yeni ürünlerini 12 Eylül'de tanıtacak. Muhtemelen iPhone 15 tanıtılmasıyla birlikte yeni kılıflar satışa sunulmuş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.