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    iPhone 15 ile yenilenen deri kılıfın renk seçenekleri ortaya çıktı

    Apple'ın iPhone 15 serisinde deri kılıf yerine çevre dostu malzemeden yapılmış benzer hissi veren kılıfları çıkarması bekleniyor. Yeni iPhone 15 "FineWoven" kılıfın renk seçenekleri belli oldu.
    iPhone 15 Finewoven kılıf renkleri Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 15 serisinde “FineWoven” olarak adlandırılan deri görünümünde yeni kılıfları piyasaya süreceği söyleniyor. Bu kılıflar Apple Watch Series 9 ile gelecek yeni kordonla eşleşecek.

    Deri hissi veren çevre dostu malzemelerden olacak

    Ağustos ayında Apple’ın iPhone 15 için yeni suni deri kılıflar çıkaracağı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Şimdi de kılıfın Magsafe özellikli “Eco-fiber Leather Case” olarak adlandırılacağı yönünde bilgiler geldi. Deriye yakın hissiyat verecek çevre dostu kılıfın malzemesi iPhone 15 ile aynı etkinlikte (Wonderlust) tanıtılacak Apple Watch 9’un kayışta kullanılan malzemeyle aynı olacak.

    Renk seçenekleri

    iPhone 15 silikon kılıf istemeyenler için bir seçenek olacak FineWoven kılıfı, siyah, koyu mor, kahverengiye çalan gri, çam yeşili, pasifik mavisi, mor, beyaz, sarı, turuncu ve pembe renk seçenekleriyle gelecek.

    Apple Wonderlust etkinliği ne zaman?

    Apple, yeni ürünlerini 12 Eylül'de tanıtacak. Muhtemelen iPhone 15 tanıtılmasıyla birlikte yeni kılıflar satışa sunulmuş olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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