iPhone'larda sıra dışı hata: Telefondan "garip" sesler geliyor

Apple, sorunu doğruladı
Apple’ın iOS 18 güncellemesi, son dönemde yenilikleri kadar sorunlarıyla da gündemde. iOS 18 güncellemesini yükleyen çok sayıda kullanıcı, şimdi de telefonlarından garip sesler geldiğini söylüyor. Hatta Reddit'te bulunan bazı kullanıcılar, bunların belirsiz konuşmalar olduğunu iddia etti. Dolayısıyla ortada bir güvenlik endişesi de bulunuyor.
Keza bu sorunun donanım arızasından kaynaklanıyor olabileceği gibi yazılımsal bir hata ihtimalini de mevcut. Neyse ki Apple, kullanıcı şikayetlerinin artması üzerine bu hataların farkında olduğunu ve üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirket, kısa süre içinde bir düzeltme yayınlamayı planlıyor. Öte yandan sorunun kaynağı veya hangi modellerin etkilendiğine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmış değil.
Apple’ın geçmişteki sorunlara hızlı yanıt verdiği bilindiğinden, kullanıcıların bu konuda çok beklemeyeceğini söyleyelim. Şimdilik sorunun kesin bir çözümü yok. Ayrıca iOS 17’nin imzalama süreci durduğu için kullanıcıların OS 17’ye geçiş yapamayacağını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir