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    Anlık Bildirim

    iPhone'larda sıra dışı hata: Telefondan "garip" sesler geliyor

    Apple’ın iOS 18 güncellemesi, yenilikleri kadar sorunlarıyla da gündemde. Şimdi de kullanıcılar, cihazlarından garip sesler duyduğunu söylüyor. Yakında düzeltme paylaşılacak.
    iOS 18'de sıra dışı hata: iPhone'dan 'garip' sesler geliyor! Tam Boyutta Gör
    Apple’ın kısa süre önce yayınladığı iOS 18, yeni özellikleriyle dikkat çekerken beklenmedik sorunları da beraberinde getirdi. Bunların çoğu günümüzde çözülmüş olsa da, farklı biçimlerde yeniden ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de kullanıcılar, iPhone'ların istemsiz acil aramalar yaptığından ve "garip sesler" çıkardığından şikayetçi.

    Apple, sorunu doğruladı

    Apple’ın iOS 18 güncellemesi, son dönemde yenilikleri kadar sorunlarıyla da gündemde. iOS 18 güncellemesini yükleyen çok sayıda kullanıcı, şimdi de telefonlarından garip sesler geldiğini söylüyor. Hatta Reddit'te bulunan bazı kullanıcılar, bunların belirsiz konuşmalar olduğunu iddia etti. Dolayısıyla ortada bir güvenlik endişesi de bulunuyor.

    Keza bu sorunun donanım arızasından kaynaklanıyor olabileceği gibi yazılımsal bir hata ihtimalini de mevcut. Neyse ki Apple, kullanıcı şikayetlerinin artması üzerine bu hataların farkında olduğunu ve üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirket, kısa süre içinde bir düzeltme yayınlamayı planlıyor. Öte yandan sorunun kaynağı veya hangi modellerin etkilendiğine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmış değil.

    Apple’ın geçmişteki sorunlara hızlı yanıt verdiği bilindiğinden, kullanıcıların bu konuda çok beklemeyeceğini söyleyelim. Şimdilik sorunun kesin bir çözümü yok. Ayrıca iOS 17’nin imzalama süreci durduğu için kullanıcıların OS 17’ye geçiş yapamayacağını belirtelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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