iPhone'larda sıra dışı hata: Telefondan "garip" sesler geliyor

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Tam Boyutta Gör Apple’ın kısa süre önce yayınladığı iOS 18, yeni özellikleriyle dikkat çekerken beklenmedik sorunları da beraberinde getirdi. Bunların çoğu günümüzde çözülmüş olsa da, farklı biçimlerde yeniden ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de kullanıcılar, iPhone'ların istemsiz acil aramalar yaptığından ve "garip sesler" çıkardığından şikayetçi.

Apple, sorunu doğruladı

Apple’ın iOS 18 güncellemesi, son dönemde yenilikleri kadar sorunlarıyla da gündemde. iOS 18 güncellemesini yükleyen çok sayıda kullanıcı, şimdi de telefonlarından garip sesler geldiğini söylüyor. Hatta Reddit'te bulunan bazı kullanıcılar, bunların belirsiz konuşmalar olduğunu iddia etti. Dolayısıyla ortada bir güvenlik endişesi de bulunuyor.

Keza bu sorunun donanım arızasından kaynaklanıyor olabileceği gibi yazılımsal bir hata ihtimalini de mevcut. Neyse ki Apple, kullanıcı şikayetlerinin artması üzerine bu hataların farkında olduğunu ve üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirket, kısa süre içinde bir düzeltme yayınlamayı planlıyor. Öte yandan sorunun kaynağı veya hangi modellerin etkilendiğine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmış değil.

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Apple’ın geçmişteki sorunlara hızlı yanıt verdiği bilindiğinden, kullanıcıların bu konuda çok beklemeyeceğini söyleyelim. Şimdilik sorunun kesin bir çözümü yok. Ayrıca iOS 17’nin imzalama süreci durduğu için kullanıcıların OS 17’ye geçiş yapamayacağını belirtelim.

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iOS 18'de sıra dışı hata: iPhone'dan "garip" sesler geliyor!