İsmi en çok yanlış yazılan otomobil markaları: Hundai, Wolksvagen ve daha fazlası

En çok hangi otomobil markalarının yanlış yazıldığını hiç merak ettiniz mi? Confused.com bu konuda bir araştırma yapmış ve aylık bazdaki aramalarda en çok yanlış yazılan otomobil markalarını derlemiş. Aslına bakılırsa listede tam da tahmin edebileceğiniz isimler var.

Confused.com'un araştırmasına göre ismi en çok yanlış yazılan markaların başında ayda 2.249.400 yanlış yazımla Hyundai geliyor. En çok yanlış yazım şekilleri de 'Hundai' ve 'Hyndai' olmuş. Güney Koreli üreticiyi Volkswagen takip ediyor. Görünen o ki Alman markanın yanlış yazılmasının ana sebeplerinden biri 'V' ve 'W' karmaşası. Zira yaygın olarak yapılan yazım hataları 'Wolksvagen' ve 'Volkswagon' olmuş.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro yakında Avrupa'da 2 sa. önce eklendi

Listede bir markanın fonetik telaffuzuna dayalı basit yazım hataları da dikkat çekiyor. Mercedes yerine 'Mersedes' veya Lexus yerine 'Leksus' yazılması buna örnek gösterilebilir. Bunun dışında hızlı yazmaktan dolayı bitişik harflere yanlış veya fazla basmaktan kaynaklanan hatalar da var. Örneğin; Ford yerine 'dford' veya Honda yerine 'Homda' yazmak gibi.

Peki otomobil marka isimleri konusunda sizin yaptığınız veya gördüğünüz yaygın yazım hataları neler?

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

İşte ismi en çok yanlış yazılan otomobil markaları