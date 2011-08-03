İşte karşınızda Nokia N8 ile çekilmiş profesyonel stop motion çalışması: Gulp

Haber Editörü
Akıllı telefonlarda ve tablet bilgisayarlarda git gide daha başarılı dijital kamera donanımlarına yer verilmesinin bazı fotoğrafçıların ve yönetmenlerin dikkatinden kaçmadığını söylemek mümkün. İnternet ortamında mobil cihazlar kullanılarak çekilmiş müzik kliplerine ve hatta moda fotoğrafı çekimlerine daha önce rastlamıştık. Bu seferki çalışmanın misafiri Nokia'nın 12 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.83-inç sensör, 28 mm f/2.8 Carl Zeiss objektif, otomatik odaklama ve xenon flaş gibi özelliklere ev sahipliği yapan modeli N8.
Üç tane Nokia N8 ile çekilen ve Gulp olarak isimlendirilen stop motion çalışması için dünyanın en büyük stop motion setinin (yaklaşık 1.021 metrekare) oluşturulduğu belirtiliyor. Stop motion animasyonunda bir balıkçının başından geçenler anlatılıyor.
Şimdi daha fazla uzatmadan sizi çalışmayla ve kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.
http://blogs.nokia.com/nseries/2011/08/03/nokia-gulp-the-worlds-largest-stop-motion-animation-set/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefondan izlediğinizde codec hatası verdi sanırım. Gerçi telefonunuz ne bilmiyorum ama sanırım videoyu cepten bu yüzden izleyemediniz.
Bir arada kısa film yarışması vardı çok güzel fimler çekilmişti.. Kamerası gerçekten çok iyi,Nokia şu kameraya verdiği önemini eleştirilen şeylere verseydi keşke..
Saygılar.
Kamera arkası görüntüleri de izlerseniz nasıl bir iş olduğunu anlarsınız. Bu arada tüm kareler N8 ile çekilmiş, hatta 3 adet N8 ile.
blogs.nokia.com/...
hafif dokundu galiba size ? !! içinize sinmiyorsa OLUMSUZ yorumlar , eleştirite gelemiyorsanız LAF yapmaya gerek yok. sizde N8 olmayabilir ama bende arc / ipod touch 4 / n8 var, derdiniz bu olmasın , siz sadece yazarsanız ben alıp kullanıyorum ve eleştiri yapıyorum. NOKİA a nın DH çatısı altında bile ( İLK İNCELEME DH YAPTI ) bir çok olumsuz eleştirisi var incelemelerde , özellikle yazılımının altı BOŞ ...
N8 e almaya paranız yok , reklamını övüyorsun daha cihazın TR çıkış fiyatı ile şuandaki ALINABİLİR fiyatı ve 2 Cİ el piyasasından haberiniz bile yoktur , forever android / İOS