İşte karşınızda Nokia N8 ile çekilmiş profesyonel stop motion çalışması: Gulp

Akıllı telefonlarda ve tablet bilgisayarlarda git gide daha başarılı dijital kamera donanımlarına yer verilmesinin bazı fotoğrafçıların ve yönetmenlerin dikkatinden kaçmadığını söylemek mümkün. İnternet ortamında mobil cihazlar kullanılarak çekilmiş müzik kliplerine ve hatta moda fotoğrafı çekimlerine daha önce rastlamıştık. Bu seferki çalışmanın misafiri Nokia'nın 12 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.83-inç sensör, 28 mm f/2.8 Carl Zeiss objektif, otomatik odaklama ve xenon flaş gibi özelliklere ev sahipliği yapan modeli N8.

Üç tane Nokia N8 ile çekilen ve Gulp olarak isimlendirilen stop motion çalışması için dünyanın en büyük stop motion setinin (yaklaşık 1.021 metrekare) oluşturulduğu belirtiliyor. Stop motion animasyonunda bir balıkçının başından geçenler anlatılıyor.

Şimdi daha fazla uzatmadan sizi çalışmayla ve kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.













http://blogs.nokia.com/nseries/2011/08/03/nokia-gulp-the-worlds-largest-stop-motion-animation-set/