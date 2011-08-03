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İşte karşınızda Nokia N8 ile çekilmiş profesyonel stop motion çalışması: Gulp

7 yıl
6,8b
1
43
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarda ve tablet bilgisayarlarda git gide daha başarılı dijital kamera donanımlarına yer verilmesinin bazı fotoğrafçıların ve yönetmenlerin dikkatinden kaçmadığını söylemek mümkün. İnternet ortamında mobil cihazlar kullanılarak çekilmiş müzik kliplerine ve hatta moda fotoğrafı çekimlerine daha önce rastlamıştık. Bu seferki çalışmanın misafiri Nokia'nın 12 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.83-inç sensör, 28 mm f/2.8 Carl Zeiss objektif, otomatik odaklama ve xenon flaş gibi özelliklere ev sahipliği yapan modeli N8.
Üç tane Nokia N8 ile çekilen ve Gulp olarak isimlendirilen stop motion çalışması için dünyanın en büyük stop motion setinin (yaklaşık 1.021 metrekare) oluşturulduğu belirtiliyor. Stop motion animasyonunda bir balıkçının başından geçenler anlatılıyor.
Şimdi daha fazla uzatmadan sizi çalışmayla ve kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.





http://blogs.nokia.com/nseries/2011/08/03/nokia-gulp-the-worlds-largest-stop-motion-animation-set/ Yorum Yaz
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getta 7 yıl
Çok güzel ya
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OrQuN 7 yıl
Başarılı çalışma
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DonhanımNaber 7 yıl
pc acinca mutlaka bakicam :)
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NomadCRY 7 yıl DonhanımNaber
Whakii
pc acinca mutlaka bakicam :)

Telefondan izlediğinizde codec hatası verdi sanırım. Gerçi telefonunuz ne bilmiyorum ama sanırım videoyu cepten bu yüzden izleyemediniz.
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met@lrock 7 yıl
Valla cok basarili olmus calisma keyifle izledim diye bilirim.
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GoaPsy 7 yıl
Başarılı bir çalışma. Beğendim.
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sweatcan 7 yıl
tamam güzelde nokia artık wp 7.5 la gelsede kendini gösterse akıllı telefon platformunda :) Sadece kamera için telefon kullanılmazki 5 ay kullandım n8 en iyi yanları kamerası ve çevrim dışı gps di 0 hata ile çalışıyor diyebilirim. Tabi iş tarayıcı hız stabilite diyince z.çıyor nokia :)
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Matsuda6 7 yıl
Nokia n8imi hakkaten seviyorum byle konular görünce inşallah ocak'â falanda belle gelir :D
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umutarslan.com 7 yıl
akıllı adam işi değil :D
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Suvodolac 7 yıl
Çok hoş olmuş
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neXXen 7 yıl
Yahu arkadaşım ben bir anlam veremiyorum şu boş konuşan arkadaşlara. Güzel bir çalışma yapılmış N8 ile (başka bir cihazda olabilirdi,arc mesela) ama millet halen Nokiayı eleştiriyor. Ya kardeşim sanane Nokiadan,sana kimse N8 al demiyor. Nokia şöyle nokia böyle,tamam nokia iyi vaziyette değil de bu niye dokunuyor size. Eleştiri de yaparsınız o da banane ama bu konu yeri değil bence..
Bir arada kısa film yarışması vardı çok güzel fimler çekilmişti.. Kamerası gerçekten çok iyi,Nokia şu kameraya verdiği önemini eleştirilen şeylere verseydi keşke..
Saygılar.
1 Yanıt Yanıtla +2
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andaluz 7 yıl
Müthiş olmuş.

Kamera arkası görüntüleri de izlerseniz nasıl bir iş olduğunu anlarsınız. Bu arada tüm kareler N8 ile çekilmiş, hatta 3 adet N8 ile.
blogs.nokia.com/...
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Bukalemun 7 yıl neXXen
GurkanE

Yahu arkadaşım ben bir anlam veremiyorum şu boş konuşan arkadaşlara. Güzel bir çalışma yapılmış N8 ile (başka bir cihazda olabilirdi,arc mesela) ama millet halen Nokiayı eleştiriyor. Ya kardeşim sanane Nokiadan,sana kimse N8 al demiyor. Nokia şöyle nokia böyle,tamam nokia iyi vaziyette değil de bu niye dokunuyor size. Eleştiri de yaparsınız o da banane ama bu konu yeri değil bence..

Bir arada kısa film yarışması vardı çok güzel fimler çekilmişti.. Kamerası gerçekten çok iyi,Nokia şu kameraya verdiği önemini eleştirilen şeylere verseydi keşke..

Saygılar.




hafif dokundu galiba size ? !! içinize sinmiyorsa OLUMSUZ yorumlar , eleştirite gelemiyorsanız LAF yapmaya gerek yok. sizde N8 olmayabilir ama bende arc / ipod touch 4 / n8 var, derdiniz bu olmasın , siz sadece yazarsanız ben alıp kullanıyorum ve eleştiri yapıyorum. NOKİA a nın DH çatısı altında bile ( İLK İNCELEME DH YAPTI ) bir çok olumsuz eleştirisi var incelemelerde , özellikle yazılımının altı BOŞ ...

N8 e almaya paranız yok , reklamını övüyorsun

daha cihazın TR çıkış fiyatı ile şuandaki ALINABİLİR fiyatı ve 2 Cİ el piyasasından haberiniz bile yoktur , forever android / İOS
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Bukalemun 7 yıl
ah birde yazılım da AKILLANIP , reklam yapmadan ürün satsa şu NOKİA....
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zakkuivi 7 yıl
mesajım bulunsun
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photo sir 7 yıl
vay be helal olsun, bazıları reklammış gibi yorumlamışlar, fakat nokia n8 i satacağı kadar sattı bence bunu reklam olsun diye yapmamışlar
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filteke 7 yıl
çok güzel yapmışlar
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