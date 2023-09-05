Çarpıcı itiraf: Fiyat, Avrupalı otomobil üreticilerinin Çinlileri yenemeyeceği tek alan

Çinlilerin yükselişi
Hiç şüphesiz Avrupa uzun zamandır otomotiv endüstrisinin kalbi ve gelişim alanı oldu. Yaşları 100'ün üzerinde olan pek çok üretici, mühendislikte üstün oldukları ve başarılı Ar-Ge departmanlarına sahip oldukları için kaçınılmaz bir şekilde pazarın lideri haline geldi. Ancak elektrikli araçların yükselişi bu temelleri en basit ifadeyle ‘sarsıyor’.
Tesla ve diğer yeni oyuncular pazara girerek sektör için bir dönüşüm dönemini başlattı. Çinli üreticilerin rekabeti ve Avrupa'nın yaklaşan benzinli ve dizel motor yasağı bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor.
BYD gibi Çinli otomobil üreticilerinin agresif bir şekilde elektrikli otomobil pazarına girdiklerini ve giderek daha iddialı hale geldiklerini belirten Zipse, BMW'nin fiyat savaşından hala etkilenmediğini, ancak karların düşmesine yol açtığını söyledi. Zipse, BYD nedeniyle Çin'in en çok satan otomobil üreticisi unvanını kaybeden Volkswagen'i örnek gösterdi.
Zipse, BMW'nin daha popüler olduğu premium segmentte Çinli otomobil üreticilerine göre bir dizi avantaja sahip olduğunu söyledi. Ancak Avrupalı otomobil üreticilerinin temel otomobil segmentinde rekabet edebilmek için yeni yollar bulmaları gerekeceğini de kabul etti. Görünüşe göre Avrupalı otomobil üreticilerinin Çin pazarında rekabet edebilmek için yeni yollar bulması gerekecek. Çünkü sremium segment tek başına Çinli üreticileri durdurmaya yetmeyecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.