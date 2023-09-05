Çarpıcı itiraf: Fiyat, Avrupalı otomobil üreticilerinin Çinlileri yenemeyeceği tek alan

Tam Boyutta Gör Otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşüm geçiriyor. Volkswagen ve BMW gibi köklü üreticiler hala benzinli ve dizel otomobiller üretirken, elektrikli araçlar giderek yaygınlaşıyor ve popüler hale geliyor. Ayrıca Tesla ve birçok Çinli şirketin sadece elektrikli araç kategorisinde üretim yapması da bu dönüşümü hızlandırıyor. Bu durum özellikle eski ve yeni arasında soğuk bir savaşa yol açıyor. BMW CEO'su Oliver Zipse geçtiğimiz günlerde bu mücadelede kaybedenin kendileri olacağını açıkladı.

Çinlilerin yükselişi

Hiç şüphesiz Avrupa uzun zamandır otomotiv endüstrisinin kalbi ve gelişim alanı oldu. Yaşları 100'ün üzerinde olan pek çok üretici, mühendislikte üstün oldukları ve başarılı Ar-Ge departmanlarına sahip oldukları için kaçınılmaz bir şekilde pazarın lideri haline geldi. Ancak elektrikli araçların yükselişi bu temelleri en basit ifadeyle ‘sarsıyor’.

Tesla ve diğer yeni oyuncular pazara girerek sektör için bir dönüşüm dönemini başlattı. Çinli üreticilerin rekabeti ve Avrupa'nın yaklaşan benzinli ve dizel motor yasağı bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak BMW CEO'su Oliver Zipse bu konuda çarpıcı bir açıklama yaptı. Zipse, AB'nin yeni benzinli ve dizel otomobillere getirdiği yasağın Avrupalı otomobil üreticilerini Çinli rakipleriyle bir fiyat savaşına ittiğini ve bu savaşı kazanmanın "temelde imkansız" olduğunu söyledi. Zipse ayrıca temel otomobil segmentinin iki olası sonuçla karşı karşıya kalacağını söylüyor: Ya ortadan kalkacak ya da artık Avrupalı otomobil üreticilerinin hakimiyetinde olmayacak.

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BYD gibi Çinli otomobil üreticilerinin agresif bir şekilde elektrikli otomobil pazarına girdiklerini ve giderek daha iddialı hale geldiklerini belirten Zipse, BMW'nin fiyat savaşından hala etkilenmediğini, ancak karların düşmesine yol açtığını söyledi. Zipse, BYD nedeniyle Çin'in en çok satan otomobil üreticisi unvanını kaybeden Volkswagen'i örnek gösterdi.

Zipse, BMW'nin daha popüler olduğu premium segmentte Çinli otomobil üreticilerine göre bir dizi avantaja sahip olduğunu söyledi. Ancak Avrupalı otomobil üreticilerinin temel otomobil segmentinde rekabet edebilmek için yeni yollar bulmaları gerekeceğini de kabul etti. Görünüşe göre Avrupalı otomobil üreticilerinin Çin pazarında rekabet edebilmek için yeni yollar bulması gerekecek. Çünkü sremium segment tek başına Çinli üreticileri durdurmaya yetmeyecektir.

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