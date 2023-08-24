XRP tüm kazançları geri verdi! İşte Ripple alternatifi kripto para projeleri

Tam Boyutta Gör Kripto piyasasındaki zorlu koşullar ve genel düşüş trendi devam ederken en çok etkilenen kripto coin’lerden biri XRP oldu. Ripple Labs’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na karşı geçtiğimiz aylarda kazandığı kısmi zaferin ardından yükselişe geçen XRP, bu yükselişi devam ettiremedi ve dava öncesi seviyelere geriledi.

Mahkemenin, XRP’nin borsalardaki satışının menkul kıymet olarak kabul edilemeyeceği yönündeki kararı sonrası 0,94 dolar seviyesini test eden XRP, yaklaşık bir aylık zaman diliminin sonunda 0,53 dolar seviyesine düştü.

CoinGecko verilerine göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,40 doların yüzde 84,30 oranında altında seyreden XRP’nin düşüş eğilimi, yatırımcıların Ripple alternatifi kripto para projelerine yönelmesine yol açtı.

XRP’nin düşüşü sonrası kripto topluluğunun ilgi gösterdiği projeler arasında özellikle ön satış coin’lerinin öne çıktığı görüldü. Yatırımcıların radarına takılan ön satış etkinlikleri listesinde ilk sıralarda Elon Musk’ın etkileşime geçtiği Wall Street Memes token ve Pepe coin alternatifi olarak gösterilen Sonik coin isimli bir meme coin yer aldı.

Elon Musk’ın Sıradaki Favori Coin’i Wall Street Memes Mi?

Ünlü milyarder Elon Musk’ın farklı tarihlerde birden çok kez Wall Street Memes projesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarla etkileşime geçtiğinin duyulması, kripto topluluğu arasında büyük heyecana yol açtı. Musk’ın yeni favori coin'i WSM token mi diye düşünen ve Wall Street Memes token satın almak isteyen yatırımcı sayısı hızla artarak ön satış etkinliğine ivme kazandırdı.

1 milyondan fazla üyeden oluşan sadık topluluğu ve gelişmiş pazarlama teknikleri sayesinde Wall Street Memes token ön satış etkinliği, 25 Mayıs’tan bu yana 26 milyon dolardan fazla fon toplamayı başardı.

Wall Street Memes proje ekibi geçtiğimiz günlerde önde gelen borsa listelemelerinin gerçekleşeceği tarihi de açıkladı ve ön satış sayfasında bir geri sayım aracı yayına aldı. WSM tokenin hangi borsalarla listeleneceği kripto topluluğunun en çok merak ettiği konular arasında yer alırken devreye alınan staking mekanizmasına ilginin de yoğun olduğu görüldü.

Wall Street Memes Token Listelemeleri Yolda

27 Eylül tarihinde gerçekleşmesi planlanan borsa listelemeleri öncesi Wall Street Memes ekibi, 50 milyon dolar fon toplama hedefine oldukça emin adımlarla ilerliyor. Ön satış etkinliğine hızlı başlayan ve Musk rüzgarını da arkasına alan WSM token, borsa listeleme tarihi gelmeden bu hedefe ulaşacak gibi görünüyor.

Binance Copy Trading özelliğini duyurdu 1 gün önce eklendi

Topluluk odaklı proje ekibi, staking mekanizması ile yatırımcılara pasif gelir elde etme imkanı sunmayı amaçlıyor. Devreye alınan staking mekanizması ile bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 187 milyonun üzerinde WSM tokenin stake edilmiş olduğu görülüyor.

2021 tarihli Gamestop olayı ile Wall Street’e karşı kazanılan zaferin tokenize edilmiş hali olan Wall Street Memes token, ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanılarak hem Ethereum blok zinciri hem de Binance Smart Chain üzerinden satın alınabiliyor.

Sıradaki Meme Coin Sonik Coin Olabilir Mi?

Meme coin denilince akla ilk olarak Dogecoin ve Shiba Inu gelse de bu aralar bir başka proje daha dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son dönemde yaşanan meme coin çılgınlığının öne çıkan tokeni olan Pepe coin bile bu yeni projenin gölgesinde kalıyor.

SONIK olarak da bilinen Sonik coin, ön satış etkinliğinde ilk 24 saat içerisinde 20 bin dolar toplamayı başaran bir meme coin olarak yatırımcılardan ilgi görüyor.

Sabit fiyatla Sonik coin satın alma imkanı tanıyan ön satış etkinliğinde toplanan fonların ilk hafta içinde 100 bin doları aştığı görülüyor ve bu yazı yazıldığı saat itibarıyla Sonik coin, 400 bin dolar eşiğine doğru hızla ilerliyor.

Sonik coin’in bu denli ilgi görmesinde ön satış sonrası en büyük merkeziyetsiz borsalardan biri olan Uniswap’ta listelenecek olmasının etkisi büyük. Teknik analiz dokümanında da belirtildiği üzere Sonik coin, başarıya süper sonik hızda ilerliyor.

Sonik Coin Satın Almak İçin Bilmeniz Gerekenler

Sonik coin satın almak için yatırımcıların ön satış etkinliğine katılması gerekiyor. Genelde tercih edilenin aksine Sonik coin ön satışında kademeli fiyat artışı politikası izlenmiyor. Bunun yerine Sonik coin, ön satışın sonuna kadar sabit 0,000014 dolardan satın alınabiliyor.

Proje ekibi toplam token arzının yüzde 50’sini yatırımcılara sunuyor ve ön satış sayfasında yer alan geri sayım aracında etkinliğin bitmesine bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 12 gün civarında bir süre kaldığı görülüyor.

2 milyon 98 bin 547 dolar fon toplamayı hedefleyen ön satış etkinliğinde yatırımcılar ETH veya USDT kullanarak Sonik coin satın alımı yapabiliyor.

Borsa listelemeleri sonrasında yaşanması beklenen yükselişin yanı sıra Sonik coin ekibi, devreye almayı planladığı Stake Et ve Kazan mekanizması ile de yatırımcılarını desteklemeyi hedefliyor. Staking sayesinde yatırımcılara pasif gelir elde etme imkanının sunulması amaçlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

İşte Ripple alternatifi kripto para projeleri